Kaposváron folytatja a szezont a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

A play-out szakasz 3. fordulójában a Kaposvári KK vendége lesz a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szombaton 18:00-kor.

A két együttes múlt héten a Messzi István sportcsarnokban is összecsapott már, akkor nagy küzdelem után egy ponttal Váradi Kornél legénysége bizonyult jobbnak. A hétközi, szerdai fordulóban a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét magabiztosan győzött a Jászberény ellen, míg a somogyiak alulmaradtak a Zalaegerszeg otthonában. A kecskemétiek egy mérkőzéssel többet játszva, és egy győzelemmel többet szerezve vezetik a play-out minitabelláját, azaz a 9. helyen állnak a 9-14. helyért vívott pontvadászatban. Most szombaton is kiélezett mérkőzésre van kilátás, a hírös városiak feltett szándéka, hogy folytassák jó szériájukat, és zsinórban a harmadik sikerüket is megszerezzék a play-outban.

– A Kaposvár komoly játékerőt képvisel, ezt bebizonyították legutóbb is ellenünk, mikor egy ponttal sikerült őket megvernünk egy rendkívül kiélezett és fizikális meccsen – mondta a mérkőzést megelőzően Váradi Kornél, a Kecskemét vezetőedzője. – Hasonlóan nehéz ütközetre számítok, hiszen rutinos, magas játékintelligenciával rendelkező játékosaik vannak, és a szakmai stáb is kiváló szakemberekből áll. Minden mérkőzés egy újabb megoldandó feladat számunkra, a play-out szakaszának meccseit annak szenteljük, hogy egy-egy szituációt próbáljunk meg kiemelni, csiszolni. Ez ugyanígy lesz szombaton is. Természetesen idegenben is győzni szeretnénk, mindent megteszünk, hogy minél több sikerrel zárjuk a szezont – nyilatkozta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mestere.

Kaposvári KK – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Tippmix férfi kosárlabda NBI A-csoport, Play-out 3. forduló

2021.04.17., 18:00

Játékvezetők: Benczur Tamás, Török Róbert, Jakab László