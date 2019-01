Jó ma Kalocsán focistának lenni

Remek őszt zárt a Kalocsa a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, a csapat ugyanis hét győzelemmel, öt döntetlennel és mindössze egy vereséggel a negyedik helyen áll az őszi idény zárását követően.

Ha lehetne, az egész őszi szezont, ahogy van, a vitrinbe tenné a Kalocsai FC megyei I. osztályú felnőttgárdája, hogy aztán büszkén mutogathassa azt az utókor számára. Nemcsak azért, mert régen volt már olyan idény, ahol mindössze egy vereséget számlálhatnak a lajstromban a vörösök, hanem, mert az öltözőben is olyan a hangulat, amilyen talán még soha nem volt. A fiatal edző, Kohány Balázs nemcsak csapata játékával ír történelmet a paprikavárosban, hanem presztízzsé tette a KFC-s címeres mez viselését.

Kohány Balázs évekig rúgta a bőrt – nem is akárhogy – Kalocsán, majd a másodosztályú Géderlakhoz igazolva maradt a labda mellett, nagyjából egy éve pedig mint edző tért vissza a KFC-hez. A fiatal edző elsődleges célja az volt, hogy egy olyan csapatot faragjon egykori játszópajtásaiból, amely nemcsak a pályán, hanem mint közösség is megállja a helyét. Ez pedig a fiatal tréner elmondása szerint sikerült, véleménye szerint talán soha nem volt olyan jó öltözői hangulat a Kalocsa háza táján, mint most. Ennek természetesen kiválóan megágyazott a sikeres bajnoki idény, a maratoni Magyar Kupa-szereplés, az, hogy a gárda magja együtt maradt, illetve, hogy az érkező játékosok nemcsak játéktudásukban, de emberi mivoltukkal is hozzájárultak a szép eredményekhez. Emellett míg néhány éve noszogatni kellett az ifistákat, hogy eddzenek fent a nagy csapattal, addig idén több ígéretes tehetség magától jelezte, hogy szívesen csatlakozna.

De nézzük a számokat! A Kohány-gárda 13 bajnoki meccsen 7 győzelmet aratott, 5 döntetlent ért el, és mindössze egyszer kapott ki úgy, hogy lőttek 32 gólt és kaptak 14-et. Szerzett 26 pontjuk pontosan annyi, mint amennyit a 3. helyen záró Akasztó szerzett, így az utóbbiakkal pontegyenlőségben a Kalocsa a 4. helyen zárt, ami pedig a találatokat illeti, a harmadik legtöbb lőtt és a második legkevesebb kapott gól statisztikája is jól mutat a mérlegen. Pláne úgy, ha hozzátesszük, hogy a Kalocsa az a megyei első osztályú csapat, amely a legtovább bírta a Magyar Kupában. A kupában összesen 5 meccset játszottak, végül a főtáblán a 32 közé jutásért játszhattak, ahol az NB II.-es Siófok parancsolt 1–0-s győzelemmel megálljt a KFC-nek. Az pedig szinte biztos, hogyha a Magyar Kupában nem húzza a KFC ilyen sokáig, akkor az a bajnokságban elért eredményeken is meglátszott volna, hiszen sokat kivett a játékosokból a tizennyolc hivatalos mérkőzés. Talán egy-egy reminél saját oldalukra billenthették volna a mérleget. Például Szabadszálláson, ahol rengeteg helyzetet hagytak ki, vagy épp Akasztón, amely gárdával már akkor fej fej mellett álltak, és tudták, az a meccs vízválasztó is lehet. Tegyük hozzá, hogy a kalocsai keretet az ősszel úgy megtépázták a sérülések, hogy gyakorlatilag nem volt két olyan meccs, ahol ugyanaz a kezdő állt volna fel. Kulcsjátékosok estek ki a sorból, mint a Vuits testvérek, vagy épp Nasz Balázs, Kollár Máté, Dostyicza Dániel vagy Mátyás Dániel. Így szinte borítékolható, hogyha a kupa nem vesz el a szuflából, a sérülések pedig a keretből, akkor még szebb bajnoki idényt zártak volna. Fájó vereség volt még a vörös-fehérek számára a Kiskőröstől elszenvedett 0–4-es zakó. Nemcsak azért, mert az egy „nyerhető” meccs volt, hanem azért is, mert a bajnoki meccs előtt pár héttel épp a Kiskőröst sikerült a kupában letudni, még ha csak büntetőkkel is. A mérleg másik serpenyőjében pedig ott van a Jánoshalma elleni derbi, ahol a Kohány-team szóhoz sem engedte a délieket.

A csapat első számú embere a „cséká”, Vuits Viktor volt, aki a kiskőrösi gólvágóval, Salami Eugene-nel egyetemben tiztenkét találatot szerzett, így a megyei góllövőlistán is az előkelő második helyen végzett. Emellett csapatkapitányként is nélkülözhetetlen, az egész gárda másként játszik, ha ő pályán van. Jól játssza fejben a focit, kiváló csapatjátékos, az edző jobb keze. Mellette kiváló teljesítményt nyújtott a kapuban Hegedűs Máté, az újonnan igazolt Melcher Martin és a visszaigazolt Márkus Kristóf kulcsemberekké váltak, a fiatal Salacz Attilának, Mátyás Daninak több kiváló megmozdulása is volt, csakúgy, mint Kollár Máténak, aki a legjobb pillanatokban szerzett gólt a csapatnak. De az életkora kapcsán említésre méltó a 16 éves Tóth Levente is, aki már őszi bemutatkozó meccsén bizonyította, hogy a felnőttek között a helye. Óriásit ment Pintér Roland is, aki a megyei III. osztályból tért vissza, Nasz sérülése miatt volt kénytelen felvenni az első osztály ritmusát és átvenni társa helyét a pályán. Ami pedig ezen játékosok taktikáját illeti, a legeredményesebbek a gyors kontrák révén tudtak lenni, ami stabil védekezéssel egészült ki. És ahogy azt Kohány mondta: hogy ez a gárda igazán mennyire is erős, az akkor derül ki, ha végre minden sérült visszatér. Mondjuk tavasszal, ahol egy, az őszinél még keményebb sorozat vár a KFC-re, amelynek a célja megtartani a mostani közösséget és megszerezni a dobogó harmadik fokát.

