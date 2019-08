Jó mérkőzésen igazságos döntetlen született

Az első fordulóban értékes döntetlent elérő újonc Kecskeméti LC első hazai mérkőzésén a bajnokságot vereséggel nyitó Kalocsát fogadta a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2. fordulójában. Jó mérkőzést vívott a két szimpatikus, fiatal csapat, a küzdelmes mérkőzésen gól nem született, a csapatok így végül megosztoztak a pontokon.

Mivel a szövetség hiányosságokat talált a Kecskeméti LC hazai pályájának számító műfüves pályán, így a Széktói stadion centerpályáján játszottak a felek. Lendületesen kezdődött a mérkőzés, az első helyzet a vendégek előtt adódott a 6. percben. Akkor egy jobb oldali vendégszögletet követően egy balról visszafejelt labdából Dostyicza középről, 18 méterről, kapásból tüzelt a jobb felső sarok mellé. Két percre rá helyzetre helyzettel válaszolt a Kecskemét, Kőrös tálalta mélységbe remek ütemben a kiugró Stein elé a labdát, Stein 12 méterről lőhetett, Vatai vetődve hárított. A 13. percben Vuits Attila adott be jobbról, a lendületesen felugró Follárdt Zoltán fejelt nagy erővel, labdája azonban mellé szállt. Négy percre rá újabb Kollár-szögletet követően Tóth Levente követte Follárdt példáját. Hét percre rá újra maga Follárdt fejelt kapura, gólba tartó labdáját Meggyes bravúrral védte. Kiegyenlített, férfias, sportszerű küzdelmet vívott a két csapat, igazi ziccerek nélkül, már az első félidőben kialakult a nézőtéren az a benyomás, hogy aki itt gólt szerez, az minden bizonnyal meg is nyeri a mérőzést.

A 47. percben Szűcs lövésszerű beadása jelentett veszélyt a vendégek kapujára, többen is ráindultak a labdára, de a kapuba bepofozni senki nem bírta. A Szűcs által beívelt szöglete követően Kőrös veszélyeztetett kapásból, 18 méterről. Az 55. percben a Kalocsa veszélyeztetett pontrúgással, de akár csak nyolc perccel korábban a másik térfélen, Kollárnak az oldalvonal mellől veszélyesen belőtt labdájába sem ért bele végül támadó, így a labda a bal felső sarok mellett hagyta el a játékteret. Két percre rá a Vuits-testvérek mentek el remek összjátékkal a jobb oldalon, végül Vuits Attila ívelt át a hosszú oldalra, az érkező Mátyás jobbal jó tizenöt méterről óriási kapáslövést eresztett meg a hazai kapu irányába, félmagas labdája a bal oldali lécről pattant vissza. Adódtak helyzetek itt is, ott is, igazi, száz százalékos ziccer azonban továbbra sem alakult ki, az utolsó pillanatban mindig közbe tudott avatkozni mindkét védelem. A 73. percben hazai szögletet követően Módra bombázott a 16-os sarkáról jobbal a kapu mellé. Két percre rá a nem sokkal korábban beállt Major vállalkozott lövésre, a kaputól 25 méterre, balról leadott bombája centiméterekkel suhant el a hosszú fölső sarok mellett. Ezt követően az utolsó pillanatig kiélezett küzdelem folyt a pályán, bármelyik csapat eldönthette volna a maga javára a meccset, gól azonban nem esett. A döntetlen ha másért nem, azért igazságos, mert a sportszerű, küzdelmes mérkőzésen mindkét csapat rengeteget dolgozott, így a három pontot bármelyikük megérdemelte volna, vereséget azonban nem érdemelt volna egyik sem.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Véleményem szerint igazságos a döntetlen. Végig úgy tűnt, hogy aki gólt fog lőni, az meg is nyeri a mérkőzést. Az ellenfelünk lőtt egy kapufát, de nekünk is volt három-négy nagy ziccerünk, amelyek sajnos kimaradtak. Szerintem fél év múlva, amikorra már elegendő rutint szedtünk össze ebben az osztályban, az ehhez hasonló mérkőzések már számunkra nyerhetőek lesznek. Gratulálok a vendégcsapatnak is. Visszatérve ránk, jó hozzáállással álltunk bele a mérkőzésbe, remek csapatjátékkal tudtuk elérni a döntetlent. Készülünk a jövő hétre.

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Ahhoz képest, hogy hat nap alatt már a harmadik meccsünket játszottuk, úgy érzem, nem játszottunk rosszul, sőt, szerintem a meccs nyolcvan százalékban mi irányítottuk a mérkőzést. Most valahogy olyan fázisba kerültünk, hogy semmi sem megy be. Rúgtunk kapufát, dolgoztunk ki helyzeteket, de kihagytuk őket. Azon kell dolgoznunk, hogy ezeket be tudjuk rúgni. A mai erőfeszítésből csak egy pont lett, pedig úgy érzem, hogy a nagyszerű körülmények között vívott mérkőzésen mi itt hagytunk két pontot.

Kecskeméti LC–Kalocsai FC 0–0

Kecskemét, 200 néző, vezette: Vörös Gábor (Suba Zoltán, Erdélyi Ádám)

KLC: Meggyes – Rákóczi (Vass 61.), Csordás (Récsei 90.), S. Juhász, Stein (Szedmák 68.), Szűcs, Zsoldos, Kőrös, Módra, Bozsik (Bakos 74.), Faragó (Major 74.). Edző: Nagy Lajos.

Kalocsa: Vatai – Kollár (Zorván 68.), Dostyicza, Follárdt (Farkas 68.), Vuits Viktor, Vuits Attila, Mátyás, Szabó Valentin, Nasz, Tóth Levente (Lakatos-Lengyel 59.), Rábószki. Edző: Kohány Balázs.

Sárga lap: Stein 39., Vass 83., illetve Tóth L. 35., Dostyicza 90. perc.