Izgalmas bajnokság zárul szombaton

Utolsó forduló lévén a megyei első osztályú bajnokságban az összes mérkőzést egy időben, szombat délután játsszák.

SZOMBAT, 17.00

Kalocsai FC–Kelebia KNSK

V.: Kiss Richárd (Böszörményi Sándor, Fodor Lajos).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Az utolsó fordulóban tulajdonképpen már tét nélküli mérkőzést játszunk, ennek ellenére remélem, hogy kellő motivációval fognak pályára lépni a srácok, különösen azok a fiatalok, akik az érdemeik alapján lehetőséget kapnak. Szeretnénk győzelemmel búcsúzni a szezontól, a hazai közönségünktől.

Kecel FC–Soltvadkerti TE

Vezeti: Fehérvári Patrik (Topálszki Szabin, Bányai Dorottya).

Nagy Előd, a Kecel játékos-edzője: – Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen egy jó formában levő Soltvadkerttel találkozunk, ráadásul ez a párosítás szomszédvári rangadó lévén akkor is nehéz meccs lenne, ha a Vadkert éppen nem lenne jó formában. A két győzelemnek köszönhetően egész más az öltözőben a hangulat, mint korábban volt, a siker meghozza az étvágyat. A csapatunk nem teljes, de nem panaszkodom, mert azok a fiatalok, akikhez lehet nyúlni, azok meghálálják a bizalmat. Két-három hiányzónk folyamatosan van, ezen a héten is, de az utolsó hazai mérkőzésünkön a győzelemért fogunk játszani.

Jánoshalma–Kiskőrös

V.: Polyák Attila (Katona György, Tóth István).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Kedd óta csakis a Kiskőrös elleni mérkőzésre koncentrálunk. Tudjuk, hogy kemény mérkőzés lesz, az ősszel egy szintén nagyszerű meccsen, Kiskőrösön 0–0-t játszottunk velük. Akkor rengeteg ziccert dolgoztunk ki, de a helyzeteket ki is hagytuk. Most a hazai pálya mellettünk szól, és mivel a jó időt is megrendeltük, biztos vagyok benne, hogy sok néző előtt fogunk játszani. Alig várják már a mérkőzést a játékosok és az edző is. Ha már a sors visszaadta a lehetőséget, hogy az ezüstérmet megszerezzük, akkor élni is akarunk ezzel, és azt reméljük, hogy a lefújást követően a mi nyakunkba kerül az ezüstérem.

Miskovicz Bálint: – Madácsinak lejárt az eltiltása, és Rimárra is újra számíthatok, a kispad tehát nem okozhat gondot. A múlt héten semmi nem jött össze, de most mindent elkövetünk a 2. hely megszerzése érdekében. Az elmúlt fordulóig mi voltunk lépéselőnyben, most viszont a Jánoshalma, hiszen hazai pályán játszik. Érdekesség, hogy az idei évben a Jánoshalma eddig hazai pályán nem kapott ki, mi pedig idegenben. Izgalmas, jó meccsre számítok, meggyőződésem, hogy nagy nézőszámra lehet számítani, hiszen Jánoshalmán is sokan járnak meccsekre, és Kiskőrösről is többen elkísérnek bennünket. Remélem, hogy jó játékvezetés mellett mi jövünk ki győztesen a párharcból. A játékosaimat arról nem kell felvilágosítani, hogy mi a tét. Ha sikerül azt a formát hoznunk, amit például Félegyházán nyújtottunk, akkor meglehet az ezüst.

Szabadszállás-Kiskunhalas

V.: Kiss Sándor (Juhász László, Szabó Laura).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Készülünk a Kiskunhalas elleni, az akár helyosztónak is felfogató mérkőzésre, bár ha győzünk, akkor sem tudjuk őket beelőzni. Sokáig úgy tűnt, hogy elérhetjük az élmezőny alsó felét, ám mára már ez elúszott. Csapatunk a középmezőny alsó harmadában fog végezni, betudható ez annak is, hogy az első számú kapusunk sérülés miatt az utolsó három meccsen nem tudott védeni. Nagy problémát jelentett még, hogy a tavasz során rengeteg ziccert dolgoztunk ki, de kis százalékban voltunk eredményesek. Az utolsó mérkőzésen mindent megteszünk a győzelemért.

Harta SE–Bácsalmási PVSE

V.: Bosnyák Sándor (Rabi József, Borbényi Miklós).

Sümegi József, a Harta edzője: – Tudjuk, hogy a Bácsalmás remek tavaszt fut, de mi sem panaszkodhatunk. Mindenképpen szeretnénk megőrizni a hetedik helyet, ami abban az esetben sikerülhet, ha a három pontot begyűjtjük. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, mert a Bácsalmás az őszhöz képest sokat lépett előre. Régen volt már a Harta ilyen magasságokban. Tavaly már hármat előreléptünk, a hetedik hely viszont valódi előrelépés lenne. Ősszel a pontok nagy részét otthon szereztük. Tavasszal ez megváltozott, idegenben voltunk jobbak, így a hazai pálya nem volt egyértelmű előny, azonban bízom abban, most hozzásegít bennünket ahhoz, hogy begyűjtsük a három pontot.

Kiskunfélegyháza–Akasztó

V.: Baranyai Dávid (Apró Ferenc, Sebestyén László).

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Szeretnénk itthon tartani a három pontot. Bár már megnyertük a bajnokságot, ez a meccs is fontos számunkra, mivel minden mérkőzést komolyan kell venni. Szeretnénk megörvendeztetni a közönségünket, ennyivel tartozunk feléjük is.G. S.

Duna Aszfalt TVSE–Lajosmizsei VLC

V.: Minda Róbert (Molnár Alex, Baranyi Ádám).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – A tavaszi szezon nekünk kellemesebb volt, mint az őszi, mert jelen pillanatban ötven százalékon vagyunk. Ez mindenképpen javulás az őszhöz képest, mert négy ponttal többet gyűjtöttünk. Éppen ezért nem panaszkodhatunk, főleg azt tekintve nem, hogy milyen sérüléshullám sújtott és sújt bennünket. Ennek tükrében a maximumot hozta ki magából a csapat. A Lajosmizse elleni mérkőzés tét nélküli lesz. Imádom ezeket a meccseket, mert pontosan az ilyen tét nélküli találkozók szoktak a legjobb mérkőzések lenni. Soltvadkerten ismét a focit nagyon jól reklámozó meccset játszottunk. Ugyanerre számítok a Lajosmizse elleni mérkőzésen is. Eredményt jósolni nem akarok, de nem is tudok, mert ha a maximumot beleteszi mindenki, akkor bármi lehet az eredmény. Játszunk egy jó meccset, ami a nézőknek is jó. Az edzők biztos nem kapnak majd infarktust. A Lajosmizsével mindig jó meccset játszottunk, amiken sok gól esett. Játszunk most is egy jót, és utána menjen mindenki pihenőre, ami nem lesz olyan hosszú, mint télen, de szükség van rá.