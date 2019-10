Kapus nélkül túl kalandos a foci

A hétvégén a 8. forduló mérkőzéseit vívták meg a megye hármas labdarúgó-bajnokság mind a négy csoportjában.

Érdekes, 4–4-es döntetlent játszott a Fülöpjakab és a Fülöpszállás előbbi otthonában, a megye három Északi csoportjában. A hazai gárda az első félidő végén már 3–0-ra, majd a második játékrész elején 4–1-re vezetett, a vendégeknek mégis sikerült pontot menteniük. Ezen a találkozón a hazaiaknál szükség törvényt bontott, azaz a hazai kapuban – kényszerből – ezúttal mezőnyjátékos állt. Adja magát a kérdés, hogy ilyenkor az ellenfél tudja-e a kezdésnél, hogy nem hivatásos portás védi a ketrecet? – Nem tudtuk és őszintén bevallom, az első játékrészben annyira gyenge játékot produkáltunk, nem is volt alkalmunk, hogy ezt kiszúrjuk – nyilatkozta lapunknak Pusztai Viktor, a Fülöpszállás jobb hátvédje.

– A má­sodik félidőben azért rájöttünk. De nem is azért sikerült végül pontot mentenünk, mert mezőnyjátékos állt a kapuban, hanem mert jelentősen feljavultunk a második félidőre. Az edzőnk, Szigeti Gergely már a szünetben elmondta,hogy a háromgólos hátrány dacára ezen a mérkőzésen igenis van keresnivalónk. Aztán a második félidőben valóban rájöttünk, hogy nem hivatásos kapus áll a gólvonal előtt, hiszen vannak azért olyan kapusfortélyok, amiket egy avatatlan nem használ. Az első két gólunkat Csernák Zoltán szerezte, az elsőnél átemelte a kapuson a labdát, a másodikat pedig csőrrel durrantotta be. A harmadik találatot Varga Tamás szerezte, egy húszméteres lövést követően vágódott a felső lécről a hálóba a labda, a leginkább potyaízű a negyedik volt, amikor Pataki Gábor ívelt előre, és a hazai portás csak beljebb tudta paskolni a labdát.

Hetek óta egyre nagyobb nehézségekkel, nevezetesen krónikus létszámhiánnyal küszködik a Tázlár. Ezen a hétvégén Csólyospálos elleni meccsen hat állandó kezdő hiányzott, köztük a kapus is. (Ő a mérkőzés 67. percében tudott befutni, addig a balhátvéd védett.) Ennek ellenére fél órán át vezettek a bombaerős Csólyospálos ellen, és bár végül a vendégek 5–1 arányban behúzták a meccset, sikerélményük azért a tázláriaknak is lett.

A papírforma a Kiskunhalasi FC II. győzelmét ígérte a halasi derbi előtt, ennek megfelelően fölényben is játszott a KFC II. A Spartacus védelmét azonban nem sikerült föltörnie. A vendégek ugyanakkor két kontrát is sikerrel fejeztek be Szűcs és Balázs révén az első félidő derekán, és mivel a hazaiak ezt követően is hiába támadtak, így borította a Spari a papírformát. A lefújás után közös ebéddel zárult a paprikás derbi.

Déli csoport: Bácska SE Vaskút–Kelebia 6–1, Dunagyöngye SK II.–Felsőszentiván 2–1, Kenderes–Madaras 1–2, Híd SC–Tataháza 8–0, Kisszállás–Bácsbokod 20–0, Gara–Balotaszállás 1–2.

Északi csoport: Városföld–Szanki OBSE 7–1, Bugac–Jakabszállás 6–0, Tiszaug–Ladánybene 1–1, Orgovány–Solt 0–3, Fülöpjakab–Fülöpszállás 4–4, Ágasegyháza–Katonatelep 9–0, Ballószög–Helvéciai SE II. 1–1.

Közép csoport: Vadkert FC STE II.–Jászszentlászló 6–0, Kaskantyú–Kecel Senior FC 1–1, Akasztó FC II.–Kiskőrösi LC II. 0–4, Tabdi–Bócsa 2–3, Kiskunhalasi FC II.–Kiskunhalasi Spartacus 0–2, Császártöltés–Kecel FC II. 0–6, Tázlár–Csólyospálos 1–5.

Nyugati csoport: Homokmégy–Bátya 0–5, Dunapataj–Uszód 0–1, Szentmárton–Apostag 2–0, Dunavecse–Tass 2–2, Szakmár–Miklósi GYFE 3–2, Fajsz–Méhecskék SE 2–8, Főnix Foktői SE–Dunaszentbenedek 3–4.