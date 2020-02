Ismét HÉP KRC–Kaposvár meccs lesz a Messziben

Valamivel több mint három hete a férfi Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján összecsapott egymással Kecskeméten a HÉP KRC és a Fino Kaposvár, a meccs a hazaiak aranyszettben elért győzelmével végződött. Vasárnap az extraligás bajnokságban ismét találkozik a két együttes.

A recept adott: a győzelemért úgy kell játszania a HÉP Kecskeméti RC-nek a Kaposvár elleni vasárnapi meccsen, mint a kupaelődöntő második meccsén. Dávid Zoltán, a hírös városiak vezetőedzője akkor nagyon elégedett és büszke lehetett csapatára.

– Összességében is büszke vagyok a srácokra. Nem panaszkodhatom, hisz az idén is ott leszünk a kupadöntőben, érmet már biztosan szerzünk. Ami pedig a vasárnapi meccset illeti: optimistán állok a találkozóhoz, hiszek az eddig elvégzett munkában. A csapatot felkészítettem, felkészítettük, innentől kezdve a játékosokon múlik a szereplés milyensége. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a zongorát viszem, rajtuk múlik, hogy miként játszanak rajta – mondta Dávid Zoltán, aki a legutóbbi extraligás bajnokin 3:0-ra verte gárdájával a magyar ifjúsági válogatottat.

– Nehéz, szoros meccs volt. Görcsöltünk, csak nem tudom, hogy miért. Amikor bejutunk egy kupadöntőbe, akkor nem kellene stresszesen játszani az ifi válogatott ellen. A csapat tudását nézve nem aggódom egyetlen meccs előtt sem. Ki merem jelenteni, hogy az egyik legjobb együttes ebben a bajnokságban. Az viszont mindig aggaszt, hogy a tudásukból mit hoznak ki. Kellene egy vezéregyéniség a pályára, és akkor az eredményekben is megmutatkozna, hogy milyen jó együttes a KRC. Amíg nem lesz egy alfa hím, addig zötykölődünk – vélekedett a szakember, aki a vezérszerepet leginkább Pesti Marcellre és Deák Márkra osztaná.

A KRC–Kaposvár találkozó 17 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.