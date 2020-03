Igazolta a papírformát a Katonatelep vendégeként a Solt

Az ősszel 10-2-es hazai győzelemmel kezdődött a 2019/20-as idény a Solt számára a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában a nyáron alakult Katonatelep vendéglátójaként. A helyzet tavasszal Északon – egyelőre – változatlan, a Solt ugyanis ezúttal is, vendégként is elgázolta a hazaiakat, ezúttal 9–0 arányban.

Nagy meglepetés ugyanakkor ezzel a nagyarányú különbséggel sem született az őszt egy ponttal záró sereghajtó és a száz százalékos éllovas mérkőzésén, hiszen a két csapat gyökeresen eltérő célokkal vágott neki tavaly augusztusban a bajnokságnak. Az a megállapítás pedig, hogy a két csapat között két osztály különbség is volt a találkozón, gyakorlatilag meg is állja a helyét, hiszen a tabella alapján a Solt fél lábbal már a megye kettőben van, a Katonatelep pedig, ha most lenne vége a bajnokságnak, kieső lenne egy negyedik ligába, ha lenne negyedik liga. De nincs, és nem csak ezért nincsenek elkeseredve a katonatelepiek –, akik egyébként még 8–0-nál is úgy mentek, mintha az életük függene azon, hogy beállítja-e a Solt az őszi különbséget vagy nem –, hanem azért sem, mert ők még az építkezés elején tartanak.

A Katonatelep részéről ugyanis már az is nagy dolog, hogy a csapat még egyáltalán megvan, – legalábbis a kívülállók számára, mert a katonatelepiek nem is igen értik a szkeptikus felvetést –, és arra a kérdésre, hogy ősszel lesz-e még Katonatelep, a csapat télen érkezett játékos-edzője, Bakos Tamás a leghatározottabb igennel válaszolt. Hogy a tavaszi mérkőzéseit hol játssza a csapat, amely saját pálya híján az ősszel az összes bajnokiját idegenben játszotta, azzal kapcsolatban elmondta, hogy a tavaszra a Széktói stadion műfüvesét bérelték ki, ám reményeik szerint ősztől már otthon, Katonatelepen fogadják az ellenfeleket.

– Szépül, alakul a katonatelepi pálya – nyilatkozta a játékos edző. – Amatőr csapat vagyunk, heti egy edzést tudunk tartani, de az edzéseinket már Katonatelepen tartjuk, van ott ugyanis egy kis műfüvesünk. A nagypálya is készül, alakul rajta a gyep, futni már lehet a pálya körül. A reményeink szerint a nyáron már használható lesz, és ősztől a reményeink szerint már azon fogunk játszani – írta le a közeljövőt.

Feladni pedig eszük ágában sincs, lelkes a csapat, harcol, a télen is igazoltak hét játékost, így jelenleg harminckét igazolt labdarúgóból próbálják megtalálni a legideálisabb felállást.

– A bajnokságban különösebb célkitűzésünk egyelőre nincsen, nekünk egyelőre az is sikernek fog számítani, ha az idény második felében több pontot szerzünk, mint az ősszel – zárta szavait a télen a Kecskeméti LC-től érkezett ifjú tréner.

A Solti FC ugyanakkor elégedetten utazhatott haza Kecskemétről, hiszen hozták a kötelezőt, még a két csapat helyzetének ismeretében kötelezőnek mondható gólkülönbséget is. A Solt az őszt száz százalékos teljesítménnyel, a rangadókat is magabiztos győzelmekkel hozva zárta. A futballberkekben már a tél eleji zárásakor az volt az egybehangzó vélemény, hogy ez az őszi Solti FC így, ahogy van, már a megye kettőben is a meghatározó csapatok közt lenne. Solton is tisztában vannak ezzel, ugyanakkor semmit sem bíznak a véletlenre, a télen még erősítettek is.

– A télen igazoltunk még két játékost, Mazán Balázst és Varga Zoltánt, hiszen a célunk egyértelműen továbbra is az, hogy följebb lépjünk – nyilatkozta a mérkőzést követően Kerekes Béla, a Solti FC vezetőedzője. – Nagyon remélem, hogy meg is tudjuk oldani ezt a feladatot. Ami a mai találkozót illeti, a mai mérkőzésen erre az eredményre számítottunk – értékelt, – ha valaki bajnok akar lenni egy osztályban, annak így kell fociznia egy sereghajtó ellen, ahogyan ma mi fociztunk.

Nem meglepő módon a feljutás tehát a solti csapattal szembeni elvárás, Kerekes Béla ugyanakkor hozzátette, hogy a csapat saját maga elé azt a célt is kitűzte, hogy – az ellenfeleket nem lebecsülve, de az erőviszonyokból reálisan kiindulva – megpróbálják százszázalékos teljesítménnyel megnyerni a bajnokságot. – Az sem kis dolog, még egy megye háromban sem. Ráadásul főként idegenben igen sokan meg tudják nehezíteni a dolgunkat, hiszen ellenünk sokan automatikusan betömörülnek, és nem mindig könnyű feltörni egy tizenegy emberrel a kapuját védő csapat alkotta reteszt.

A Katonatelep ezen a hétvégén a Helvécia II. ellen próbál szerencsét, a Soltra pedig kemény erőpróba vár Ladánybenén.

Katonatelepi SE–Solti FC 0–9 (0–5)

Kecskemét, 80 néző, vezette: Horváth Béla (Almási László, Csorba Gábor)

Katonatelep: Szentesi – Győri (Dodó), Horváth A. (Pesti), Gulyás (Léder), Bakos (Tóth M.), Gyulai-Balog, Csizmadia, Balla, Sipos (Bánszki), Rendek (Horváth R.), Gödény. Játékos-edző: Bakos Tamás

Solt: Kovács Á. (Haász) – Bencze (Mitsch), Galkó (Gulyás), Németh, Pribék, Kis Cs., Tóth A. (Sőregi), Széles, Princz, Mazán (Biró), Pasker, Kis N. (Varga Z. ). Edző: Kerekes Béla.

Gól: Széles 14., 27., 67., 71., Tóth A. 29., Mazán 36., Németh 45., Sőregi 61., Mitsch 90. perc.