Igazságos döntetlen született Halason

A bajnokságban még nyeretlen Kiskunhalas a mind a bajnokságban, mind a kupában vitézkedő Kalocsát fogadta a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, a 4. fordulóban.

A mérkőzés pikantériáját az adta, hogy a múlt hét derekán került a Kiskunhalashoz edzőként Márton Zsolt, aki nem is olyan régen még a paprikavárosiak csapatát trenírozta. Nna Nna Willy megszerezte a hazaiaknak a vezetést az első félidő derekán, a hazai előnyt Kollár még az első félidő végén egalizálta. A második játékrészben voltak helyzetek itt is, ott is, a csapatok végül megosztoztak a pontokon.

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen játékoskeret alapján, a Kiskunhalasnak évek óta az egyik legjobbnak kellene lennie, de valami soha nem működött náluk. Jó meccset játszottunk, a második félidő abszolút a miénk volt, ha kicsit frissebbek vagyunk, megnyerhettük volna, még akkor is, ha a Kiskunhalasnak voltak a végén helyzetei. Igazságos döntetlen született, ahol azért van hiányérzetem, mert csak egy-két pontos passz hiányzott volna. A hónapban ez a 7. éles meccsünk, ami egy megyei szintű csapatnál nagyon sok. Az pedig, hogy az egykori kalocsai edző, Márton Zsolt ült az ellenfél kispadján, úgy mond nem osztott, nem szorzott. Nyilván ismert, de én is őt, szerintem egyikünk sem tudott meglepetést okozni a másiknak.

Márton Zsolt, a Kiskunhalas edzője: – Mindössze két edzésem volt eddig a fiúkkal, de ezen a meccsen sok dolgot visszakaptam, amit kértem. Ha egy kicsit higgadtabbak vagyunk, akkor ez a meccs meg is lehetett volna. A végén két óriási ziccerünk volt, amit vehetnék bíztató jelnek is, de most egyenlőre egy tüske, ami a pontvesztést jelentette számunkra. Valamelyest igazságos ez az iksz, de legközelebb egy ilyen meccset meg fogunk nyerni, mert benne van ezekben a srácokban, össze fog ez állni. Én, személy szerint a mérkőzésre koncentráltam, sikerült kizárnom, hogy a Kalocsával játszunk, még úgy is, hogy mindig a szívem csücske marad. Kemény munka vár ránk Halason, a Kalocsának sok sikert kívánok, vigyék tovább ezt a jó formát, megpróbálunk utánuk menni, érdemes lesz néha ránk pillantani.

Kiskunhalas–Kalocsa 1–1 (1–1)

Kiskunhalas, 200 néző, vezette: Antal (Baranyai, Juhász)

Kiskunhalas: Csehó-Kovács – Ács (Gyenizse 74.), Nna Nna, Bereczki, Amariutei, Mihalkó, Grácz R. (Barta 82.), Ropos, Tandari, Peic, Csáki. Edző: Márton Zsolt

Kalocsa: Hegedűs – Melcher, Zorván, Kollár, Dostyicza, Follárdt, Márkus, Mátyás (Busa 51.), Szabó V., Salacz, Pintér. Edző: Kohány Balázs

Gól: Nna nna 21., illetve Kollár 42.

Sárga: Csáki 37., Amariutei 58., Ropos 71., ill. Márkus 45.