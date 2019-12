Jó hetet zárt a Bajai Bácska

Mind a négy, az amatőr NB I.-ben, illetve NB I./B-ben szereplő Bács-Kiskun megyei kosárlabdacsapat pályára lépett a hétvégén.

A hét közben, a Vásárhelyi Kosársuli fölött aratott magabiztos Hepp-kupa-győzelmet követően a hétvégén újra hazai pályán lépett pályára az amatőr férfi NB I./B Piros csoportjában a Bajai Bácska FKE.

A találkozón az első félidő nem a védekezésről szólt, viszont már a 15. percben megszületett a hazaiak ötvenedik pontja, sőt, a félidő végére már több mint húsz ponttal vezettek a Sugó-partiak. A 61–43-as első félidőt követően a folytatásban állandósult a húsz pont különbség, így Cservék Csaba a hajrában bátran nyúlhatott a cseresorhoz. A csapat a következő mérkőzését szerdán játssza, a Bajai Bácska FKE a Salgótarján vendége lesz. A tarjáinak a bajaiakhoz hasonló mutatókkal rendelkeznek, de hazai pályán még nem szenvedtek vereséget.

–A védekezésünk ma sem volt kimagasló, vannak még hibák – nyilatkozta a hazaiak mestere, Cservbék Csaba. – Betörésekből könnyű kosarakat kaptunk. Annak örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni. Elégedett vagyok, de maximalista.

– Gratulálok a Bajának – jelentette ki Juhász Olivér, a vendégek trénere. – A védekezésben az első perctől fegyelmezetlenek voltunk és puhák. Az elképzelés nélküli játék hiánya, az önzőség következében elég nagy lett náluk a káosz. A végén örülhettünk, hogy csak 24 pont lett közte.

Bajai Bácska FKE–Pécsi VSK-VEIOLA 104–80 (29–21, 32–22, 24–22, 19–15

Baja: Pongó 12, Goldring J. 12, Vukicevic 11. Jakab 25, Nagy D. 7. Csere: Goldring G. 10, dr. Ágfalvi 16, Kővágó-Laska 7, Pálkerti 4, Fehér, Weidinger. Edző: Cservék Csaba.

Pécs: Dragasevic 24, Riskó 8, Kocsis 10, Laufer 2, Mándity 2. Csere: Popadic 9, Carev 17, Erdei 4, Vad 2, Puskás 2. Edző: Juhász Olivér.

Az amatőr Női NB I. Piros csoportjában a Kecskeméti KC a győri Széchenyi Kosárlabda Akadémiát fogadta. A találkozóra jelentős késéssel érkeztek a győriek, már délután jelezték, hogy komoly késéssel tudnak csak befutni, így csak jó este nyolc tájban került feldobásra a labda. A kecskeméti egyesület nem lett volna köteles bevárni a vendégcsapatot, a szabályok értelmében a győzelemért járó két pontot játék nélkül is bezsebelhette volna, a sportszerűség azonban nem ezt kívánta.

– Elsősorban sportemberek vagyunk. Pontvadászok is, de elsősorban sportemberek, így természetesen belementünk a későbbi kezdésbe – nyilatkozta a találkozó előtt Kónya Levente, a kecskemétiek edzője. Sportszerűségből tehát már a mérkőzés előtt jelesre vizsgázott a kecskeméti hölgykoszorú, de aztán a mérkőzésen sem okozott a szurkolóinak csalódást, ugyanis magabiztos játékkal, egy szorosabb első félidő után, a hajrára egyre jobban elhúzva nyerték meg a mérkőzést.

– Az ellenfél foghíjas kerettel érkezett, mi pedig szerencsére teljes létszámmal tudunk kiállni, no persze ez semmit nem von le a lányok érdemeiből – értékelt a lefújás után Kónya Levente. – Intelligensen kosárlabdáztunk, gratulálok a saját játékosaimnak és az ellenfélnek is, jó partnerek voltak. Ami minket illet, alapvetően ezt a játékot kellene játszanunk. Az erősebb csapatok ellen persze nem megy, milyen dinamikával, de végre láttuk, hogy miből tudunk helyzetet kialakítani, majd sikeresen meg is játszottuk azokat. A védekezésünk is megfelelő volt, és le a kalappal a lányok előtt.

