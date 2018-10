Jó mérkőzésen döntetlent játszott a Kecel és a Kalocsa

Az éllovas Kecel a bajnokságban is jól szereplő, és a magát még a Magyar Kupában is tartó Kalocsát fogadta a hétvégén a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.

A Kecel–Kalocsa rangadón a végeredmény már az első félidő elején kialakult. A 3. percben Nagy Előd szerezte meg a hazaiak vezető gólját, erre szűk negyedórával később Kollár válaszolt. Több gól nem született, ennek ellenére érdekes, jó mérkőzést láthatott a publikum.

Kecel FC–Kalocsai FC 1–1 (1–1)

Kecel, 260 néző. Vezette: Stefánovits Gábor (Rácz Béla, Topálszki Szabin).

Kecel: Eifert – Horváth, Nagy G., Vata (Herczeg R. 50.), Patai, Nagy E., Sendula P. (Doszpod 86.), Bajnok, Brindza, Heczeg P., Nébl. Edző: Kis Péter.

Kalocsa: Hegedűs – Melcher, Zorván, Kollár, Dostyicza (Mátyás 15.), Vuits, Márkus (Bányai 82.), Szabó V., Follárdt (Rábóczki 90.), Salacz (Pandúr 71.), Pintér. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Nagy E. 3., ill. Kollár 17. percben.

Sárga lap: Nagy G., 16., Horváth 48., ill. Márkus 21., Melcher 30., Mátyás 67., Pandúr 72. percben.

Ifi: 1–7

Kis Péter: – Egy jól szervezett, nagy akarattal rendelkező Kalocsával találkoztunk, amely ellen sok helyzetünk volt, de a mezőnyben teljesen egyenrangú volt a két társaság. Ha azt nézzük, hogy 2-3 olyan helyzetünk is volt, amivel eldönthettük volna a találkozót, a Kalocsa pedig igazából csak egyszer rúgott kapura, az gól lett, akkor azt mondom, hogy nem nyertünk egy pontot, hanem kettőt veszítettünk. De összességében ez így volt reális. A nézők, azt hiszem, jól szórakoztak, egy nagyon jó csatát vívtunk a vendégekkel.

Kohány Balázs: – Egész héten úgy készültünk, hogy meg kell állítanunk a Kecelt. Szerettük volna megtörni a sikerszériájukat, ez most csak félig sikerült, hiszen a három helyett csak egy pontot hoztuk el. Volt ebben a meccsben több is, még akkor is, ha a vezetést mindjárt a 3. percben egy kontra után a hazaiak szerezték meg. Ott azért volt egy-egy kósza helyzet, ahol a ziccerből hiányzott a higgadtság, az utolsó passzból a pontosság. Tíz percre a vezető gól után egy szabadrúgásból egyenlített Kollár, így igazságos pontosztás lett a vége. A második félidőben már nagyon elfogytunk, elfáradtunk, ránk fér most a pihenés.