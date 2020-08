Jön az ötödik forduló az NB III.-ban

A Tiszakécskei LC és a Kecskeméti TE-Hufbau is hazai pályán szerepel a vasárnapi bajnoki fordulóban. Előbbi együttesre rangadó vár, hisz az élen álló TLC a közvetlen üldözőjét, a tőle két ponttal lemaradó Jászberényt fogadja.

Az ötödik fordulóhoz érkezett az NB III.-as bajnokság. A Bács-Kiskun megyei csapatok közül a Keleti csoportban szereplő Tiszakécskei LC a Jászberényt fogadja a kécskei sportcentrumban, míg a Közép csoportban a KTE-Hufbau az Újpest II.-t látja vendégül a Széktói Stadionban. Mindkét találkozó vasárnap 19 órakor kezdődik. – Egy újabb rangadó elébe nézünk, mert egy nagyon jó csapatot fogadunk – nyilatkozta Nagy Sándor, a TLC vezetőedzője.

– Szeretnénk ott folytatni, ahol az elmúlt hétvégén abbahagytuk. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen a három pont megszerzéséért lépünk pályára. Számunkra az is fontos, hogy a szurkolóinkat kiszolgáljuk, ez pedig győzelem esetén lehetséges, ugyanis nagy szükség van az ő segítségükre is. Bízom abban, hogy a feladatot meg tudják oldani a labdarúgóim, ami azt jelenti majd, hogy a játékosok, az egyesület vezetői és a nézők is elégedetten mehetnek majd haza.

A hírös városi liláknak otthon jól megy, eddig mindkét meccsüket megnyerték, 4–1-re verték a Honvéd II.-t, a Paks II.-t pedig 3–0-ra. Idegenben azonban még nem sikerült a pontszerzés a kecskeméti társaságnak, az FTC II. ellen 1–0-ra, míg a Vác vendégeként 3–2-re kaptak ki. Ráadásul az előző fordulóban úgy veszítettek a Pest megyei csapat otthonában, hogy 2–0-ra vezettek. A meccs után Gombos Zsolt, a KTE vezetőedzője azt is mondta, hogy a hibát magában is mindig keresi a vereségek után, most is ezt teszi, mert vélhetően ő is hibázott. A szakember hozzátette, hogy biztosan át kell alakítania a csapatot. Vasárnap kiderül, hogy ez miként történt és milyen eredménnyel.

Ami pedig a fővárosi lilák eddigi szereplését illeti. Idegenben 1–0-ra legyőzték a Taksonyt, majd hazai pályán ikszeltek a Kozármislennyel (1–1). A Fradi II. otthonában 2–1-re elveszítették az örökrangadót, a legutóbbi fordulóban pedig 2–1-re legyőzték a Csepel Stadionban a Paks-­fakót.

Az újpesti együttesben mind a négy meccsen kez­dőként lépett pályára ifjabb Török László, aki a Kecskeméti LC-ben kezdte pályafutását, később pedig a hírös városi utánpótláscsapatokban pallérozódott.