Kecskeméti KC–Széchenyi KA Győr 72–48 (20–17, 14–12, 22–7, 16–12)

Kecskeméti KC: Burán L. 10, Schélgl 11, Burján B. 14. Kálló 8, Markó 9. Csere: Horváth 6, Urbán, Magna 3, Vincze 4, Kiss V. 3, Csomor 4, Tasi. Edző: Kónya Levente.

Széchenyi KA Győr: László 1, Geleta 8, Bánszegi 5, Ferenczi 12, Milkovics 11. Csere: Suga 7, Reider, Kéita, Rozmán, Rácz 4. Edző: Merim Mehmedovic.

A Kecskeméti KC már ma este újra pályára lép, ellenfele a soproni Sportdarázs csapata lesz. A mérkőzéssel kapcsolatos fontos tudnivaló, hogy a Sopront nem a Bolyai János gimnáziumban, hanem a Kertészeti Főiskola tornatermében fogadják, ma este 19 órai kezdettel.

– Ha tudjuk azt a játékot hozni, amit a győriek ellen, akkor győznünk kell. Egy igazi ki-ki mérkőzés lesz ez a mai, hiszen mind a két csapat a tabella alsó felében tanyázik, és az ilyen meccseket be kell húznunk ahhoz, hogy legyen esélyünk a bentmaradásra. Egyszóval, fontos rangadó vár ránk, amelyet mindenáron meg kell nyerni.

A férfi NB I./B Zöld csoportjában a KTE fakó a listavezető Pécs vendége volt. Nem is vallottak szégyent a kecskemétiek, hiszen képesek voltak hosszabbításra kényszeríteni az esélyesebb vendéglátókat.

Pécsi VSK-VEOLIA–KTE-DUNA ASZFALT 94–90 (18–22, 21–26, 24–22, 22–15, 9–5)

PVSK: Benke 19, Fülöp 6, Dobrijevic 14, Rosic 4, Meleg 10. Csere: Scherer 16, Rátvai 12, Fekete 9, Mezei 4, Váits. Edző: Ivica Mavrenski.

KTE: Plézer 22, Molnár 11, Lewis 29, Kucsera 4, Fülöp 3. Csere: Orgona 7, Varga 4, Cserkó K. 8., Cserkó A. 2. Edző: Váradi Kornél

– Először is gratulálok mindkét csapatnak a mérkőzéshez, a Pécsnek pedig a győzelemhez – elemzett Váradi Kornél, a kecskemétiek trénere. – A két fiatal U20-as gárda megmutatta, hogy hogyan is lehet egy minőségi meccset játszani, amelyen nüanszok döntöttek. Gyönyörű környezetben csodálatos kosárlabda-mérkőzést játszottunk. Remélem, minél több játékossal fogunk találkozni az NB1/A-ban.

A női amatőr NB I. Zöld csoportjában a mérkőzést megelőzően favorit AKSC Szekszárd II. a mérkőzésen igazolta a papírformát, és magabiztosan győzte le a Bajai NKK csapatát.

AKSC SZEKSZÁRD II.–BAJAI NKK 73–56 (30–15, 19–14, 14–20, 10–7)

Szekszárd: Pop 16, Liszkai 6, Horváth D. 12. Miklós 15, Hanti 7. Csere: Renczes 5, Holcz 4, Andi 6, Haag, Istókovics 2, Sinka. Edző: Harsányi Mária.

Bajai NKK: Szöllősi 10. Kucsora 4, Raus 14, Pap 25, Hilcz 3. Csere: Novotnik, Tamás, Lantos, Szakony. Edző: Tamás Zoltán.

– Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Szekszárdnak – elemzett Tamás Zoltán, a bajaiak trénere. – Ez egy fontos találkozó volt számunkra, nagyon készültünk is rá, mégis nagyon álmosan kezdtünk; az első negyedet záró 30–15 magáért beszél. A félidőben próbáltam felrázni a csapatomat, így később egy sokkal értékelhetőbb teljesítményt láttam tőlük, ám akkorra már túl nagy volt a hátrány. Most alulmaradtunk, de lesz még visszavágó, ahol ezeket a hibákat igyekszünk majd helyrehozni.