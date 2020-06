Javában alakul a Koós-legénység

Az élvonalban szereplő SG Kecskemét Futsal szakmai stábja gőzerővel dolgozik a 2020/2021-es bajnokság csapatának kialakításán.

Mindezt nagyon jól bizonyítja, hogy a klubvezetésnek a hét elején sikerült megállapodnia Alekszandar Gavriloviccsal, Bozidar Simiccsel és Vlad Scherbannal, ők mindhárman visszatérnek a hírös városba, számíthat rájuk Koós Károly vezetőedző a július 20-án kezdődő alapozásnál.

Gavrilovics úgy fogalmazott, hogy nagy örömmel jön vissza Kecskemétre, mert kiválóan érezte magát a városban, megkedvelte a csapatot és Kecskemétet is. Mint mondta, nem sokat gondolkodott, mikor a folytatást illetően megkereste a klubvezetés, és már alig várja, hogy belevethesse magát a munkába.

A három légiós visszatérése után érkezett a hír, hogy a Debreceni Egyetem AC csapatából Kecskemétre igazolt a 19 éves tehetség, a ballábas Nyeste Csaba. A fiatal labdarúgó a tavalyi szezonban a DEAC színeiben összesen 18-szor lépett pályára az NB I.-es felnőttcsapatban, illetve az U20-as korosztályban összesen 7 alkalommal szerepelt és 15 gólt rúgott. – Ez lesz az első profi igazolásom. A jövőbeli tervem, hogy a lehető legtöbbet tudjak fejlődni és kihozzam magamból a maximumot. A legfőbb célom, hogy a csapat hasznos tagjává váljak. Szeretném, ha összetartó, egymásért küzdő gárda lennénk, ez akár a sikerünk alapja is lehet – nyilatkozta Nyeste a klub honlapján, ahol azt is bejelentették, hogy a 2020/2021-es bajnoki szezonban is ott lesz a csapat kapujában Tombácz Róbert, valamint a mezőnyben Móra Viktor. Mindketten rábólintottak a folytatásra, így a magyar magból ketten már biztosan maradnak az együttesnél.

– Örülök, hogy a csapat a második élvonalbeli idényét kezdheti meg és ennek én is részese lehetek – nyilatkozta a kecskeméti Móra Viktor. – Sokat tanultunk a legutóbbi szezonban, és én is sok tapasztalatot szereztem. Egy hosszú nyári szünet után várom, hogy elkezdjük végre a munkát. Szeretnék még eredményesebb lenni a következő idényben, több góllal segíteni a csapatot, amit a középmezőnybe várok.