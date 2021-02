Indul a KTE számára a tavasz

Vasárnap megkezdi az NB III. Közép csoport tavaszi szezonját a KTE-Hufbau. A 22. fordulóban a Paks II. otthonában lépnek pályára vasárnap 11 órakor.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Január elején kezdte meg a felkészülést a Kecskeméti TE, azóta nyolc edzőmérkőzést is játszottak a lila-fehérek.

– Elégedett vagyok a felkészüléssel, mert amit megbeszéltünk, azt a fiúk végrehajtották – nyilatkozta Gombos Zsolt, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – Hosszú felkészülés volt, idén hét hetet edzettünk. December elején vége lett a bajnokságnak, két hét aktív pihenője volt a csapatnak, de utána már meg is kezdték az otthoni felkészülést. Kicsit monoton volt ez az időszak, így már vártuk ezt a hetet. A fő feladatunk az volt, hogy fizikálisan rendben legyünk, ami teljes mértékben megvalósult a csapat nagy részénél, de voltak kisebb sérülések. Nem azt mondom, hogy mindenki százszázalékos állapotban van, de a csapat zöme igen. Sokat taktikáztunk, több játékrendszert is felépítettünk.

Jól sikerült a felkészülés, jól álltak bele a srácok.

Kemény munka volt, eléggé kifáradtak, de az utolsó két hét a frissítésről szólt. Most az a feladatunk, hogy az első bajnokira optimális formában legyünk, ez, úgy gondolom, sikerült.

A télen két játékos távozott és három érkezett.

– Nagy István az Ajkától érkezett január végén. Ő egy remek középpályás, aki vezéregyénisége lehet a csapatnak, NB I.-es rutinnal rendelkezik, mindenképpen erősítés. Koszó Balázst Kecskeméten nem kell bemutatni, mivel saját nevelésű játékos. Ő is egy vezéregyéniség lehet, biztos, hogy tud segíteni, és elégedett vagyok azzal, amit láttam tőle. Valamint egy fiatal is csatlakozott, Kotroczó Péter az SC Hírös-Ép és akadémia növendéke is volt, mielőtt 2015-ben a Ferencváros leigazolta volna. 17 éves, tehát rá elsősorban az U19-ben számítunk, de már bemutatkozott a felnőttek között is. Szinte minden edzőmeccsen játszott, biztos vagyok abban, hogy az NB III.-ban is lehetőséget fog kapni. Csupa szív játékos, szép jövő áll előtte. Távozott Kerekes Krisztián, akitől sérülése miatt váltunk meg, mert sajnos nem tudott sokat játszani. Jó futballista, csak ezen a centerposzton nem tudtunk vele számolni.

Illetve ki kell emelnem Szalai Józsefet, akit elvitt a Vasas.

Ez óriási dolog. Nemcsak nekünk köszönheti, hanem legfőképp saját magának, mert egyéni edzéseket is végzett, sokat dolgozott. Ez a fiataloknak is egy példa, hogyha el akarnak valamit érni, magasabb szinten, akkor nem elég az, ami az edzésen van, hanem külön is sok munka szükséges. Meg is lett az eredménye, felfigyelt rá a Vasas, válogatott lett, ez nagy büszkeség számomra is.

A Kecskemét 21 mérkőzéséből megnyert tizenhatot, két meccs döntetlennel, három vereséggel zárult. Így

50 ponttal az élen, 6 egységnyi előnyből várhatja a tavaszt.

– A bajnokság döcögősen indult számunkra, az első négy találkozóból kettőt elvesztettünk, az FTC-től és a Váctól is kikaptunk. Sok érkezőnk volt az utolsó héten, a Ferencváros elleni bajnoki meccs hetében is volt két új érkező. A csapatépítés egy folyamat és nem megy minden egyszerre. Én ennek tudom be az első négy fordulóbeli bukdácsolást. Utána egyre jobb teljesítményt nyújtottunk, volt egy hullámvölgyünk, a Dabas-Gyón meccsel kezdve volt két hazai döntetlenünk, de kijöttünk belőle. Három-négy ponttal többet kellett volna szereznünk, de az ellenfelek is hibáztak, úgyhogy most hat pont az előnyünk. A célunk szerint ebből nem is engednénk, hanem mérkőzésről mérkőzésre növelnénk.

A 22. fordulóban a KTE a tabella tizedik helyén álló Paks II. otthonában játszik.

– Elsődleges a győzelem, emellett pedig mindig elvárom a jó játékot is. Ha kell, akkor célfocit játszunk, de olyan kvalitású csapatom van, hogy egy agresszív támadófutballt szeretnénk játszani, de természetesen minden mérkőzés más. Minden ellenfélre másképp készülünk, de biztos vagyok abban, hogy a mérkőzések zömén mi fogunk dominálni, megpróbáljuk felépíteni a támadásokat, szép akciókat vezetni. Emellett pedig egy komplex, szervezett védekezést is alkalmazunk. Felkészülünk és reméljük, hogy sikerül megszerezni a három pontot – mondta Gombos Zsolt, majd hozzátette: várjuk a szurkolókat, hogy ismét buzdíthassák a klubot a Széktói Stadionban, mivel nélkülük nem lehet játszani, de addig is nagyon jó lenne a csapatnak, ha lelkesítenék, mert ők számítanak a legjobban.

A tavaszi program 22. forduló (02. 28., 11:00): Paks II.–KTE-Hufbau. 23. forduló (03. 07., 14:30): KTE-Hufbau–Vác. 24. forduló (03. 14., 11:00): Újpest II.–KTE-Hufbau. 25. forduló (03. 21., 17:00): KTE-Hufbau–Hódmezővásárhely. 26. forduló (03. 27., 15:00): Majos–KTE-Hufbau. 27. forduló (04. 04., 18:00): KTE-Hufbau–Szekszárd. 28. forduló (04. 11., 16:30): Monor–KTE-Hufbau. 29. forduló (04. 14., 18:00): KTE-Hufbau–ESMTK. 30. forduló (04. 18., 17:00): Dabas–KTE-Hufbau. 31. forduló (04. 25., 18:00): KTE-Hufbau–Dabas-Gyón. 32. forduló (04. 28., 17:00): Dunaújváros–KTE-Hufbau. 33. forduló (05. 02., 18:00): KTE-Hufbau–Körösladány. 34. forduló (05. 09., 17:30): Szeged–KTE-Hufbau. 35. forduló (05. 12., 18:00): KTE-Hufbau–Taksony. 36. forduló (05. 16., 18:00): RKSK–KTE-Hufbau. 37. forduló (05. 23., 18:00): KTE-Hufbau–Kozármisleny. 38. forduló (05. 30., 18:00): Iváncsa–KTE-Hufbau.

Képünk illusztráció.