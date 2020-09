Izgalmas rangadókat vívtak

Több rangadót is vívtak a hétvégén a megyei első osztályban, ezek sorából kiemelkedett a Kiskunfélegyháza–Szabadszállás és a Kerekegyháza–Kalocsa párosítás. Előbbi helyszínen döntetlen született, Kerekegyházán a vendégcsapat nyert.

Már a 4. percben megszerezték a vezetést a vendégek. Gavula tört befelé jobbról, majd harminc méterről, ballal irtózatosan nagy gólt rúgott a jobb felső sarokba, 0–1. A 9. percben Valkai révén a hazaiak is megmutatták, hogy tudnak védhetetlen gólt rúgni. Tóth István gurított vissza balról, Valkai pedig 22 méterről, balról durrantott a hosszú alsó sarokba, 1–1. Ezt követően a mezőnyben folyt a küzdelem, a 30 percig, amikor a hazai Kulcsár nyargalt el az alapvonalig, beadását követően pedig a hosszún érkező Nagy Viktor a hálóba pofozta a labdát, 2–1.

A második játékrészben ismét a mezőnyben birkóztak a csapatok, helyzetet egyik fél sem bírt kidolgozni, szemmel látható volt, hogy nő a pontrúgások jelentősége, de azokból sem volt sok. A félidő derekán mindkét mester kettős cserével igyekezett frissíteni a csapatát. Már-már mindenki elkönyvelte a hazai győzelmet, amikor Gavula futott le a bal oldalon az alapvonalig, beadott, ezt követően a labda átkerült a hosszú oldalra Bajusz elé, aki éles szögből a bal felső sarokba bombázott, 2–2. A hátralévő időben és a hosszabbítás perceiben mindkét gárda nagy rohamokat vezetett a győztes gól megszerzése érdekében, a kapuba azonban már egyik fél sem talált be.

Kerekegyházán már a 13. percben megszerezte a vezetést a Kerek: Treiber passzolt be a védelem mögé, a labdára Bashiri csapott le, és lőtt éles szögből a hosszú sarokba, 1–0. Ezt követően a hazaiak kihagytak néhány ziccert, a vendég Nébl pedig hajmeresztő távolságból eleresztett bombákkal vétette észre magát. A 30. percben szabadrúgáshoz jutott a Kalocsa. Akinek olyan érzése volt, hogy Nébl ekkorra becélozta magát, az nem tévedett, a kalocsai játékos ugyanis irtózatos erővel lőtt a bal felsőbe, 1–1. A 46. percben a vendég Sümegi tört be a jobb oldalról, éles szögből leadott lövését Kormos a kapufa segítségével szögletre mentette. A szögletből a Nébl által az ötösre varázsolt labdára Rideg érkezett, és fejelt a kapu jobb oldalába (1–2), így vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.

A második játékrész 5. percében megfogyatkozott a hazai gárda. Nagy Norbert végzett el szabadrúgást, ám a sípszót nem várta meg, ezért járt a sárga, és mivel ilyen színű lapja már volt a kereki csapatkapitánynak, a játékvezető kiállította. A Kerek a létszámhátránytól nemhogy megroggyant volna, hanem pluszerőket mozgósítottak a hazaiak. Előbb Vatai hárította Kovács Péter felső sarokba tartó kapáslövését, az 53. percben azonban már egy éles szögből elvégzett szabadrúgásból betalált Kovács, 2–2. Elképesztő rohanás vette kezdetét, Kovács hamarosan a bal felső irányába eresztett meg egy nagy löketet, a labda a keresztléc és a kapufa találkozásáról vágódott ki. Szinte önkívületben mentek előre a hazaiak, mígnem a Kalocsának sikerült egy kicsit fékeznie az iramot. Bashiri minden megmozdulása életveszély volt, ugyanakkor a Kalocsa, amellett, hogy lassította a játékot, szintén igyekezett bevinni a harmadik találatot. A 64. percben aztán Tóth Levente nagyszerű indításával Sümegi lépett ki, és lőtt jobbról, 15 méterről a rövid sarokba, 2–3. A 85. percben Dostyicza döntötte el az izgalmak és a tempó tekintetében minden igényt kielégítő találkozót, amikor 12 méterről, középről a kapuba bombázott, 2–4. Magas színvonalú, remek mérkőzést láthatott a közönség.

A Kiskőrös a 3. forduló után is maradt százszázalékos, miután Soltvadkerten sikerült 3–1 arányban megnyernie a szomszédvári derbit. Ebben nem kis szerepe volt a vendégek kapusának, Ámann Márknak, aki a második játékrészben ritka bravúrt hajtott végre: két büntetőt hárított. Bár a félidőben 0–2-vel fordultak a csapatok, a küzdelem még szoros volt, így nem volt mindegy, hogy a hazai Kisa büntetője a 65. percben bemegy-e. Kisa jól rúgta meg a labdát, Ámann azonban hárította a félmagas lövést. 0–3-as állásnál aztán újra büntetőhöz jutottak a hazaiak, azt Radics vállalta magára, és meg is lőtte a bal felső irányába a labdát, tehát nem rosszul elvégzett büntetőről volt szó, Ámann azonban egy káprázatos mozdulattal azt is kiütötte. Nagy kérdés, ezek után vajon ki meri vállalni a Kiskőrös ellen a büntetőt.

A hét végén a Dusnok a Sükösdöt fogadta a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában. A mérkőzés már a kezdés előtt közönségsiker volt, hiszen jó négyszáz néző népesítette be a pályát, remek hangulatot teremtve az örökrangadóra. Az első félidőben enyhe hazai dominancia után érintetlenül maradtak a hálók.

A második játékrész derekán Mindszenti büntetőből szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, Rónai szabadrúgásból növelte az előnyt, a 3–0-s végeredményt pedig Bolvári Zoltán állította be.

Az Érsekcsanád és a Bácsborsód összecsapása előtt a hazai gárda két forduló után négy, a Bácsborsód pedig három ponttal rendelkezett. A találkozón a vendég bácsborsódiak az első félidő 30. percében szerezték meg a vezetést, Török Endre révén. A második játékrészben próbálkozott ugyan becsülettel a hazai csapat, ám a vendégek a félidő derekán Mihalics Róbert és Nagy Zorán révén végleg eldöntötték a mérkőzés kimenetelét. A csanádiak becsületgólját Töttös Dániel szerezte meg a hajrá elején.