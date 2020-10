Idegenben játszik a Kőrös és a Kalocsa

A hétvégén a 11. forduló mérkőzéseit vívják meg a megyei bajnokságokban.

Szombat, 13 óra 30:

Harta SE–Tiszakécskei LC II.

V.: Papp Gergely (Rácz Béla, Nagy Dávid).

Csehi Tamás, a Harta edzője: – Nagyon tartalékosan fogunk felállni, ez már biztos. Két eltiltottunk van és négy-öt sérültünk. Remélem, hogy mindenki fel fog nőni a feladathoz. Nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, nehéz lesz, de remélem, most a fiatalok megmutatják, hogy tudnak harcolni és lehet rájuk számítani. Nem az eredményeket nézzük, kemény mérkőzésre számítok, de bízom abban, hogy a hazai pálya mellettünk szól.

Kiskunfélegyházi HTK–Kerekegyházi SE

V.: Kiss László (Berger Tibor, Baranyai Dávid).

Némedi Norbert, a KHTK edzője: – Az előző fordulóból kiindulva talán ráéreztünk végre a bajnokság ritmusára. Egy fiatal csapat, a Kerekegyháza érkezik hozzánk. Szerintem most is egy jó mérkőzést fogunk játszani, remélem, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot.

Lajosmizse–Kalocsa

V.: Vörös Gábor (Molnár Alex, Nagy Norbert).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Az elmúlt hetek során sajnos nem okozott mérkőzések előtt fejtörést az, hogy hogyan állítsam föl a kezdő tizenegyet, ugyanis már három hete gyakorlatilag csere nélkül játszunk. Ezúttal is az élet fogja összeállítani a kezdőcsapatot, remélem, hogy azért megleszünk tizenegyen. Kemény ellenfelet fogadunk, hiszen a Kalocsa az egyik élcsapat, és nem elég, hogy jó erőkből áll, jó passzban is van. Mi ugyanakkor, annak dacára, hogy nálunk az elmúlt hetekben a kispad szinte fölösleges berendezési tárgy lett, bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek vagyunk felvenni a kesztyűt, ha megfelelően koncentrálunk. Ez a célunk a Kalocsa ellen is, és annyit mindenképpen ígérhetek a mérkőzésre kilátogató szurkolóknak, hogy jó és küzdelmes mérkőzést fognak látni, és én abban reménykedem, hogyha ismét kihozza minden pályára lépő magából a maximumot, akkor ebben akár egy meglepetéseredmény is benne lehet.

Szabadszállási SE–Jánoshalmi FC

V.: Bosnyák Sándor (Váczi Levente, K. Szabó Kristóf).

Pandúr László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Kicsit visszatérnék a Kalocsa elleni mérkőzésre. A találkozó után megzavarodtunk, amiből megpróbálunk kijönni. Olyan ipari méretű tizenegyeseket, mint amilyeneket a Kalocsa elleni találkozón nem kaptunk meg, még nem tapasztaltunk. Ráadásul az a mérkőzés a bajnokság sorsát is eldöntő rangadó volt, és nem egy tizenegyesről beszélek, hanem három tiszta és még néhány véleményes esetről. Ez persze nem azt jelenti, hogy Kalocsán nem lehet kikapni, igaz, mi még ott nem szenvedtük vereséget. Ki lehet kapni, de nem így. Törlesztő jelleggel még a balhátvédünket is minden következmény nélkül lerúgták. Rajta kívül is vannak sérültjeink, így nehéz mérkőzés elé nézünk. A Jánoshalma ellen megpróbálunk mentálisan és fizikálisan is felkészülni. A kötelező bizakodásunk továbbra is megvan. A Jánoshalmával nagy meccseket szoktunk játszani. Megtörtént már, hogy hazai környezetben 2–0-ra megvertük őket. Egy biztos, háromesélyes meccs lesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot. Nem akarunk az élmezőnytől leszakadni, túl azon, hogy nagy tisztelettel vagyunk a jánoshalmai törekvések és a csapat iránt.

Sarok Attila: – A szabadszállási mérkőzés nem lesz egyszerű. Amikor legutóbb találkoztunk, akkor az utolsó pillanatban tudtunk egyenlíteni. Háromesélyes ez a mérkőzés, de az biztos, hogy nem feltartott kézzel megyünk Szabadszállásra. Mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy pontot, pontokat hozzunk el. Sajnos Szabó Szilárd sérült, egy hónapra kiesett a játékból, Stojanovic Milos pedig beteg. A legutóbbi mérkőzésünkön is két ifjúsági játékos játszott, de olyanok is lehetőséget kaptak, akik sérültek voltak és eddig kevesebbet játszottak. Nem téveszt meg minket az, hogy az elmúlt mérkőzésen a Szabadszállás kikapott. Tudjuk, hogy ellenünk mindenki felszívja magát, erre számítunk most is. Kemény mérkőzés, igazi rangadó lesz.

Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC

V.: Ézsiás Gábor (Herceg Tamás, Kohajda Árpád).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – A bajnokság élcsapatát fogadjuk, a Kiskőrös teljesítménye önmagáért beszél. Ugyanakkor az eddigi őszi teljesítményünk és a helyezésünk alapján nekünk sincs szégyenkeznivalónk, hiszen ott vagyunk az élcsapatok mögött, és a fiatal keretünk lassan megszokja a megyei első osztály auráját. Major és Zsoldos sajnos továbbra is sérült, és manapság betegség is bármikor tovább tizedelheti a keretet. Egy biztos, aki ott lesz a pályán, annak oda kell tennie magát, ha pontot akarunk szerezni. Márpedig miért ne akarnánk, minden mérkőzés háromesélyes, és bár a mi sikerünk menne meglepetésszámba, képesnek tartom a csapatot arra, hogy meglepetést okozzon.

Vasárnap, 13 óra 30

Akasztó–Soltvadkert

V.: Borsos Tamás (Kiss Dominik, Korsós Péter).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – A legutóbbi fordulóban az utolsó pillanatban elpártolt mellőlünk a szerencse, és fontos pontokat hagytunk emiatt Kerekegyházán. Reméljük, hogy ezúttal nem így lesz és hazai pályán, saját közönségünk előtt sikerül megszereznünk mindhárom pontot. Nem becsüljük le az ellenfelünket, de nekünk csakis a győzelem lehet a célunk a szomszédvárak rangadóján. Szerencsére nincsenek sérültjeink, és jelenleg úgy tűnik, hogy mindenki vállalni tudja a vasárnapi mérkőzést, így az edzőnk az általa választott legalkalmasabb összeállításban küldheti pályára a csapatot. A szurkolóink ugyanakkor jelezték, hogy kicsit furcsállják, hogy mindenszentek napján kell megtartani a találkozót, mert a temetői látogatások miatt sokan nem tudnak ott lenni a mérkőzésen.

Kecel FC–Bácsalmási PVSE

V.: Borbás Bottyán (Minda Gábor, Fodor Lajos).

Kis Péter, a Kecel edzője: – Bízom benne, hogy hazai pályán meg tudjuk majd szerezni végre első győzelmünket. Úgy gondolom, hogy a sérültjeink már bevethetőek lesznek, tehát legalább ez már nem fog gátolni bennünket. Nagyon remélem, hogy az elmúlt heti játékot és hozzáállást tudja hozni a csapat – ennek tükrében biztos vagyok a sikerben.