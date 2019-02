Jobb tavaszt vár a Szállás

Kellemes színfoltja lett a Szabadszállás 2018 őszén a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságnak. Az újonc hazai pályán tekintélyes nézőszámot produkált, és nem egy gólzáporos mérkőzés fűződik a nevéhez, bár ezek nem mindegyike okozott osztatlan örömöt Szálláson. A 11. helyen álló csapat kapitányával, Kiss Szabolccsal beszélgettünk.

– Újoncként milyen célokkal vágtatok neki a 2018/19-es szezon őszi idényének?

– A középmezőny elejét vettük célba, aztán mi tagadás, a kezdés után igen hamar észrevettük az osztálykülönbséget. Egy idő után aztán azért sikerült felvennünk a megye egyes bajnokság meccseinek a ritmusát, légkörét. Csapatunknak rendkívül lendületes támadójátékával szerencsére sok csapatnak sikerült gondot okoznia. Ami az igazolásokat illeti, nemcsak nyáron, hanem még a szezon kezdete után is igazoltunk. Gondolok itt Csurka Ádámra vagy éppen Gavula Leventére.

– Mennyire vagy elégedett a csapat őszi teljesítményével?

– Úgy gondolom, hogy feljebb vártuk magunkat, de a legfontosabb, amit megtanultunk az első félévben az az, hogy itt a hibákat azonnal kihasználják. Jó tanuló félév volt ez. Meggyőződésem, hogy a tavaszunk jobban sikerül.

– Mi volt az ősz legnagyobb pozitívuma és negatívuma?

– Számomra az, amikor a Jánoshalma együttesét sikerült hazai pályán legyőznünk. Rendkívül fegyelmezett játékkal tartottuk nullán a vendégeket. A Jánoshalma legyőzése az ősszel nem sok csapatnak sikerült, az egy igazi csapatmunka volt. Negatívumként több olyan meccs volt, amikor nyert állásából vesztettünk pontot, pontokat. Ilyen volt például a hazai Kalocsa, Lajosmizse, Bácsalmás elleni találkozónk. Bosszantó volt a keceli vereség is, aki látta a meccset, az tudja, hogy nem reális végeredmény született.

– Kiket emelnél ki a csapatból az őszi teljesítményük alapján?

– Elsősorban a nézőinket, akik a hazai meccseken szép számban buzdítanak minket, és sokszor idegenben is hazai hangulatot teremtenek. Reméljük, hogy megőrzik ezt a jó szokásukat. Szeretném kiemelni Pandur Lászlót, aki nélkül nem lenne itt ennyi jó és tehetséges játékos egy helyen, sokat köszönhet neki a Szabadszállási SE. Ha játékosokat kell kiemelnem, akkor a két legtöbb gólt szerzőt emelném ki, Maruska Vitalijt, a mi Vityánkat, illetve a nyáron érkezett Gavula Leventét. De biztos vagyok benne, hogy még az eddigieknél mutatottnál tudnak még többet is. Ahogy abban is, hogy az őszi teljesítményét minden játékos túl tudja szárnyalni, ugyanis több van mindenkiben. És ez ki is fog jönni a pályán.

– A saját magad őszi teljesítményével mennyire vagy elégedett?

– A saját produkciómat átlagosnak mondanám. Legjobban a Jánoshalma elleni hazai meccsen éreztem rá a játékra. Talán furcsán hangzik, de jómagam a huszonnyolc évemmel a csapatban az egyik rangidős vagyok, és próbálok segíteni a többieknek mindenben, a pályán és a pályán kívül is. Eleinte szokatlannak éreztem a belső védő posztot, hisz az előző csapatokban, ahol megfordultam, egy sorral feljebb játszottam, többek között Kecskeméten is, a középpályán. De nem bánom, úgy érzem, hogy ezen a poszton is helytállok, -álltam. Egyébként is az a dolgom, hogy ott játsszak, ahol az edző számít rám.

– Mit vársz a tavaszi idénytől?

– Mindenképpen előrelépést, de szerintem ezt nyugodtan mondhatom az egész csapatunk nevében is. Január elején kezdtük meg a felkészülést, a bajnokság kezdetéig tíz előkészületi meccset fogunk játszani szerda, szombat ritmusban, ezen találkozók között pedig az edzéseké a fő szerep. Bizakodóan várom a tavaszt, egy remek felkészülés reményében jóval több győzelmet várok magunktól. Egyetlen találkozón sem adjuk majd olcsón a bőrünket, sőt, már most alig várjuk a rajtot, ami rögtön Kiskőrösön lesz. Tiszteljük őket, az éllovast, de ott sem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Bízunk a szurkolóink kitartásában és reméljük, hogy a csapat többször is a három pont megszerzésével tudja majd a bizalmukat meghálálni. Fiatal és lendületes a csapatunk, ha ez a társaság összeér, sok csapat orra alá borsot fogunk törni. Az igazolások folyamatban vannak, erősíteni szeretnénk. Az első hatban szeretnénk végezni, és ehhez megvan a kellő tudása a csapatnak.

Csekély változások lesznek a keretben

Az őszi idény zárultával természetesen pihenőt kaptak a játékosok, de teljes leállás nem volt, hiszen átteremfociztuk az egész telet – nyilatkozta lapunk kérdésére Pandur László szakmai igazgató. – A szervezett felkészülés január 8-án indult. Tíz előkészületi mérkőzést kötöttünk le – ebből nyolcat műfüvesen, kettőt élő füvön játszunk –, ennek a felén, öt találkozón már túl vagyunk. A napokban főleg a dinamika fejlesztésén van a hangsúly, de dolgozunk a csapatjáték fejlesztésén, illetve új játékelemek begyakorlásán is.

A keretben drasztikus változások nem lesznek, ugyanakkor tárgyalásban állunk három-négy olyan játékossal, akik erősítést jelentenének a számunkra. Nevekről még nem számolnék be, hiszen az igazolásokra még nem ütötték rá a pecsétet. De aligha árulok el nagy újdonságot azzal, hogy főként a védelmet és a középpályát szeretnénk megerősíteni. Bővíteni nem akarjuk a keretünket, így minden bizonnyal néhány távozó is lesz.

Minden valószínűség szerint közéjük tartozik Pintyi Roland, a Szállás elnyűhetetlen középpályása, aki alighanem feljebb lép, ugyanis az NB III.-as Rákosmenti KSK nézte ki magának.