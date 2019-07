Jánoshalmi FC: a dobogó a minimális cél

A tavalyi idényben a megyei első osztályban második helyen végzett Jánoshalma a klub történelmének az első külföldi edzőtáborozását követően Cegléden játszotta az utolsó felkészülési mérkőzését, a következő találkozó már tétmeccs lesz, Baján vívnak kupameccset Florin Nenad tanítványai.

Sarok Attila, a Jánoshalmi FC technikai vezetője örömmel számolt be arról, hogy nagyszerűen sikerült a csapat edzőtáborozása. Július 22-én hajnalban indult el a társaság a szerbiai Zlatiborba, és 26-án este érkeztek haza.

A csapat a felkészülési időszak alatt az edzőtáborozás mellett három edzőmérkőzést vívott. Július 13-án Budapesten léptek pályára az NB III.-ból az idén tavasszal kiesett Pénzügyőr vendégeként, ott meglepően magabiztosan, 4–0 arányban nyertek a jánoshalmiak. A következő megmérettetésre egy hétre rá, Szentlőrincen került sor, ott 5–0 arányban bizonyult jobbnak a JFC a vendéglátóinál. Az elmúlt hét végén, Cegléden már nem sikerült vitézkedni, az NB II.-ből frissen kiesett Cegléd 8–0-ra verte a szinte az edzőtáborból beeső gárdát.

– Pihenésre gyakorlatilag nem is volt alkalmunk a hatszáz kilométeres utazást követően – nyilatkozta a technikai vezető. – A ceglédi mérkőzésen így sajnos nagyon is meglátszott az osztálykülönbség. Az is szemmel látható volt, hogy játékosállomány tekintetében is felülmúlnak bennünket, nálunk pedig ráadásul hiányzott három alapember, a csatársorból Harnos Zoltán, de nagyon megéreztük Andelic Nemanja és Farkas Dávid ideiglenes hiányát is. Nemes Martint hoztuk fel az ificsapatból, hogy egyáltalán megfelelő kerettel ki tudjunk állni. De el kell ismerni, ennyivel is jobb volt most a Cegléd.

A technikai vezető kérdésünkre elmondta, hogy a csapattól három játékos távozott, és kettővel erősítettek. Jeszenszky Roland a megyei másodosztályban szereplő, a bajnokságnak komoly célokkal nekivágó Baján folytatja a pályafutását, Farkas Pál az ősztől a megye kettes Géderlakban szerepel, Slobodan Djordjevic pedig Tompára igazolt. A keretet két emberrel sikerült megerősíteniük. Az egyik érkező Szeibert Mihály. Szeibert korábban a Videotonban is játszott négy évig, most egy félévnyi oroszlányi vendégszereplés után érkezett Jánoshalmára a ballábas játékos bal oldali felfutó védő pozícióba, csatárposztra pedig Szerbiából igazolták le Srdjan Babicot. Ő korábban a szerb harmadik ligában játszott, a legutóbb a Bajmok megye egyes gárdájának volt a tagja. Több új játékost nem igazoltunk, olykor az jelenti az igazi erősítést, ha együtt marad egy összeszokott gárda.

– A célunk a 2019/20-as idényben egyértelműen a dobogós helyezés elérése – felelte az ilyenkor kötelezőnek számító kérdésre Sarok Attila. – Ennél konkrétabban nem fogalmaznék, hiszen ennél pontosabb célt nem is tűztünk ki, de annyit azért nyugodtan elmondhatok, hogyha a dobogóra nem kerülnénk föl, az azért komoly csalódást jelentene a számunkra. Ez lesz a harmadik szezonja együtt ennek a csapatnak, tehát összeszokott társaságról beszélünk, így aztán a bajnokságban azért a dobogó a minimumelvárás.

A hétvégén pedig már tétmérkőzést vívnak a jánoshalmiak, ráadásul mindjárt egy igen pikáns kis rangadón lépnek pályára, hiszen a Baja vendégeként vívnak Magyar Kupa-­mérkőzést. Okkal adódik a kérdés, hogy vajon akarnak-e egyáltalán továbbjutni? Hiszen az előző két évben mindkétszer eljutott a csapat az országos tábláig, a szerda-szombat ritmus azonban túl keménynek bizonyult, és a bajnokságban fontos pontok elhullajtását tudták be a kupamenetelésnek.

– Mindenképpen szeretnénk továbbjutni – vágta rá a kérdésre habozás nélkül Sarok Attila a választ. – Bajára látogatunk, és bár nem tudjuk, hogy a Baja mennyire erősödött meg, de megpróbáljuk őket idegenben legyőzni. Ráadásul ez egy igazi déli rangadó, tehát kötelez. Abban reménykedünk, hogy siker esetén a továbbjutás nem venne ki annyit a csapatból, mint az előző két esztendőben. A bajnokságban az első fordulóban szabadnaposak vagyunk, tehát, ha utána jönne egy második fordulós szereplés, az talán nem venne ki annyira sokat a csapatból, mint az előző évben. Azt követően pedig már csak egy kört kell túlélni az országos táblára jutáshoz. Annak ellenére egyébként, hogy a bajnokságban a rajtnál szabadnaposak leszünk, egy edzőmérkőzést azért leszerveztünk augusztus 10-ére, akkor a Bácsborsódot fogadjuk hazai pályán, annak érdekében, hogy a csapat azért ne essen ki a meccsritmusból.