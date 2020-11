Kamiont húztak az erős emberek Kecskeméten

Szombaton rendezte meg a Magyar Erősember Szövetség (Hungarian Strongman Association – HSMA) az Erős Emberek Kamionhúzó Liga országos döntőjét Kecskeméten, a gokart pályán.

A szövetség évi öt versenysorozatot szervez, köztük a kamionhúzást, ami a legnépszerűbb mind közül. A felmenő rendszerű verseny döntőjébe háromkörös selejtezőből érkezett a nyolc legjobb versenyző – mondta el Darázs Ádám, a HSMA vezetője, négyszeres magyar erőbajnok.

A versenyzők két körben mérettek meg: először ülve kellett elhúzni a 8,8 tonna súlyú Scania nagyvasat, majd a felsőtestre helyezett hámmal egy másik kamiont. A verseny főszponzora, az Innovatív Group flottájában Európában egyedülállóan egy magyar fejlesztésű, 690 kilowatt és 6000 newtonméter teljesítményű elektromos kamion teljesít szolgálatot és a második körben ezt húzták el az erős emberek. A kamion azonos súlyú belsőégésű társával.

Darázs Ádám elmondta, hogy az ilyen verseny során az atléták testi erején és felkészültségén kívül befolyásolja a teljesítményt a talaj felülete és a versenyző cipője is. A kamionhúzás leginkább a láb- és a hátizmokat terheli. Minden versenyző erősportot űz, ami sokoldalúan edzi a szükséges izmokat. A sportolók hetente legalább négy alkalommal tartanak három-négyórás kemény edzéseket és Darázs Ádám elmondta, hogy a kamionhúzásra készülve minimális nehézatlétikai és dinamikus edzéseket is végeznek. A döntőn első lett Lindeisz Gábor, második Bessenyei Norbert, a bronzot pedig Véró Alex húzta be.