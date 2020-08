Jó hangulatú mérkőzésen, biztosan győzött a KTE HUFBAU

A Kecskeméti TE HUFBAU az NB III.-as bajnokság Közép csoportjában, a második fordulóban a Budapest Honvéd második csapatát fogadta, és rég nem látott, nagy nézőszám előtt, jó hangulatú estét produkálva, magabiztos győzelmet aratott.

Már a kezdés előtt egyfajta ünnep színhelyének hatott a Széktói-stadion, a közönség ugyanis dacára annak, hogy az első fordulóban a fővárosban vereséggel kezdett a KTE HUFBAU, igen szép számban gyülekezett a mérkőzésre, és igazi békebeli meccshangulatot teremtett a kezdésre a közel 700 néző.

A kecskeméti csapat tagjai alighanem átérezték, hogy itt most egy nagy lehetőséget kaptak az ezerfejű cézártól, lehetőséget arra, hogy egy olyan barátságot kössenek a szurkolókkal, amely azt eredményezheti, hogy ne csak egy kellemes nyári délutánon teremtsenek jó hangulatot a stadionban a drukkerek, hanem legyen kedvük bizalmat szavazni a csapatnak majd a borús novemberi délutánokon is. A fehérben játszó lila-fehérek ugyanis rögtön a mérkőzés elején kezdeményezően lépett fel a KTE HUFBAU, mindjárt az első percben Kerekes fejesét volt kénytelen bravúrral hárítani a vendégkapus, Megyeri, majd Pantelisz is két lövéssel veszélyeztetett. Sokat nem is kellett várni a hazai vezető gólra, a 15. percben Károly ívelt középőre szögletet a bal oldalról, Tóth pedig az ötösre berobbanva csukafejessel juttatta a hálóba a labdát, 1–0. Hamarosan sikerült megduplázni az előnyt, a 22. percben Tóth kapott Puskástól labdát a tizenhatoson belül, a vendégvédők buktatták, a játékvezető hölgy pedig határozottan a 11-es pontra mutatott. A labda mögé az egy asszisztot már jegyző Károly állt oda, és nem is hibázott, 2–0.

Bár az első ivószünetben a hazai tréner, Gombos Zsolt kénytelen volt cserélni – a megsérült Kerekes helyére Szalai József állt be –, a csapat mit sem veszített a lendületéből, ráadásul a 17 esztendős támadó kitűnő játékkal mutatkozott be a felnőttek között tétmeccsen. A 31. percben újra a Honvéd hálójában táncolt a labda, Károly ívelt a hosszúra, onnan Tóth tette vissza a labdát az előre húzódó Kisnek, aki habozás nélkül a léc alá bombázott, 3–0. A szünet előtt akár tovább növelhette volna az előnyt a hazai gárda, de Károly közeli fejesét, illetve Pantelisz lövését is védte Megyeri, majd nem sokkal a lefújás előtt Szalai emelt fölé ziccerben. Az első félidő végén a hazai hálóőr, Lékai ütközött az ellenfél csatárával, ami miatt a második félidőben aztán végig húzta a lábát.

A második félidő elején a hazai hálóőr talán a világítótestbe nézhetett, mert egy vendég szabadrúgást követően elnézte a labda ívét, így a berobbanó Szabó éles szögből a hálóba fejelhetett, 3–1. Ezt követően a hazai gárda stabilan őrizte az előnyét, érezhetően kontrákra rendezkedett be a lila-fehér alakulat, majd az utolsó negyedórában kivágott még egy hajrát, örömöt szerezve a csapatnak bizalmat szavazó szurkolóknak. A 80. percben egy kontra keretében Tóth lódult meg, okosan passzolt vissza Szalainak, az ifjú támadó jobbról, 15 méterről szépen lőtt a kapu jobb oldalába, 4–1. Tóth ezzel mind a négy hazai találatban részt vállalt, hiszen gólja mellett tulajdonképpen három gólpasszt jegyzett. A 83. percben aztán a kitűnően beszálló Lukács is betalálhatott volna, szép cselek után azonban lapos bombája a kapufa tövéről kifelé pattant, így az eredmény marat 4–1. A KTE HUFBAU már szerdán újra pályára lép, ráadásul újra itthon, a 19 órakor kezdődő mérkőzésen a Paks II. lesz az ellenfele.

– Az elsődleges célunk a győzelem volt – nyilatkozta a lefújást követően Gombos Zsolt, a kecskeméti csapat vezetőedzője. – Lehet, hogy egy kicsit defenzívnek tűnt a csapat, de fel kellet készülnünk arra, hogy a Honvédnak van két gyors játékosa, akiket üres területbe szerettek volna indítani, így egy kicsit mélyebben kellett védekeznünk. Ebből viszont lehetőségeink nyíltak a kontrákra. Az első félidő nagyon tetszett, hiszen 3–0-ra vezettünk, minden rendben volt. Sajnos a félidő vége előtt Lékai Soma ütközött az ellenféllel, így rizikóznunk kellett, hiszen előtte már Kerekest is kényszerű okokból kellett lecserélnem. Sakkozni kellett, de a kapott gólnál ez a sérülés érezhető volt. A félidő után azt kértem a játékosaimtól, hogy úgy folytassuk, mintha most kezdődne a meccs, és bár kaptunk egy gólt a második felvonásban, ezzel együtt elégedett vagyok a mérkőzéssel. A Fradi elleni vereség váratlan volt, könnyen jöhet ilyenkor egy hullámvölgy, de nagyon sokat beszélgettünk a héten, mentálisan sikerült rendbe rakni a csapatot. Megvolt az a három-négy extra teljesítmény, amit elvárok, a többiek pedig jó átlagot hoztak, ennek köszönhetően tudtunk nyerni.

Számomra kissé érthetetlen módon nem valósult meg semmi az első félidőben abból, amit a csapattól kértünk, persze a Kecskemét is nagyon jól játszott – elemzett Simon Miklós, a fővárosi gárda trénere. – Olyan helyzetekből kaptunk viszont gólokat, amiből a felnőtt futballban nem lenne szabad. A második félidőben már hasonlított a játékunk arra, amiről beszélünk, illetve amiről ennek a programnak szólnia kell. Minden előnye és hátránya megvan ennek a fiatal brigádnak, most kijött az, hogy a végletekig tudnak harcolni, de ugyanakkor egy rosszabb periódusban tudunk gólt is kapni. A csapat átlagéletkora a jelen pillanatban 17,9, tehát hiányoznak a rutinosabb játékosok, de nem vagyunk elkeseredve. Biztos vagyok benne, hogy tudunk majd javítani.

KTE HUFBAU – Bp. Honvéd MFA II. 4-1 (3-0)

Kecskemét, Széktói stadion, 700 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Vrbovszki Pál, Zahorecz Roland)

KTE: Lékai – Puskás, Vágó, Kis, Grünvald – Asztalos (Ludasi 81.), Károly, Jakab – Tóth, Kerekes (Szalai J. 27.), Pantelisz (Lukács 75.).

Honvéd: Megyeri – Szabó, Csörgő, Eördögh, Bocskay, Lukács (Kerezsi 60.), Németh (Bartha 46.), Feledy, Gale (Kocsis 83.), Buna, Cipf.

Gól: Tóth (15.), Károly (22. – büntető), Kis (31.), Szalai J. 80.) ill. Szabó (53.)

Sárga lap: Tóth ill. Csörgő, Buna, Cipf