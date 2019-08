Isten hozott, Tököli Attila

Nem csak Bács-Kiskun megyében kapták fel sokan a fejüket a július végén felröppent hír hallatán, hogy az évek óta inaktív, huszonötszörös válogatott Tököli Attila néhány év szünet után újra felhúzza a stoplis csukát, ráadásul a Kiskunfélegyháza színeiben. A nagy népszerűségnek örvendő csatár azóta két tétmérkőzést is lejátszott, amelyeken nem mellesleg három gólt szerzett.

Nem túlzás, hogy a nyár Bács-Kiskun megyei átigazolási időszak idei szenzációja volt, amikor július 29-én a félegyháziak bejelentették, hogy a bajnoki cím védője, a Kiskunfélegyházi HTK leigazolta a huszonötszörös válogatott, egyéb sikerei mellett a Kecskeméti TE-vel 2011-ben Magyar Kupa győztes Tököli Attilát. Azért is hatott meglepetésként ez a hír, hiszen Tököli Attila már öt éve felhagyott az aktív labdarúgással – karrierje lezártát követően edzősködött –, és a Bács-Kiskun megyei szurkolók többek között tavaly augusztusban láthatták, akkor is a Kecskeméti TE öregfiúk csapatának a gálamérkőzésén, így aztán „hivatalosan” is elkönyvelték öregfiúnak.

Tököli Attila már akkor megszerette a Bács-Kiskun megyét, amikor a Kecskeméti TE-ben futballozott, a KHTK jelenlegi játékos-edzője, Koncz Zsolt pedig személyes jó barátja, minden bizonnyal ez is szerepet játszott abban, hogy a pályákon méltán népszerű Töki újra mezt húzott magára, mégpedig a KHKT mezét.

Aki arra számított, hogy csak levezetésként beáll egy-egy félidőre, vagy félórára, az tévedett. Az első alkalommal a megyei kupa első fordulójában láthatták a szurkolók, akkor Kecskeméten lépett pályára az SC Hírös-Ép ellen, és kezdőként mindjárt hatvan percnyi játékot vállalt, és ha már játszott, két gólt is szerzett a megye kettes ellenféllel szemben továbbjutást hozó mérkőzésen. Most szombaton a Soltvadkert elleni idénynyitó bajnokin végig is játszotta a mérkőzést. Nem is akárhogyan, hiszen az első gólt megelőzően ő varázsolta a labdát Makai fejére, a harmadik gól előtt elég volt ijesztgetnie egy szabadrúgás előtt, hogy aztán Koncz Zsolt küldje a kapuba a játékszert. A második félidő elején aztán be is talált, igazi Tökölis megoldással: egy jó ütemű indítást követően a leshatár mögé kiugorva gurított a kifutó Frittmann mellett a hálóba. De ezen momentumokon túl is volt megannyi igazi Tökis, fineszes megoldása, amelyek láttán elégedetten csettinthetnek az ínyenc szurkolók.

– Mi tagadás, jó régen fociztam már utoljára tétmeccseken – felelte arra a kérdére Tököli Attila, hogy a Kiskunfélegyháza kedvéért reaktiválta-e magát. – Koncz Zsolttal és Busa Imrével nagyon jó, baráti kapcsolatban vagyok már jó régóta. Azelőtt, hogy ide igazoltam volna is gyakorlatilag heti, sőt, napi kapcsolatban voltunk, és az elmúlt évek során többször is szóba került már az, hogy igazolt játékosként szerepeljek a KHTK színeiben. Az idén nyáron aztán hagytam magam meggyőzni, és beadtam a derekamat. Nem bántam meg, remek társaság van itt Kiskunfélegyházán, nagy örömmel járok ide és nagyon szeretek itt lenni. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a miliő a számomra egyáltalán nem új, a csapat nagy részét már régóta ismerem. Jó társaság verődött itt össze, no meg jó csapat, amelyben mindenki nyerni akar, és az a fontos. Én is remekül érzem magam a pályán.