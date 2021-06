Imre Leila nyerte az asztalitenisz ob-t

A gödöllői asztalitenisz ob döntőjében Póta Georginát legyőző Imre Leila első, a címvédő Szudi Ádámot hat játszmában verő Lakatos Tamás második magyar bajnoki címét szerezte egyesben.

Ezt ne hagyja ki! Újabb fordulat a főpolgármester nyelvvizsgaügyében

Imre Leila volt a gödöllői országos bajnokság utolsó napjának meglepetésembere, mert bár ott volt a négy között Póta Georgina és Madarász Dóra is, ő vitte haza az aranyérmet. Az elődöntőben gyakorlatilag kecskeméti párharc alakult ki, hiszen Madarász és Imre karrierje is a Bács megyéből, egészen pontosan a megyeszékhelyről indult. Sajnos nem került sor egy izgalmas elődöntőre, mert miután az első szettet megnyerte, Madarász sérülése miatt kénytelen volt feladni a mérkőzést. A fináléban így is az ötszörös magyar bajnok Póta Georginát kellett legyőznie Imre Leilának ahhoz, hogy bravúrt érjen el. Miután kulcspillanatokban sikerült vesztett állásból többször is visszajönnie, ez 4-1-es különbséggel sikerült is neki.

A férfiaknál viszont az esélyeseket semmi sem hátráltatta, így a papírformának megfelelően a válogatott két alapembere, a címvédő Szudi Ádám és Lakatos Tamás jutott be a fináléba. Itt is trónfosztás történt, izgalmas mérkőzésen Lakatos nyert 4-2-re.