Jó társaságot vett át a lajosmizsei vezetőedző

Jakab László, a Mizse KC vezetőedzője kész csapatot kapott, a keret kialakításában nem vett részt. De szerencséjére jó társaság gyűlt össze, és kulcsfontosságú, hogy minden posztra van két azonos képességű játékosa.

Pénteken 19 órakor a Vecsés otthonában lép pályára a Mizse KC a férfi NB I. B Keleti csoportjának harmadik fordulójában. A lajosmizsei együttes a szezon nyitómeccsén a Békést fogadta, és győzte le 24–23-ra, majd a Fradi U21 vendégeként kikapott 37–33-ra.

– Nagyon örülök a Békés legyőzésének, a Fradi elleni meccs viszont csalódást okozott. Nem gondoltam, hogy tizenöt ziccert elhibázunk. Harminchárom lőtt góllal idegenben mérkőzést kell nyerni, még akkor is, ha az ország egyik legjobb U21-es gárdája az ellenfél – mondta Jakab László, a Mizse KC vezetőedzője, aki augusztus elején vette át az együttes irányí­tását.

– Kész csapatot kaptam, a keret kialakításában nem vettem részt, de szerencsémre jó társaság gyűlt össze. Minden posztra van két azonos képességű játékosom, ők egészségesen rivalizálnak egymással. Ez kulcsfontosságú. Ahogy az is, hogy mind a tizenhatan próbálnak ott lenni az edzéseken, mert szeretnének bekerülni a csapatba. Hallottam, hogy a legutóbbi szezonban volt olyan, amikor öt-hat játékossal kellett gyakorolni az elődömnek. Nálam az eddigi legkevesebb létszám tizenkettő volt. Van tehát lendület, ami remélem, hogy kitart a bajnokság végéig – tette hozzá a szakember, aki beszélt arról is, hogy eddig nem ismerte különösebben ezt az osztályt, de most úgy látja, nagyon sok azonos képességű együttes alkotja a Keleti csoportot, ezért sok meccsen a pillanatnyi forma dönt majd. Lehet, hogy pénteken is, a Vecsés ellen.

– A vecsésieknél van néhány olyan játékos, aki az előző idényben szerepelt az élvonalban és rutint szerzett, ezért tartok kicsit a találkozótól. Nem számítok olyan rohanós mérkőzésre, mint a Fradi ellen. Nekünk ugyanakkor mindenképp gyorsnak kell lennünk, hogy ne a felállt fallal találjuk szembe magunkat, a Vecsés ugyanis biztos, hogy masszívan védekező együttes – vélekedett Jakab László.