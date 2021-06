Ismét tatamira állnak

Június 28. és július 4. között rendezik Dortmundban a junior-Európa-bajnokságot, ahol a KTE birkózószakosztályából két sportoló is részt vesz a versenyen.

Tavaly március óta csak két versenyen tudtak szerepelni a kecskeméti birkózók, most ismét lesz lehetőségük tatamira lépni. Dortmundban a KTE kadett-Európa-bajnoka, Újfalvi Lili 72 kilogrammban, illetve a kadettkorosztályú Lázár Réka 76 kilogrammban indult.

– Közel másfél év kimaradt, azóta egy hazai és egy nemzetközi versenyen vettünk részt. Ezeken Lili elég jól teljesített, de egy Európa-bajnokság nyilván más lesz. Mivel első éves junior, így pontszerző helyre várom, nem támasztok felé akkora követelményt, hogy mindenképpen bizonyítania kelljen, hiszen nagyon jól ismerem. Tudom, mindent megtesz annak érdekében, hogy minél előrébb végezzen – nyilatkozta Tihanics Tibor, a KTE birkózószakosztályának vezetőedzője.

– Réka egy fia­tal, tehetséges birkózó, aki most jutott el oda, hogy válogatott Európa-bajnokságon vehessen részt, ráadásul egy korosztállyal feljebb.

Már az egy óriási siker, hogy beverekedte magát oda. A junior-Európa-­bajnokságon női szabadfogásban és kötöttfogásban várhatóan mintegy 600 birkózó vesz részt – mondta.

Tavaly márciusig minden versenyen részt vett a KTE, azonban a járvány kezdetétől törölték a versenyeket, csak néhány megmérettetés volt az elmúlt időszakban.

– Részt vettünk a korosztályos magyar bajnokságokon, ahol Lili a saját korosztályában, illetve a juniorok között is bajnok lett. Réka ekkor még csak a kadettkorosztályban tudott indulni, ő ezüstéremmel zárt. Ebben az évben azonban elindultunk egy-egy versenyen kadett- és juniorkorosztályban. Réka kadett­korosztályban ezüstérmes lett, míg juniorkorosztályban megnyerte a súlycsoportját. Majd Bukarestben rendeztek egy nemzetközi versenyt, ahol Lili ezüstérmet szerzett, Réka pedig bronzérmes lett. Most pedig, ahogy csökkentek a korlátozások, mi is nagyobb hangsúlyt fektettünk a felkészülésre. Itthon több mint négy hetet dolgoztunk, most, az utolsó két hétben pedig Szigetszentmiklóson a juniorválogatottal vehetünk részt edzőtáborban – tette hozzá a vezetőedző.

A pandémia a birkózókat sem kímélte, de Tihanics Tibor bízik abban, hogy sikerül ismét fellendíteni a sportágat.

– A pandémia miatt nálunk is megcsappantak a gyerekek, de 60-70 fő az, aki versenyzői státuszban van a klubnál. A járvány ideje alatt mi is óvatosabbak voltunk, ebben az időszakban kinti erősítő edzéssel, illetve futással próbáltuk formában tartani a csapatot. Amikor pedig kritikus volt a helyzet, akkor dobóbábun alkalmaztuk a fogásokat. De építjük a jövőt, és bízunk abban, hogy az olimpia jól sikerül a birkózóknak is, és minél több fiatalt be tudunk vonzani a sportágunkba, hogy egészséges, sportos életet tudjanak kialakítani maguknak – mondta Tihanics Tibor.