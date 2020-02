A férfi Magyar Kupa elődöntőjének második meccsén a Kaposvár csapatát fogadta csütörtökön a HÉP-Kecskeméti RC. A somogyiak 3:0-s előnnyel érkeztek a visszavágóra, melynek „első” felvonását a hazaiak hatalmas csatában nyerték 3:0-ra, majd az aranycsatában 10:13-ról fordítva győztek 16:14-re. A mérkőzés másnapján Dávid Zoltánt, a KRC vezetőedzőjét kérdeztük.

– Visszanézte már a találkozót?

– Nem aludtam reggel ötig, volt időm visszanézni.

– A meccs előtt két esetet is említett a játékos korszakából, amikor tetemes hátrányból álltak fel és végül győztek. Ezt a mérkőzést is emlegeti majd?

– Az biztos. Nem sok olyan meccs volt a történelemben, hogy egy 0:3-as hátrányból induló gárda lehengerlő játékkal győz három játszmában, majd az aranyszettet 10:13-ról 16:14-re fejezi be. Hittünk magunkban, de az kevés lett volna, ha nem párosul jó játékkal és hatalmas tűzzel, akarattal. Ilyen produkcióra nem sok csapat képes, amit tettek, az példaértékű.

– Ha az első három szett lehengerlő játéka után kikapnak az aranyszettben, akkor sem lehetett volna egy rossz szava sem.

– Az aranyszett előtt azt gondoltam, hogy ezek a srácok megtettek mindent és a mutatott hozzáállással és játékkal akár ki is kaphatnak. Ugyanakkor nagyon nem akartam, hogy vereség legyen a vége. Tudom, átéltem, hogy milyen az, amikor felkapaszkodsz, aztán a végén jön a vereség. Kívántam, hogy ne tudják meg, ez milyen érzés. Nagyon sajnáltam volna, ha egy ekkora csalódás éri őket.

– Korábban említette a hitet. Végig a nyakában lógott egy lánc, rajta egy kereszttel. Jól gondoljuk, hogy ezt régebben nem viselte?

– A legutóbbi, a MAFC elleni bajnoki előtt került hozzám. A görög játékosunk, Vaiopoulos a meccs előtt vette észre, hogy nem rakta le az öltözőben, és megkért, hogy vigyázzak rá, én meg a nyakamba akasztottam. A mérkőzést megnyertük, és megfogadtam, hogy ez a lánc mindig a nyakamban lesz a meccsek alatt.

– Legközelebb a vasárnap 17 órakor kezdődő Pénzügyőr elleni bajnokin viselheti. Épp azzal a gárdával csapnak össze idegenben, amelyikkel a Magyar Kupa döntőjét játsszák február 28-án. Kitart a Kaposvár elleni lendület?

– Nagyon bízom benne, és abban, hogy hatalmas lélektani erőt ad a csütörtöki győzelmünk. Debrecenben sajnos kikaptunk 3:1-re, és mivel valószínű, hogy a hajdúságiakat a négy közé igyekvő vetélytársaink közül mindenki megveri oda-vissza, így az ott elhullajtott pontokat egy nagy csapat ellen kell visszaszereznünk.