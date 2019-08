Jót nosztalgiáztak Kalocsán a kecskemétiekkel

A bátyai Fokhagyma Fesztivál idei elmaradása miatt a Kalocsai Futball Club vállalta fel a hagyományos, nyári öregfiúk-mérkőzés megrendezését, szombat délután a Kecskeméti TE öregfiúk csapatát fogadták a paprikavárosiak a városi sporttelepen.

A kalocsai gárdában többek között olyan megyei legendák léptek pályára, mint Morvai Tibor, Evanics Zoltán, Farkas Zoltán és Vén Csaba. A kecskemétiek némileg fiatalabb kerettel érkeztek, de az öregfiúk minősítés mind a két keretre bőven megállt. Érdeklődésben sem volt hiány, hiszen jó kétszáz néző volt kíváncsi a találkozóra.

– Kiváló pályán fogadtak és nagyszerű vendéglátásban részesítettek minket – nyilatkozta lapunknak a találkozót követően a Kecskeméti TE öregfiúk csapatának az oszlopos tagja, Berki Zoltán. – A többi kecskeméti csapattársam nevében is nyugodtan mondhatom, hogy óriási élményben volt részünk. Ami az eredményt illeti, végül 9–2-re mi győztünk, ebben persze közrejátszott az is, hogy a mi csapatunkban nem kevesebb mint négy volt gólkirály lépett pályára, Fütyü Illés, Balla Mihály, Montvai Tibor és jómagam. Tavasszal nagy szeretettel várjuk vissza a kalocsaiakat Kecskemétre, hiszen nagy szükség van az ilyen eseményekre, amelyeken lehet nosztalgiázni, no meg a klubok nevét tovább öregbíteni.

Érdekesség, hogy a KTE öregfiúknál Kovrig Ákos és Tököli Attila is pályára lépett még tavaly nyáron, az idén nyár elején azonban már nem az öregfiúk csapatát erősítették, hanem a megyei kupa első fordulójában vívtak egymással harcot az SC Hírös-Ép, illetve a Kiskunfélegyházi HTK színeiben.