Igazságos döntetlennel zárult a megye I. őszi idénye

A 6. fordulóból, a kupaforduló miatt elmaradt mérkőzéssel zárultak vasárnap a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság idei küzdelmei.

Szemmel láthatóan két nagyon elszánt csapat vetette bele magát a küzdelembe, látszott, hogy mindkét gárda szeretné begyűjteni mind a három pontot. Mindjárt az 5. percben meg is szerezhette volna a Vadkert a vezetést, egy gyors kontra végén Tóth Árpád ugrott ki és vezette a hazai kapusra a labdát, találkozásuk eredménye lehetett volna akár büntető is. Ezt követően azonban szinte végig a mezőnyben birkóztak a csapatok, enyhe hazai fölény mellett, helyzet azonban egyik oldalon sem alakult ki. Volt viszont két sajnálatos sérülés, előbb a bokáját addig már többször fájlaló, vendég Szabó Szabolcs kért cserét, majd a hazaiaknál Hegedűs jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. (Az ő jajszava alighanem Kecskemétig is elhallatszott, ahol éppen az a megyei válogatott játszotta felkészülési mérkőzést, amelynek Hegedűs is az oszlopos tagja.)

A második játékrész 55. percében Kotliár száguldott el a bal oldalon, két embert is maga mögött hagyott, a harmadik szabálytalanság árán tudta megállítani a 16-os oldalvonalánál, a szabadrúgásból nem alakult ki veszély. Ezt követően némi meglepetésre tartós vendég mezőnyfölény alakult ki. A 60. percben Radics adott be balról, labdája kecsegtető helyzetben találta Szalait, akinek a lövése gyengére sikerült. Két percre rá Radics maga lőtt középről, jó 30 méterről a bal alsó sarok irányába, a kellemetlenül pattanó labdát Nagy Róbert vetődve ütötte az alapvonalon túlra. Három percre rá újra Radics cselezgetett befelé a bal oldalról, majd jobbal megcélozta a hosszú sarkot, Nagy ezúttal is vetődve hárított. Három percre rá Szalai küldött meg életerős bombát, a hazai hálóőr ismét a helyén volt. A 71. percben egy lesgóllal jelezték a szállásiak, hogy azért még ők is a pályán vannak. A kilenc perc múlva vezetett következő támadásuk pedig góllal végződött. Egy hazai kontrát sikerrel fékezett meg a vadkerti védelem, majd amikor már a védelem szempontjából biztonságosnak tekinthető népsűrűség alakult ki a 16-oson belül, egyszer csak az ötös előtt helyezkedő Csurka elé pattant a labda, aki jobbal egyből a kapu bal oldalába helyezett, 1–0. Még nagyobb fokozatra kapcsolt a Vadkert, és három perc múlva sikerült is egyenlíteniük. Pekker tört előre, kitette a labdát a bal oldalra Tóth Árpádnak, aki balról, 14 méterről a hosszú sarokba gurított, 1–1. Az állás már nem változott, bár a 89. percben még Kotliár lőhetett veszélyes helyzetből Bajusz beadása után, a 91. perben pedig Dobosi előreívelését követően Geleta próbálkozott ollózással, labdája azonban a jobb felső sarok fölé, mellé szállt. A látványos játékot nem, csak nagy küzdelmet hozó mérkőzésen így igazságos döntetlen született.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: Túl sok pozitívumot erről a mérkőzésről nem tudok mondani. Az látszott, hogy több játékosom is sérülten vállalta a játékot, volt, akit emiatt mérkőzés közben le is kellett cserélni. Mi szereztük ugyan meg a vezetést, de attól még ők is veszélyesek voltak, sőt, a második játékrészben némi pressziót is gyakoroltak ránk, volt a mérkőzésnek olyan szakasza, amikor fölényben voltak. Ettől függetlenül az eredményt igazságosnak tartom. Nem volt egy magas színvonalú játék, inkább idényzáró jellegű volt. Ugyanakkor gratulálok a csapatomnak, az utolsó tizenegy mérkőzésünkön veretlenek maradtunk. Ezek között több döntetlent is játszottunk, de volt több olyan is, amit balszerencsével adtunk döntetlenre. A negyedik helyen telelünk, ehhez is jár a gratuláció ennek a csapatnak. Ugyanakkor jobb tavaszt várunk, a tabellán előttünk tanyázó három csapat mind idejön Szabadszállásra, tehát nem egy helyosztót játszunk majd a tavasszal itthon. Nem zártunk rossz őszt, de ennél is jobb tavaszt várok.

Marton István: Egy kicsit félve kezdtük az első félidőt, akkor többet birtokolta a hazai csapat a labdát. Mezőnyfölényben játszottak, de kidolgozott helyzetük nem volt. A második játékrészben már magunkra találtunk, nálunk volt a labda, nekünk voltak helyzeteink, és bár voltaképpen igazságosnak mondhatom a végeredményt, de a második félidőt tekintve nekünk több lehetőségünk volt arra, hogy a magunk javára döntsük el a találkozót.

Szabadszállási SE–Soltvadkerti TE 1–1 (0–0)

Szabadszállás, 250 néző, vezette: Hagymási Attila (Bata Attila, Kiss Dominik)

Szabadszállás: Nagy R. – Zsíros M., Pandur, Kotliár, Bajusz, Hegedűs (Csurka 36.), Máruska, Golovics, Gáspár, Kiss Sz. (Sztakó 85.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

Soltvadkert: Frittmann – Dobosi, Tóth Á., Nagy Sz., Frei, Radics, Pekker (Geleta 75.), Márki, Szabó Sz. (Soproni 30.), Rózsa, Szalai. Edző: Martin István, Szabó Attila.

Gól: Csurka a 80., Tóth Á. a 83. percben.

Sárga lap: Gáspár 36., Zsíros M. 76., illetve Rózsa 38., Frei 55., Pekker 84.