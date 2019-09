Jól kezdett a Nádudvar, de maradnak a földön

Remekül rajtolt a megye kettő Déli csoportjában a Nemesnádudvar, hiszen egy bravúros bácsborsódi fordítást követően (2–3) a Bajai SK-t is sikerült legyőzniük a második fordulóban, 3–1-re. Ettől azonban nem szálltak el, továbbra is két lábbal a földön maradva készülnek a következő fordulóra.

A tavalyi évben a 9. helyen végzett a csapat, ez azonban a klubnál nem okozott csalódást. – Tavaly nyáron voltak távozóink, még év közben is. A nyáron Melcher Martin ment el tőlünk Kalocsára, télen pedig Harsányi Martin Kecelre, tehát meghatározó játékosokkal gyengült a keret, ugyanakkor elég sok volt a sérültünk is, így a tavalyi évre kitűzött célunk az volt, hogy építsük a jövő csapatát úgy, hogy reaktiválunk idősebb játékosokat, illetve minél több fiatalt igyekszünk beépíteni a keretbe. A saját magunk számára kitűzött cél egyébként az volt, hogy legalább az első tízben végezzünk, amit végül el is értünk, tehát nem is voltunk elégedetlenek.

Az idén nyáron aztán erősödött is a csapat. A klub filozófiájához hűek maradtak, hiszen csakis helyiekkel erősítettek. Nébl Martint és Harsányi Martint sikerült hazaigazolniuk, de az is komoly erősítést jelent a gárdának, hogy a sérüléséből felépült Sziegl Gábor is újra edzésbe állt.

– Ez azt jelenti, hogy három igazán gólérzékeny játékossal bővültek a variációs lehetőségeink. A két idei győzelemnek nagyon örülünk, de a céljaink jelentősen nem térnek el a tavaly kitűzöttől. Az idén is az a cél, hogy helyiek játsszanak a csapatban, minél több fiatalt próbáljunk meg beépíteni. Máris tovább fiatalodtunk, hiszen újabb helyi fiatalok kerültek fel a felnőttkerethez, és azzal, hogy Nébl Martint és Harsányi Martint sikerült hazacsalnunk, mindenképpen erősödtünk. Helyezést szám szerint továbbra sem tűztünk ki magunk elé, azt szeretnénk, hogy jó közösség, ezáltal szerethető csapat alakuljon ki Nemesnádudvaron.

A hétvégén komoly erőpróba vár a Nádudvarra, hiszen a Sükösddel vívnak szomszédvári rangadót.