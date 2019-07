Jó hírek érkeztek a KRC háza tájáról

A Kecskeméti RC a következő szezonban is indul a férfi élvonalbeli bajnokságban és a Magyar Kupában. A csapat gerince megmaradt és a vezetőedző, Dávid Zoltán sem távozik az együttes éléről.

Mint azt korábban megírtuk, a férfi élvonalbeli bajnokság legutóbbi kiírásában negyedik helyen végzett, a Magyar Kupában aranyérmet szerzett HÉP-Kecskeméti RC klubelnöke, tulajdonosa, Kádár László június 14-én pénteken a klub honlapján a következőt tudatta: „Hosszas gondolkodás és több évnyi vívódás után úgy döntöttem, hogy a KRC-t nem kívánom indítani a 2019/2020-as magyar bajnokságban és kupában sem. Az ezt működtető kft. eladó lesz.„

Három nappal később, június 17-én Breszkó András, a KRC-t működtető Kft. ügyvezetője a következőt mondta hírportálunknak: „Nagyüzemben keressük az új tulajdonost, vannak biztató jelek. Az idő sürget bennünket, július 15-én ugyanis lejár a nevezési határidő. Remélem, mihamarabb felszáll a füst és bejelenthetjük, hogy indul a csapat a bajnokságban és a Magyar Kupában. A szakmai stábtól és a játékosoktól kértem még egy kis türelmet.„

A nevezési határidő hétfőn lejárt és Breszkó András örömmel újságolta, hogy a még jelenlegi tulajdonos, Kádár László kifizette a nevezési díjat a Magyar Röplabda-szövetségnek.

– És azt is örömmel mondhatom, hogy a kulcsjátékosaink, Deák Márk, Gacs Dániel, Krupánszki Olivér és Pesti Marcell a következő idényben is a KRC-t erősíti, ahogy a vezetőedző, Dávid Zoltán is. Zolinak külön köszönet jár, ugyanis a bizonytalan időszakban nyugtatta a játékosokat, kitartásra kérte őket – tette hozzá Breszkó, akitől azt is megtudtuk, hogy a Pénzügyőrhöz igazolt Szabó Vilmos és Szabó Márton mellett a második számú feladó, Török Szabolcs is elhagyja a klubot, ő a jövőben a civil életben próbál szerencsét.

Az ügyvezető az új tulajdonos személyéről még nem kívánt nyilatkozni, ezt majd csak akkor szeretnék nyilvánosságra hozni, ha minden aláírás ott lesz a hivatalos papírokon.