Ismét kiszolgálta a közönségét a KTE HUFBAU

Szerda este az NB III. Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE HUFBAU a Monort fogadta a bajnokság 9. fordulójában. A kecskemétiek folytatták a 2020/21-es idényben a hazai mérkőzéseken megteremtett hagyományt, és magabiztosan győztek.

Szép, nyárias idő várta szerda este a csapatokat és a szurkolókat, utóbbiak pedig gyülekeztek is szép számmal. A mérkőzés nem indult jól a hazaiak számára, hiszen a 7. percben elsőre ugyan még tisztázott a védelem Mészáros kapuja előtt, ám a labda végül Annus elé pattant, aki a hálóba passzolt, 0–1. A folytatásban egyre inkább ráerőltették a hírös városiak az akaratunkat a vendégekre. A 15. percben előbb Tóth Dániel fejesét kellett kitolnia Bozsónak, majd a 20. percben Lukács lövését vágták ki a védők a kapu torkából. A két kihagyott ziccer sem szegte kedvét a hazaiaknak, és a 21. percben már nem volt ellenszere a vendégeknek, akkor Kis csúsztatta meg Tóth bedobását, amit aztán Károly stukkolt a kapuba, 1–1.

Az egalizálás után gyorsan jött a második hazai találat, mert bár a Jakab kapáslövése még fölé szállt, a 29. percben már jól adott be balról, középen Vágó érkezett és fejelt a bal sarokba, 2–1-re alakítva az eredményt. Ezt követően jó tíz percig a mezőnyben zajlott a játék, ám a félidő zárása előtt a hazaiak egy szép kontrát vezettek, amelynek a végén Lukács maradt egyedül és lőtte ki a bal alsó sarkot, 3–1.

A második félidőben mindkét oldalon jóval kevesebb volt a helyzet, a hazaiak magabiztosan őrizték az előnyüket, várva a kontrák lehetőségére, a vendégeknek pedig nem nagyon sikerült megbontani a hazai védelmet, amelynek egyedül Karacs szöglet utáni fejesénél kellett tisztáznia. A játékrész második felére meddő mezőnyfölénybe került a vendégcsapat, az akarásukat mindenképpen dicséret illeti, hiszen az idő múlásával és a biztos lábakon álló hazai csapatot tekintve egyre messzebb szállt az egyenlítés reménye, annál is inkább, hogy igazi veszélyt azonban csak a 83. percben jelentettek a hazai kapura, akkor Hajagos életerős löketét hárította vetődve Mészáros. A közönség ezzel együtt jól szórakozott, és hogy igazán jó szájízzel menjen haza a drukkerhad, arról Tóth Dániel gondoskodott, aki a hosszabbításban Grünvald beadását követően fejelt a jobb felső sarokba, kialakítva a 4–1-es végeredményt. Megérdemelt hazai siker született, a lila-fehér játékosok ezúttal is meghálálták a szurkolóknak, hogy újra igen szép számban szavaztak bizalmat nekik.

Ami a tabellán a KTE-t megelőző két csapatot illeti, a Közép csoport listavezetője, az Iváncsa először veszített pontot, miután 2–2-es döntetlent játszott a Kozármisleny vendégeként, a Ferencváros II. pedig 1–0 arányban győzött hazai pályán. Az első helyen így továbbra is az Iváncsa áll, 25 ponttal, a második a kis Fradi 22 egységgel, és a harmadik helyen tanyázik a KTE 21 ponttal, jobb gólkülönbséggel megelőzve a szintén 21 pontot gyűjtött Dabast.

– Ezen a mérkőzésen maradéktalanul visszakaptam azt, amit megbeszéltünk, még akkor is, ha az elején kaptunk egy elkerülhető gólt – nyilatkozta a lefújást követően Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Mentálisan nagyon erősek voltunk, nem foglalkoztunk ezzel, és egy jó játékkal rúgtunk négy gólt. Folyamatosan fejlődik a csapat, éppen ezért is kell vasárnap az ESMTK ellen is felszabadultan és bátran futballoznunk, mert ezek a srácok abszolút képesek erre. Teher nélkül kell játszanunk, akkor is, ha a céljaink lelki teherrel járnak, mert képesek vagyunk bárkit legyőzni.

– Sajnos a gólunk után öt perc alatt lerendeztük magunkat pontrúgások után, ez a futballban benne van – elemzett a mérkőzést követően a vendégek trénere, Erős Károly. – Ez fájó, de pozitív, hogy szervezetten és helyenként jól játszottunk egy nagyon jó meccsen. A Kecskemét iszonyatosan erős, gyors együttes, ahogy azt a meccs előtt is mondtam, ebből az osztályból nekik kell feljutni, reményeim szerint jövőre már nem kell velük játszanunk. Fizikálisan a játékosaim állták a sarat, megemelem a kalapom a csapatom előtt. Erre lehet építeni, mert a négy kapott gól ellenére nem volt ez egy sima meccs.

A KTE HUFBAU legközelebb vasárnap 16:30-kor az EMSTK vendége lesz.

KTE HUFBAU–Monor 4–1 (3–1)

Kecskemét, 650 néző, vezette: Bodzay Áron (Flinta Zoltán, Ancsin Zoltán)

KTE: Mészáros – Puskás, Gál, Kis, Grünvald – Vágó, Károly (Constantinescu 73.), Ludasi (Szalai G. 90.) – Lukács (Szalai J. 84.), Tóth, Jakab.

Monor: Bozsó – Kovács (Szabó 69.), Barthel, Karacs (Tóth 75.), Annus, Pintér, Hunya, Huszty, Erős, Fabio, Lettner (Haragos 66.).

Gól: Károly (21.), Vágó (29.), Lukács (39.), Tóth (93.) ill. Annus (7.)

Sárga lap: Kis a 16., Ludasi a 78., illetve Erős a 25., Kovács Á. a 66. percben.