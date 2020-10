Jánoshalmi győzelem született Szabadszálláson

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tizenegyedik fordulójában a harmadik helyezett Jánoshalma és a negyedik helyezett Szabadszállás találkozott egymással, az utóbbiak pályáján.

A két csapat között mindössze két pont különbség volt a találkozó előtt, így hazai, győzelem esetén helyet cseréltek volna a tabellán. Ez azonban nem következett be. Már az első játékrészben látszott, hogy két egyforma erősségű csapat harcol a pontokért. Mind a két félnek akadtak lehetőségeik, nem volt különbség közöttük. Az első félidő utolsó percében azonban olyan jelenet játszódott le, aminek a vége kiállítás lett. Babic Srdan remek labdát kapott a baloldalon, a kapujából kifutó Nagy Norbert azonban a tizenhatoson kívül elgázolta. A játékvezető azonnal felmutatta a hazai hálóőrnek a piros lapot. A megítélt szabadrúgást Harnos Zoltán végezte el, és a sorfal mellett a kapuba lőtte 0–1. A szünetben minden valószínűség szerint új impulzust kaptak a hazai játékosok, mert tíz emberrel sokkal bátrabban támadtak. Akadtak is lehetőségeik, de nem tudtak vele élni. Igaz, a Jánoshalmának is volt egy hatalmas ziccere, de az is kimaradt. Összességében a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Szabadszállás–Jánoshalma 0–1 (0–1)

Szabadszállás, 80 néző. Vezette: Bosnyák Sándor (Váczi Levente, K. Szabó Kristóf)

Szabadszállás: Nagy N. – Lajos L., Gvaula (Máruska 72.), Varga, Kotliár, Hegedűs, Golovics, Gáspár, Kiss (Boldizsár 80.), Zsíros (Bajúsz 76.), Csurka (Csorba 45.). Edző: Horváth Péter

Jánoshalma: Füstös – Balázs (Vuckovic 87.), Stojanovic V. (Mike 90.), Jesic, Harnos, Vida, Farkas, Ivanisevic, Maravic, Babic (Ikotic 80.), Nagy D. Edző: Florin Nenad

Gólszerző: Babic 45. Sárga lap: Nagy D. 65., Stojanovic 69., Balázs 75. Kiállítva: Nagy N. 45.

Pandúr László a szabadszállásiak technikai igazgató: Úgy gondolom, hogy a várt nagy küzdelem elmaradt. Alapvetően az első félidőben egyik csapat sem tudott kidolgozni nagy helyzeteket, azt mondanám, hogy kioltottuk egymást. Balszerencsénkre az első félidő végén a kapusunk a jogos kiállítás sorsára jutott. A második félidőt alapvetően ez az emberhátrány meghatározta. A szünetben arra bíztattuk a játékosokat, hogy szervezetten, és ha lehet, próbáljuk meg visszahozni a mérkőzést. A második játékrészben az ellenfelünk valamelyest átengedte a területet nekünk és kontrákra játszott. Akadt is nagy helyzetük, amit nem használtak ki. Mi pedig tíz emberrel oda szorítottuk őket a kapujuk elé, de sajnos gólt nem tudtunk szerezni. Bár két komoly helyzetünk nekünk is volt, amely akár meccs labda is lehetet volna, de sajnos nem tudtunk egalizálni, így nem maradt más hátra, mint gratulálni a Jánoshalmának. Ettől függetlenül hozzáteszem, hogy a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.

Florin Nenad: Szeretnék gratulálni mind a két csapatnak, mert igazi rangadót játszottunk. A játékosok, amit kaptak utasítást az edzőktől, azt teljesítették. Ettől függetlenül nagyon nehéz mérkőzést játszottunk, mert a szabadszállásiaknak is volt sérültjük, és nekünk is. Az első félidőben játékban jobbak voltunk, akadtak helyzeteink, és sikerült a Szabadszállás játékából kifogni a szelet. Az legyen titok, hogy ez mi volt. Annyit azért elmondok, hogy az erősebb bal oldalukat sikerült lezárnunk. A második félidőben néhány játékosunknál látszott a rutinhiány, de engedtünk ellenfelünknek teret, visszább álltunk annak reményében, hogy kontrákból sikerül majd rúgni gólt, gólokat. Helyzeteink voltak, de azokat nem sikerült értékesítem, így a találkozó végig izgalmas volt. Örülünk, hogy nyertünk, mert ez az első győzelmünk Szabadszálláson. Azt hiszem, hogy mind a két csapat korrektül játszott, gratulálok nekik!