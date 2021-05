Jó meccseket játszottak a KTE LA korosztályos csapatai

A KTE Labdarúgó Akadémia sikeres napokon van túl, hiszen csapataik szinte kivétel nélkül nyertek, vagy döntetlent játszottak.

U19: KTE LA – UTE 3-3 (1-1)

U19 B-csoport, 11. forduló

KTE: Cseh – Nagy L. (Huszka 24.), Kuchta, Horváth, Jakó – Csúri (Marsa 84.), Bányai (Földi 84.), Szalai (Bodor B. 66.), Bellák – Perlaki, Faragó.

Gól: Perlaki (33., 89.), Csúri (65.) ill. Barta (36.), Széchenyi (58., 85.)

Lóczi Péter: Ismét egy iramos, hajtós és izgalmas meccset játszottunk az UTE-val, ők is, és mi is felvállaltuk a nyíltabb támadójátékot, így gólokban gazdag, látványos mérkőzés kerekedett ki az összecsapásból. Volt, hogy mi, volt, hogy az UTE ált közelebb a győzelemhez, de a fordulatok miatt úgy érzem, hogy a döntetlen reális. Talán, ha a támadóharmadban több jó döntést hozunk, akkor megszerezzük a három pontot, de így is nagyon elégedett vagyok a csapattal, ismét volt három U17-es játékos is a keretben, akik jól is játszottak.

U17: Vác – KTE LA 3-1 (2-1)

U17 C-csoport, 11. forduló

KTE: Ásós – Bogdán, Győri (Ondó 69.), Szamosi – Pető, Haász (Gyulassy 46.), Miskolczi, Szólát (Erhardt 46.), Ádelhardt – Gyarmati, Hegedűs

Gól: Varga (25.), Bartha (41.), Kollarik (72.) ill. Győri (3.)

Bódi Attila: – Sajnos méltatlanul zártunk le egy pozitív szériát. Nem a vereség ténye fáj, hanem a mikéntje. Nem jó szellemben álltunk a mérkőzéshez, és amikor ez sok technikai és taktikai hibával párosult, onnan már nem volt esélyünk visszajönni a meccsbe, erre viszont nem a sértődöttség a helyes reakció. Hiteles önértékelés, józan gondolkodás kell, ebbe az irányba kell változtatnunk.

U16: KTE LA – MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0)

U16 B-csoport, 11. forduló

KTE: Radnóti – Gondi, Szekeres, Kovács P., Ruzsa – Jójárt, Bálint, Molnár – Sebő (Karsai 65.), Szabó H. – Szabó B. (Ladics 80.)

Gól: Szabó B. (22.), Gondi (68.)

Szabó Tibor: – Az első félidőben nagyon jól és labdabiztosan játszottunk, szép támadásokat vezettünk, kombinatívan futballoztunk. A második félidőben kicsit visszaestünk, az ellenfél nagyobb nyomást gyakorolt ránk, de egy gyors kontrából bebiztosítottuk győzelmünket.

U15: MOL Fehérvár FC – KTE LA 0-1 (0-0)

U15 I. osztály, 27. forduló

KTE: Győri – Balla, Tóth, Balis, Dömötör – Hajnal, Fodor – Varga, Patkós, Jánosik (Horváth 61.) – Kárpáti.

Gól: Kárpáti (43.)

Kiállítva: Dömötör (58.)

Paksi Péter: – Hibátlan védekezésünk és csapatjátékunk meghozta a régen várt sikert! Kárpáti szemfüles góljának köszönhetően nagy bravúrt hajtott végre a csapat. A Vidi nem talált fogást rajtunk, helyzetet nem tudtak kialakítani, nekünk viszont a második félidő elején két hatalmas ziccerünk is kimaradt. A kiállítás után sem roppantunk össze, erőnlétünknek köszönhetően nem engedtük a kapunk elé a hazaiakat!

U14: MOL Fehérvár FC – KTE LA 1-1 (1-0)

U14 I. osztály, 27. forduló

KTE: Lehotai – Keindl, Bodnár, Szebellédi, Gál – Lőrincz (Kovács M. 52.), Sódar (Diószegi 65.), Szabó B. (Petényi 41.), Gyenes, Gyapjas (Major 72.) – Lukács.

Gól: Regenyei (32.) ill. Major (82.)

Csima Gyula: – Nagyszerű körülmények között játszhattunk egy jó csapattal. Az eredmény reális, mert az első félidőben a Videoton, a másodikban pedig mi játszottunk egy picit jobban.

U13: Hódmezővásárhely – KTE LA 0-7 (0-2)

Kiemelt U13, 23. forduló

KTE: Baranyi – Fürj, Balogh, Nagy Á., Hegedűs – Roza, Méhes, Tóth – Hoffman, Utasi, Gajdos.

Csere: Katona, Hajnal, Csonka, Köblös, Laczkó, Nagy L., Kenderes, Simon.

Gól: Hoffman (14.), Méhes (21.), Hajnal (36., 50.), Köblös (38.), Csonka (46., 51.)

Verebélyi Gábor: – Az egész mérkőzés az ellenfél térfelén zajlott, agresszívan letámadtunk, a párharcokat megnyertük. Az első félidőben még nem, de a másodikban már sikerült felőrölnünk ellenfelünket.

U12: Hódmezővásárhely – KTE LA 0-2 (0-0)

Kiemelt U12, 23. forduló

KTE: Németi – Lippai, Kristófik, Ónodi, Papp – Csorba, Czéh, Baranyi – Király.

Csere: Lázár, Hegedűs, Németh, Pulai, Lőrincz, Nagy M., Veréb, Filus.

Gól: Pulai (35.), Lippai (47.)

Torbavecz Tamás: – Gratulálok a játékosaimnak ahhoz, hogy ki tudták zárni a negatív körülményeket, és profi hozzáállással csak a kitűzött célra koncentráltak. A pálya talaja nem engedte meg a sok passzos játékot, ezért játékunkat leegyszerűsítettük, célfutballt játszottunk, most ez vezetett eredményre.