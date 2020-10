Ismét rosszul kezdett a KTE

A paksi vereség után Deb­recenben is kikapott a Kecskemét. A hajdúsági és a hírös városi alakulat szerdán ismét megmérkőzik.

Ahogy az Atomerőmű, úgy a DEAC ellen is rosszul kezdte a mérkőzést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a két csapat 17. fordulójából előre hozott szombati találkozóján. A második perc végére 6–2, míg a negyed végére 22–9 állt a hajdúsági csarnok eredményjelzőjén. A folytatásban Wittmann Krisztián és Rasztko Dramicsanin vezérletével zárkózott ugyan a KTE, de nem tudta behozni ellenfelét.

– A győzelem ellenére sok hibával kosárlabdáztunk, rengeteg második esélyt engedélyeztünk ellenfelünknek. Sajnos több sérültünk is volt, és faultproblémáink is akadtak, ami megnehezítette a rotációt. Külön szeretném kiemelni Polyák Lászlót, aki igazi csapatkapitány módjára sérülten is vállalta a játékot, és a nehéz pillanatokban a hátára vette a csapatot – mondta Kovács Adrián, a hazaiak vezetőedzője, míg a kecskemétieket irányító Váradi Kornél így vélekedett: – Megint rosszul kezdtük a mérkőzést, ami rányomta a bélyegét az egész találkozóra. Nekünk is voltak problémáink az összecsapást megelőzően, de ez nem is csoda, hiszen hetente kétszer kell pályára lépnünk. A legfontosabb, hogy játszottunk, ez a sportág és a kosárlabdabarátok közös érdeke.

A hazai játékosok közül Polyák László, míg a vendégek részéről Nikola Peszakovics volt ott a meccs utáni sajtótájékoztatón.

– Egyetértek az edzőm szavaival, sajnos sok sérültünk volt, és Moody faultgondjai sem könnyítettek a dolgunkon. A védőlepattanók megszerzése terén kell még fejlődnünk. Szerencsére meg tudtuk nyerni a mai találkozót, de szerdára ki kell küszöbölnünk a mai hiányosságainkat – vélekedett Polyák, míg Peszakovics így látta a találkozót: – A Debrecen egy kiváló csapat, rendkívül fizikális, és hazai pályán bárkire veszélyes. A szerdai találkozón minden játékosunknak a maximumot kell hoznia, hogy legyen esélyünk a győzelemre.

Az említett szerdai meccs 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

DEAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 67–59 (22–11, 17–20, 13–16, 15–12)

NB I./A csoportos férfi-kosár­labdamérkőzés, a 17. fordulóból előrehozott meccs. Debrecen, 850 néző. Vezette: Győrffy, Tőzsér, Mészáros.

Debrecen: Moody 9/6, Somogyi 6/3, DRENOVAC 11, Hines 7/3, TÓTH Á. 13. Csere: POLYÁK 17/15, Molnár M. 4, Molnár D., Bognár, Asszú, Kovács Á. Edző: Kovács Adrián.

Kecskemét: WITTMANN 13/6, Thomas 7, Kucsera D., Djeraszimovics 9/3, Karahodzsics 4. Csere: DRAMICSANIN 13, Pesa­kovics 9/3, Horti 4, Lewis. Edző: Váradi Kornél.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–2. 8. p: 20–9. 13. p: 28–14. 20. p: 39–31. 22. p: 39–35. 30. p: 52–47 36. p: 61–56. 40. p: 67–56.