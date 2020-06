Kalandtúra kerekedett az egyéni triatlonfutamból

Teljesítménytúrának indult, kalandtúra lett belőle. 13 óra alatt kiderült, hogy nyáron is össze lehet fagyni, el lehet tévedni kerékpárral a Balaton körbetekerése közben.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy Jéga Szabó Zsolt kecskeméti triatlonista elsőként indul a Balatonman által szervezett Primavera Extrém teljesítménytúrán, ami nem más, mint egy hosszútávú triatlon, amelyen az idei évben teljesen egyedül, versenyzőtársak nélkül, mindössze egy segítőtárssal kell teljesíteni a 3,8 km úszást, a 178,4 km kerékpározást és a 42,4 km futást.

Az úszást Balatonkenesén, a szabadstrandon kellett teljesíteni: – Fagyhalál volt a 17 Celsius-fokos vízben úszni – tekintett vissza a versenyző. – Hiába volt rajtam neoprén és két úszósapka, két kilométernél úgy éreztem, hogy szétmegy a fejem. Utána már csak strandmellben úsztam, vagyis a fejemet nem tettem bele a vízbe. Elszoktam már a hideg vizes úszástól, így aztán másfél órát úsztam az egy óra tíz perc helyett, amit tudok ezen a távon. Ez alatt az idő alatt teljesen átfagytam. Amikor kijöttem a vízből, egyedül nem is bírtam átöltözni kerékpárosruhába, Lesi Zoli barátom segített. Úgy ültem fel a biciklire, hogy azt sem tudtam, merre vagyok arccal. Akkor már éreztem, hogy túlélőtúra lesz ez.

Hamar kiderült, hogy a kerékpáros szakasz sem lett egyszerű. – Harminc kilométer után azt éreztem, hogy nem úgy megy a kerékpárom, ahogyan kellene. Kiderült, hogy beragadt a fék, ki kellett cserélnem a gyorszárat. A Kenese–Keszthely közötti szakaszon kétszer tévedtem el. Zoli – aki telefonon követte a helyzetemet – szólt rám, hogy eltévedtem. Jelentősen megzavart, hogy arra kellett figyelni, mikor kapok piros lámpát. A hagyományos versenyen ilyen helyzetben nekünk van előnyünk, vagy kikapcsolják a lámpákat. Ezúttal azonban az autósok ledudáltak az útról, a kerékpárúton pedig nem lehetett tempót menni, mert vagy rossz volt a minősége, vagy mindig volt rajta valaki, és rengeteg kanyar is nehezítette a haladást. Az emberek figyelmetlenek, bár ezt tapasztalom a mindennapi életben is. Az autósforgalom is nagy volt, mert ez volt az első igazán meleg nap. Keszthelynél a kerékpárút bevitt a központba, ahova nem kellett volna bemennem. Az északi parton beleütköztem egy útépítésbe, ahol kilométeres kocsisor volt feltorlódva. Meg kellett állnom, de szerencsére jött három triatlonos srác, akikkel előre mentünk. Mivel négyen voltunk, így legalább az autósok nem szóltak be. A fiúk rendesek voltak, nem fosztottak meg attól, hogy egyedül teljesítsem a távot, nem álltak be elém, mindig mögöttem jöttek, jó tizenöt kilométert tekertünk együtt. Lehet, hogy ezek az apró problémák mások szemében lényegtelen dolgoknak tűnnek, de számomra ezek mind időveszteséget okoztak. Csak az lebegett a szemem előtt, hogy ez túra, nem verseny, csak az a lényeg, hogy célba érjek. Ilyen körülmények között hat óra húsz perc alatt tekertem körbe a Balatont, de többet mentem a kiírt távnál. Meg persze benne volt 2400 méter szintkülönbség is. Közben szendvicset és gélt ettem, izotóniás italt és vizet ittam.

A kerékpár után már teljesen elfáradt Zsolt. Semmit sem bírt bevenni a gyomra, de eszébe jutott, hogy csirkepörköltet is hozott magával, azt evett. Kiderült, hogy kiváló hatással volt a szervezetére. Nem érezte az állandó émelygést a gyomrában, ami hányingerrel is jár. (Aki indult már valamilyen hosszútávú versenyen, annak nem ismeretlen ez az érzés.)

A futásnál is adódtak problémái. Álló helyzetben is 120 volt a pulzusa, és ha elindult, mindjárt ment felfelé. Így nekiindulni egy maratonnak nem a legszerencsésebb. Nem jött meg neki a tempó érzése és csak a pulzusát figyelte, ha 160 fölé ment, akkor belesétált. Amint azt elmondta, volt már úgy, hogy ennél sokkal jobb állapotban adott fel hosszútávú triatlont. Meleg is volt nagyon, ami szintén hátráltatta. Kipróbált még egy új dolgot, mikor már a vizet sem kívánta: jégkrémet evett a futás alatt. Lehet, hogy ennek hatására, de jobb állapotban ért be Kenesére, mint amikor elkezdte a futást. Ahogy ment le a nap, összeállt a rendszer, egyre jobban érezte magát és nem mellékesen haladt is. Végül is 13 óra 9 perc alatt teljesítette a távokat, de amint elmondta, sokkal nehezebb volt, mint egy verseny, mert a közlekedés és a tájékozódás rengeteg energiát kivett belőle. Ettől függetlenül nem bánta meg. Sok tapasztalatot szerzett, amit a későbbiek folyamán hasznosítani tud majd.