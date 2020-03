Japán karatemester tartott bemutatót Szentkirályon

Nana Shimizu, 4 Danos, Magyarországon élő, japán mester tartott bemutatót az elmúlt héten Szentkirályon.

Nana Shimizu megismertette a karatékákkal a japán edzésmódszertant, a japán kalligráfiát, amelyet mindenki nagy érdeklődéssel fogadott. A mester a résztvevők keresztnevét is leírta japán kanji írásjelekkel, az előadás végén pedig az érdeklődőknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a japán harcművészetről és életmódról, így a bemutatón résztvevők még közelebb kerülhettek a japán kultúrához.

Jövőre lesz harminc éves a szentkirályi egyesület, akik a Sankido karate stílust képviselik. Vezetőjük Sensei Prikkel Antal, 6. Danos mester, az egyesület pedig a Yamato Budo Akadémia nevet viseli. A mostani bemutatón minden korosztály képviseltette magát: első osztályos volt a legfiatalabb, a legidősebb pedig 52 éves. Hetente két alkalommal másfél órát edzenek a helyi tornateremben, az edzéseket pedig legtöbbször maga az egyesület vezetője tartja, de vannak már olyan képzett karatékák, akik segítenek neki ebben. Az edzéseket először együtt, majd korcsoportonként külön-külön tartják. – A karate fegyvertelen, pusztakezes küzdelmi rendszer. A stílusunkban van formagyakorlat, és természetesen önvédelmi rendszer is – mondja Prikkel Antal.

– A Szentkirályi Alapítványnak köszönhetően nagy támogatást kapott az egyesületünk, száz négyzetméter tatamit kaptunk, ami egyedülálló a környéken. Ez azért is jó, mert a gyerekek megtanulnak gurulni, esni, és itthon elő tudjuk állítani azt a miliőt, amit a versenyeken. Általában tizennyolc-húsz fővel dolgozunk, a fiúk és a lányok együtt sportolhatnak – folytatta.

Prikkel Antal, a szentkirályi egyesület vezetője mesélt Nana Shimizuról – Rendhagyó alkalom volt az, hogy eljött hozzánk Nana Shimizu, aki egyébként testnevelő tanár és országának kormány küldte Magyarországra. Közel tíz éve él már hazánkban, hogy a karatét népszerűsítse olyan formátumban, mint a saját országában. Tanítja a szertartást, a köszönést, a bemelegítő gyakorlatokat, az ütések- rúgások helyességét és pontosságát, hiszen ez minden karatéban általános. A karate mellett japán nyelvet is tanít magyaroknak. Az anyanyelvén kívül angolul, és már magyarul is jól beszél. A bemutató során én is támadást indítottam ellene, de nagyon gyorsan kivédte. Hiába nő és jóval kisebb és könnyebb nálam, nagyon gyorsan tudja a támadások ellenszerét. A védés során kontrázik, azonnal visszatámad. Nagyon ügyes és borzasztó sokoldalú a repertoárja, nagy a tudástára. A fizikális ereje nem olyan, mint egy férfinak, de olyan meglepetést tud okozni, hogy nem is gondolná az ember. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy repül a levegőben. Mesélt a Sensei, azaz mester fogalmáról, hogy hazájában mekkora tiszteletnek örvend, és hogy mi a tanítvány és a mester közötti különbség és a tisztelet.

A mostani bemutató alkalmával Tiszakécskéről is jöttek át sportolók. A bemutató célja az volt, hogy az egyesület tagjai megismerjék a japán kultúrát, és nem csak azt, hogyan ütnek, rúgnak és küzdenek. A bemutató után körbeülték a gyerekek a vendéget, aki mindenkinek megkérdezte a nevét, majd le is írta japánul. A gyerekeknek az edzés végére le kellett írniuk az Ő nyelvén a saját nevüket, amit Nana Shimizu kiértékelt. Prikkel Antal elmondta, hogy a tervei között szerepel, hogy ősszel újra meghívja Nana Shimizu-t, amikor is majd a küzdőgyakorlatokat fogja bemutatni. A gyerekeknek ekkor egytől tízig kell majd leírni japánul a számokat.

Prikkel Antal a Yamato Budó Akadémiát pár éve hozta létre, amit levédetett, de emellett szamurájkarddal is foglalkozik. Többoldalúan tanulja és tanítja a harcművészetet. Az egyesület elnöke volt már kint a szigetországban, és tanult is japánul. Decemberben az egyik japán autógyár ünnepségén szamurájkard-bemutatót tartott Nana Shimizu-val és a szintén szentkirályi, de Tiszakécskén oktató Marsa Ferenccel.

Prikkel Antal úgy véli, hogy akik karate edzésekre járnak, megtanulják tisztelni embertársaikat, fegyelmezettek lesznek. Nekik más lesz a gondolkodásmódjuk, mint azoknak, akik semmilyen sportot nem űznek, mert a sport kifejezetten jó nevelő hatással bír.