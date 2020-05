Ifjú Nagy Péter a sporton kívül is utat mutatna

Ifjú Nagy Péter soha nem tudja meg, hogy együttese elérte volna a célját a 2019/2020-as szezonban, vagy sem. Ugyanakkor vezetőedzőként nagyon fontos számára, hogy a játékosai ne csak a sportban kitűzött célok elérésében gondolkozzanak.

A Pepeként becézett ifjú Nagy Péter tősgyökeres kecskemétiként a hírös városban tanulta meg a röplabdázás alapjait, a Kecskeméti RC férficsapatában lett élvonalbeli játékos. A legnagyobb sikerét a német Friedrichshafen együttesében érte el: 2007-ben első és máig egyetlen magyarként Bajnokok Ligája-címet szerzett. Játékos pályafutását tavaly, a Kaposvár gárdájában fejezte be. Ezt követően a férfi élvonalbeli MAFC-BME vezetőedzője lett. A koronavírus-járvány miatt azonban rövidre sikeredett számára az első szezonja.

– Az elején furcsa volt, amikor megállt a bajnokság – mondta a szakember. – Aztán folyamatosan jöttek a hírek, hogy szinte minden sportágban és országban szüneteltetik vagy befejezetté nyilvánítják a sorozatokat. Így szép lassan mindenki megértette és elfogadta, hogy ezzel a helyzettel kell most együtt élni. Azt nagyon sajnálom, hogy soha nem tudjuk meg mi lett volna, ha nincs a járvány. A négy közé jutást céloztuk, és erre még volt esélyünk úgy is, hogy nem sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanunk.

Edzőként viszont nem csak a minél jobb eredmények elérését célozza ifjú Nagy Péter.

– A klubvezetés, a szurkolók minél jobb eredményeket várnak, és ez így van jól. Játékosként viszont megtapasztaltam, hogy az igazán jó edző nem csak a sport, hanem az élet más területén is fejleszti azokat, akikkel dolgozik. Kevés helyen tapasztaltam, hogy a személyiségünkre is hatottak volna, holott egy fiatal játékosnál ez különösen fontos. Közös szemléletet nem lehet kialakítani és nem is kell, de arra törekedni szeretnék, hogy jó felfogású, a sporton kívül másban is gondolkozó játékosaim legyenek – vélekedett a BME-MAFC vezetőedzője, aki a következő szezont is a fővárosi csapat kispadján kezdi.