Jobbhátvédet igazolt a KTE

Kedden délután újabb játékossal bővült az NB III Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE kerete, az egyesület ugyanis Tamaskó Ádám személyében újabb komoly másodosztályú tapasztalattal rendelkező jobbhátvéddel erősített. Tamaskó közel hatvan mérkőzést játszott az NB II-ben.

Az új igazolás voltaképpen hazatért Bács-Kiskun megyébe, hiszen annak idején Kecelen kezdett el futballozni, majd Kiskunmajsán keresztül került a Budapest Honvéd akadémiájára, ahol öt esztendőt töltött el. 2015-ben a fővárosból Dunaújvárosba igazolt, ahol az NB II-ben is bemutatkozhatott, tizenkilenc mérkőzésen kapott bizalmat az első, felnőttek közt töltött szezonjában. A 2016/2017-es idényt Siófokon töltötte, ahol összesen harminc meccsen lépett pályára a másodosztályban, majd a Szeged-Grosics érintésével 2018-ban Makóra igazolt. Az NB III-ban huszonkilenc mérkőzésen lépett pályára, amelyeken két gólt szerzett. A lila-fehérek új jobbhátvédjének természetesen nem ismeretlen a KTE: –Kiskunhalason születtem, Kecelen nőttem fel, így Bács megyeiként természetesen követtem a KTE szereplését már akkor is, amikor a csapat az NB I-ben szerepelt – jelentette ki a jobb bekk. – Most is nagyon tetszik az az irány, amit a klubnál megfogalmaztak, látom, hogy vannak komoly célok, amik reálisak lehetnek. Örülök annak, hogy a KTE játékosa lehetek, és bízom benne, hogy a céljai eléréséhez jómagam is hozzá tudok járulni a teljesítményemmel. Szerencsére egy jó közegbe csöppentem, nagyon tetszenek a körülmények is.

Az MLSZ ugyanakkor elkészítette az NB III sorsolását is. Az őszi szezonban 17 fordulót bonyolítanak le, tavaszra 13 találkozó marad. Az első fordulót augusztus 4-én rendezik, a KTE hazai pályán kezd az újonc Dabas-Gyón ellen. Az MLSZ előírása alapján továbbra is a vasárnap a kötelező meccsnap, ettől kivételes esetben, nemzeti ünnep, válogatott mérkőzés esetén lehet eltérni.