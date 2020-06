Jámbor-Herceg Réka visszatért Kecskemétre

A csapatot jól ismerő szurkolók számára bizonyára örömhír és annak a bizonyítéka is, hogy a vezetőség az építkezéssel kapcsolatban nem a levegőbe beszél, hogy régi-új átlövőt igazolt a felnőtt­keretébe az NB I/B Keleti csoportjában szereplő Kecskeméti NKSE női kézilabda-együttese. Jámbor-Herceg Réka a Ceglédnél és az Inárcsnál tett kitérő után tér vissza újra Kecskemétre. Az átlövő – bár a neve a családi állapota változása miatt módosult –, egyáltalán nem ismeretlen a kecskeméti szurkolók számára, hiszen nem először játszik a hírös városban.

Két éve játszottam Kecskeméten – tekint vissza az átlövő. – Az azóta eltelt időszak igen izgalmasan telt, hiszen szerepeltem két egyesületben is. Mindkét klubnak sokat köszönhetek, hiszen sikerült újra magamra találnom. No és a magánéletemben is történt egy nem is kis változás – utal a neve módosulására –, ugyanis férjhez mentem.

Nem csak emiatt tért azonban haza Kecskemétre. – Amikor Veress Zsuzsa, a hírös városi klub elnöke megkeresett, gyorsan meg tudtunk egyezni. Természetesen egyáltalán nem ismeretlen számomra a közeg, a vezetőséget és a szakmai stábot is jól ismerem. Nagyszerű érzés a hazai mérkőzéseket ténylegesen itthon játszani.

A klubnál bő két hét múlva kezdődik a felnőttkeret számára a felkészülés. Jámbor-Herceg Réka ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a hátralévő két hétben dolgozik, amellett pedig elvégzi az egyénileg előírt edzésadagot. A hétvégéit a családjával tölti, és a szakmai munka megkezdéséig még egy balatoni kikapcsolódást is terveznek.

Arra a kérdésre, hogy mit vár a következő bajnoki évben a csapattól és saját magától, kifejtette, tudja, hogy a csapatnak nehéz dolga lesz, hiszen sok új játékos érkezik a nyáron. Saját magával kapcsolatban annyit ígért, hogy igyekszik kihozni magából a maximumot és hasznára lenni a társaságnak.

A szurkolók irányába volt kérése is és üzenete is. A kérése annyi, hogy segítsék továbbra is a csapatot a lelkes szurkolásukkal, üzenete pedig mindössze annyi, hogy alig várja, hogy újra találkozzanak.