Ikszelt a Kecskeméti TE a Kelen vendégeként

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 11. fordulójában a Kelen SC vendége volt a KTE-Hufbau. A vendégek Patvaros Zsolt találatával korán vezetést szereztek, de a lelkes hazaiak a második félidőben kihasználtak egy pontrúgást, amivel az egyik pontot otthon tartották a szombati meccsen – számolt be a mérkőzésről a kecskemetite.hu portál.

Kelen SC–KTE-Hufbau 1–1 (0–1)

Budapest, Csepel Stadion, 200 néző. Vezette: Takács Ákos (Benkő Róbert, Gavalla-Kulcsár Judit)

Kelen: Haála – Módly, Rőth, Kasza, Balogh B., Kádár, Dankó (Krajnc, 71.), Könczey, Koós (Zsiborás, 74.), Nagy Zs., Szabó B. (Kiss G., 46.). Edző: Harmati Tamás

KTE: Mészáros – Kéri, Asztalos, Nánási, Urbán – Patvaros, Szalai (Karacs, 62.) – Hegedűs M., Erdei, Babolek – Vladul (Barna B., 46.). Edző: Zoran Kuntics

Gólszerző: Patvaros (0–1) a 19., Könczey (1–1) a 72. percben.

Kiállítva: Könczey a 73. percben.

A meccset a hazaiak kezdtek jobban, egy pontrúgás után Mészáros Dávid kapusnak kellett a keresztlécre tolnia a labdát egy fejest követően a 6. percben. Mezőnyben dominált a KTE, Babolek Zoltán két lövését is blokkolták a védők, majd Hegedűs Martin tekert mellé 16 méterről. Végül a 19. percben megszerezte a vezetést a hírös városi alakulat: Hegedűs tekert jobbról a hosszúra, Babolek visszahúzta a labdát, amit Patvarosnak közelről már csak az üres kapuba kellett passzolnia (0–1). A félidő hátralévő részében inkább mezőnyben zajlott a játék, komolyabb helyzetet nem lehetett feljegyezni.

Fordulás után egy erős átlövéssel jelentkeztek a vendégek, de ez nem talált kaput, majd negyedóra elteltével Mészáros hatalmas bravúrokat mutatott be: egy közeli lövés után tolta a labdát a kapufára, egy perccel később pedig egy szabadrúgást követően védett. A 68. percben Hegedűs került lövőhelyzetbe, de a tizenhatos vonaláról a kapu fölé emelt. Négy perccel később a jobb oldalról végezhetett el szabadrúgást a Kelen, kitűnően jött középre a labda, amit Könczey Márk a kapuba fejelt (1–1). A gólszerző valami nem odaillőt csinált és mondott ezt követően, ugyanis a játékvezető kiállította. A hajrában próbált nyomni a KTE, két helyzete is adódott, de nem sikerült változtatnia az eredményen.

– Az első félidőben tetszetősen játszottunk az ellenfél kapuja előtt is, sok veszélyes szituációt alakítottunk ki, meg is szereztük a vezetést. A második félidőben a hazai csapat saját játékát játszotta, zártan védekeztek, vártak egy hibára, ami sajnos megint jött egy pontrúgásnál. Nekünk is voltak hasonló próbálkozásaink, de nem tudtunk veszélyeztetni, így döntetlen maradt a meccs – mondta Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzőpje, aki csapatával a következő fordulóban a Szentlőrinc SE-t fogadja. A mérkőzés vasárnap 13.30 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.