Jó formában lévő Újvárost fogad a Kecskeméti TE

Maximális figyelem! Elsősorban ezt kérte a játékosaitól Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője, aki szombaton a Dunaújváros ellen vezényli csapatát a Széktói Stadionban.

Jó formában lévő csapatot fogad az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 10. fordulójában a Kecskeméti TE-Hufbau. Azt a Dunaújvárost látja vendégül a Széktói Stadionban 14.30 órakor kezdődő szombati mérkőzésen, amelyik a legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, kettőn ikszelt. A hírös városiak mérlege nem ilyen imponáló ezen időszakra: három győzelem és két vereség. Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője azonban amondó, hogy az NB III. kiszámíthatatlan.

– A Szabadkikötő kapott például tizenegy gólt a Honvédtól, majd a következő meccsén hármat lőve döntetlent ért el az Iváncsa ellen. Biztos vagyok benne, hogy bőven lesz még meglepetés a szezonban – vélekedett a szakember, aki jól ismeri az újvárosi gárdát: – Több játékosnak is voltam korábban az edzője, valamint láttam az Iváncsa elleni meccsüket az első fordulóban. Akkor még keresték a formájukat, de már megtalálták, ezt a legutóbbi, Monorral szembeni mérkőzésükön személyesen tapasztalhattam. Jó és masszív csapat a Dunaújváros, de nem vagyunk gyengébbek náluk, nem jelenthető ki, hogy ők a favoritok. Azt kértem a játékosoktól, hogy mindenki koncentráljon maximálisan. Akkor ugyanis nem járunk úgy, mint az előző fordulóban Dabason, amikor hiányzott a kellő figyelem és a hetedik percben egy szöglet után hátrányba kerültünk. De ez a meccs már a múlt, megfizettünk a hibáért, nem búslakodhatunk. A KTE értékes játékosokból áll, és olyan együttes, amelyik szintén megverhet bárkit az NB III.-ban. Akár egy nála erősebbnek vélt együttest is. Eddig ugyan ez nem sikerült, mert kikaptunk a Monortól és az Iváncsától is, de szombaton itt lesz az alkalom, hogy a tabellán előttünk állótól szerezzünk három pontot – tette hozzá Kuntics, aki az Újváros ellen nem számíthat a Dabason megsérült Vágó Leventére, valamint néhány labdarúgója vírusos betegségtől szenved, a meccs napján dől el, melyikük tudja vállalni a játékot.

A szombati bajnoki előtt a KTE Öregfiúk is pályára lépnek, a korábbi lila-fehér kedvencek 12 órától a Szolnok „öregjeivel„ játszanak 2×30 perces gálameccset. A vendégeknél előreláthatólag Ulvicki Attila, Fedor Ottó, Kotula László és Antal Gábor is szerelést ölt, míg a hazaiaknál Márics Béla, Fütyü Illés, Virágh Ferenc, Balla Mihály, Csordás Csaba, Kormos László, Kovrig Ákos, Berki Zoltán szereplése is várható.