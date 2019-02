Jánoshalmán a dobogó a cél

A Jánoshalma hét győzelemmel, négy döntetlennel és két vereséggel, 35 rúgott és 12 kapott góllal az ötödik helyen zárt az őszi idény végén a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. Az előzetes várakozásokhoz képest ez csalódást is jelenthetne, Sarok Attila technikai vezető azonban árnyalta a képet.

Csak annak jelenthet csalódást a tavasszal a Kecskeméti TE mögött második helyen végző Jánoshalma őszi teljesítménye, aki nem ismeri a szereplés hátterét. Sarok Attila, a jánoshalmiak technikai vezetője a közelmúlt elemzése során elmondta, hogy ő a maga részéről meg van elégedve az őszi teljesítményükkel. – Végezhettünk volna előrébb is, ha a helyzeteinket nagyobb arányban értékesítjük, de tudom, hogy ha szócskával nem illik mondatot kezdeni, ha labdarúgás a téma. Növelte a nehézségeinket, hogy két fronton is teljesítettünk az őszi idény első kétharmadában. Vívtuk a bajnoki meccseinket, és sokáig álltunk a Magyar Kupában is. A kupában ráadásul a megyében is erős ellenfeleket kaptunk – hiszen utaztunk Bácsalmásra, aztán fogadtuk a Kiskunfélegyházát –, a főtáblán pedig az NB III.-as Füzesgyarmatot kaptuk ellenfélül, amellyel szemben csak egy százhúsz perces kupacsata végén maradtunk alul. Eme extra terhelés fényében elfogadható az őszi szereplés. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az extra terhelés okozott nehézségeket, és az őszi helyezésünkön is rajta hagyta a nyomát, azt, hogy elindultunk és komoly energiákat fektettünk bele, nem bánjuk. Ha valamit bánunk, akkor csak azt, hogy nem sikerült a továbbjutás. Ugyanakkor valóban extra terhelést jelentett ez a menetelés, hiszen amatőr csapat vagyunk, a srácok délelőtt dolgoznak, délután pedig edzésekre járnak – írta le a szereplés hátterét Sarok Attila.

A bajnokságban az ötödik helyen állunk, hét ponttal lemaradva az elsőtől – tért át a bajnoki szereplésre és várakozásokra. – Véleményem szerint ez a hátrány behozható, egyebek mellett azért is, mert az előttünk álló csapatok – egy kivétellel – hozzánk utaznak majd, az egyetlen rangadó, amit idegenben vívunk, a Kiskunfélegyháza elleni lesz, de éppen az előző szezonban mutattuk meg saját magunknak, hogy igenis Kiskunfélegyházán is lehetséges nyerni. Tehát bízom a srácokban, hogy ezt megoldják. Az ötödik hely miatt egyáltalán nem vagyunk elkeseredve, de természetesen próbálunk előrébb lépni, és a bajnokság végén egy érmes helyet elcsípni, véleményem szerint ez sikerülni is fog. Biztató az is, hogy mi rúgtuk a ligában a második legtöbb gólt – szerzett harmincöt gólunknál csak a KHTK rúgott többet –, illetve, hogy mi kaptuk a legkevesebbet. Az ősz negatívuma a szabadszállási meccs volt, ott semmi nem jött be. 2–0-ra kikaptunk, az a legfájóbb vereségünk, de akkor sem történt tragédia, hiszen éppen akkoriban volt csúcsüzemben a kupamenetelés. Hogy milyen hamar talpra álltunk, és hogy nem volt itt különösebb probléma, az mutatja, hogy aztán rúgtunk a Bácsalmásnak idegenben hetet, aztán itthon a Kiskunhalasnak hatot, tehát nem felejtettek el futballozni a srácok. Hátráltató tényező volt még, hogy az ősszel soha nem tudtunk egymás után két meccsen ugyanabban az összeállításban felállni, sérülések és más okok miatt. Ezzel együtt persze tudjuk, hogy mindig az a legjobb tizenegy játékos, aki a pályán van, ráadásul mi jó csapat vagyunk, igazi közösség, vagy ahogy a mester szokta mondani, egy család, amelyben mindenki egyformán kiveszi a részét a munkából.

Az erősítésekkel kapcsolatban Sarok Attila elmondta, hogy tárgyalnak ugyan magasabb osztályban játszó játékosokkal, de konkrétumokról még nem tud beszámolni. – Ráadásul amennyiben ezek nem jönnek össze, akkor sem csüggedünk, mert a csapatunk így is jó. Ha senkit nem sikerül idecsábítani, akkor sem dől össze a világ. Ennek a keretnek ez a második szezonja így együtt, összeszokott csapatról van szó, egy fiatal játékosokkal teli, egyre olajozottabb gépezetről, tehát nem jelent tragédiát, ha nem érkezik új játékos.

A Jánoshalma január 15-én kezdte meg a felkészülést. Mivel Jánoshalmán nincs még műfüves pálya, így Baján tart a keretnek heti négy edzés Florin Nenad mesteredző, és igyekeznek minden hétvégén edzőmérkőzést játszani, lehetőleg magasabb osztályú csapatokkal. Amióta Florin Nenad a mester, lassan hagyománnyá válik, hogy rendre magasabb osztályú ellenfelekkel játszanak. Tervbe van véve egyebek mellett a Szekszárd, és mennek Paksra is. – A januári utolsó hétvégén Pécsre utaztunk, és ott egy félidei 4–0-s hátrányból képesek voltunk egy döntetlent elérni. Persze, egy előkészületi meccs eredményéből hiba lenne következtetéseket levonni, annyi azonban látszott azon a mérkőzésen is, hogy tartása van a csapatnak. Az elmúlt hétvégi előkészületi meccsünk sajnos elmaradt, most pénteken viszont Kecskeméten lépünk pályára, 19 órai kezdettel, a Kecskeméti LC vendégeként. Itt látszólag ellentmondok magamnak, hiszen a Kecskeméti LC – bár az első osztály felé kacsingató, de – megye kettes csapat, de mentségemre szóljon, a REAC lett volna erre a hétvégére beütemezve, ám végül a fővárosiak lemondták a meccset.

A célokkal kapcsolatban Sarok Attila elmondta, hogy a céljuk nem változott, a dobogó volt, az is maradt.

Bevált Florin Nenad fanatizmusa

Sarok Attila elmondta, hogy Florin Nenadban, a felnőttcsapat trénerében, aki mesteredző, maximálisan megbízik. – Második éve dolgozom vele együtt, nagyszerű sportember, él-hal a labdarúgásért, ez a mindene. Mindent elkövet azért, hogy előkelő helyen végezzünk. Szenzációs figura, mindig tud valami újat, váratlant húzni, remekül képes belenyúlni a meccsekbe, nagyszerűen tud taktikát választani. Aztán ahogy elkezdődik az adott bajnoki, az első pillanattól együtt él a játékkal, le se ül a padra, folyamatosan irányítja a játékosait, ezer fokon ég. Két énje van. Az egyik, amikor nincs meccs, az a normális., a másik pedig az, amikor elkezdődik a meccs és teljesen beleéli magát, olyankor mintha kicserélték volna, csak a foci létezik számára.