Igazságos döntetlen született Soltvadkerten

A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 24. fordulójában a Soltvadkert a papíron még a bajnoki címre is esélyes Jánoshalmát fogadta. Mivel a nagy vendégfölényt hozó első félidő után a második játékrészben kiegyenlítetté vált a játék, igazságos eredmény született.

Az első percekben, a puhaságában, finomságában perzsa szőnyegeket idéző soltvadkerti gyepen Stojanovic Veljko és Andelic lövésével jelezték a vendégek, hogy el kívánják vinni a három pontot. A 16. percben Harnos lövésébe belelépett egy védő. A 16. percben ismét Harnost ugratták ki egy remek ütemű passzal a bal oldalon, ő a 16-os sarkáról a kifutó Frittmann mellett laza bokamozdulattal elgurította a hosszúba a labdát. 0–1. Tizenkét percre rá ismét Harnos került helyzetbe, balról, nyolc méterről lőtt, Frittmann azonban fölé ütötte a pettyest. Egyre nyomasztóbb vendég mezőnyfölény alakult ki, a második félidő derekán alig-alig látogatott el a Vadkert az ellenfél 16-osára. Ez a 41. percben sikerült, akkor Szamosi lőtt kapura szabadrúgásból, harminc méterről, Urlabuer vetődve védett. A 44. percben ismét Harnos lőtt, 25 méterről, Frittmann a helyén volt. A félidő utolsó percében aztán szinte a semmiből megszületett a hazai egyenlítés. Márki engedett meg egy viszonylag gyengébb lövést, ám kiderült, hogy egy gyengébb lövés is lehet hasznos, Pekker ugyanis a 16-os vonalánál lekezelte a labdát, kapura fordult, és a bal alsó sarokba helyezett. 1–1.

A második játékrész második percében ismét Harnos lőtt két jó csel után, Frittmann védett. Öt percre rá Harnos (ki más?) lőtt 25 méterről a bal sarok irányába, a hazai hálóőrt ezúttal vetődve mentett, felszabadítani a védőknek azonban nem sikerült, Harnos tört be még egyszer a kapu előterébe, lőtt is, gólba tartó labdáját a védők hárították. Ezt követően lassacskán odalett az első félidei vendégfölény, a Soltvadkert jóval összeszedettebben játszott, megbecsülte a labdákat, és immáron támadásokat is vezetett, ám azokba – mielőtt igazi gólhelyzet alakulhatott volna ki – rendre hiba csúszott. A 70. percben a nemrég becserélt Kisa lőtt középről, jó helyzetből, a vadkerti hálóőr azonban védett. A 77. percben Márki végzett el szabadrúgást 28 méterről, a jobb alsó sarokba tartó labdáját Urlauber vetődve mentette. A 79. percben még egy meccslabdája volt a Jánoshalmának, akkor Kisa lőhetett a 16-osról, középről, senkitől sem zavartatva kapura, Frittmann nagy bravúrral hárított. Az utolsó percben is gyűrték egymást becsülettel a csapatok, igazi helyzet azonban már nem alakult ki, a mérkőzés összképét tekintve igazságos döntetlen született.

Soltvadkerti TE–Jánoshalmi FC 1–1 (1–1)

Soltvadkert, 240 néző, vezette: Antal (Ézsiás, Patyi)

Soltvadkerti TE: Frittmann – Szarka, Radics, Frei (Bleszák 71.), Soproni (Font 82.), Csupity, Márki, Szamosi (Varga 46.), Pekker (Rózsa 86.), Vargacz, Erdélyi. Edző: Ugrai Imre

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Nagy D., Balázs, Harnos, Stojanovic M., Jesic, Andelic (Jeszenszky 50.), Farkas D., Stojanovic V. (Gáspár 61.), Maravic (Kisa 65.) Edző: Florin Nenad

Gól: Pekker 45., illetve Harnos 16.

Sárga: Szabó Sz. 47., Farkas D. 92. perc.