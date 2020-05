Húsz évvel ezelőtt olimpián szerepelt a halasi duó

Vezette: Klucsó, Lekrinszki. Hosszú éveken keresztül lehetett ezt olvasni az újságokban, a meccsek jegyzőkönyveiben. A Kiskunhalasról induló duó húsz esztendővel ezelőtt olimpián fújhatta a sípot.

Sergio Leone és Ennio Morricone, Cseh Tamás és Bereményi Géza, John Lennon és Paul McCartney. Sokáig lehetne folytatni az ismert párosok sorát. A hazai kézilabdában hosszú éveken keresztül a Klucsó Jenő, Lekrinszki Tivadar játékvezetői duó volt elválaszthatatlan. A kettősnek Kiskunhalasról indult a pályafutása, karrierjük csúcsának pedig a 2000-es sydney-i olimpia tekinthető, ahol Magyarországot képviselték a sporik csapatában. A páros összesen 265 nemzetközi mérkőzésen fújta a sípot.

– Én 2002-ben ötven éves lettem, így tudtam, hogy vagy elmegyünk Sydney-be, vagy nekünk kimarad az olimpia. Az atlantai nyári játékokon a tartalékok között számoltak velünk, de végül nem volt szükség ránk. A sydney-i olimpia előtt az a Hassan Mustafa lett a Nemzetközi Kézilabda-szövetség elnöke, akivel személyes kapcsolatunk volt, és az ő szava is számított abban, hogy mi utazhattunk. Hatalmas élmény volt! – jelentette ki Lekrinszki Tivadar a bacshandball.hu portálon, míg Klucsó Jenő így nyilatkozott az olimpia kapcsán: – Egyértelműen pályánk csúcsa volt. Maga a körítés és az a forgatag is, amivel az egész olimpia járt. Fantasztikus volt, hogy szabadnapokon odamentünk, ahova akartunk, a magyar válogatott nagyobb eseményein is ott tudtunk lenni. Például a vízilabda döntőben a helyszínen szurkoltunk a mieinknek, de láthattuk az amerikai kosárlabda válogatottat is. Amikor vége lett az olimpiának, még kaptunk majd egy hetet mi, kézilabda játékvezetők, és turistaként nagyon sok helyre eljutottunk.

A kezdetekről, a megismerkedésükről pedig így beszélt a két kiváló sportember:

– Én korábban Kiskunmajsán kézilabdáztam, majd a főiskolai évek alatt Hódmezővásárhelyre kerültem és a Hódiköt csapatában játszottam a másodosztályban. A diploma megszerzése után Kiskunhalason dolgoztam az állami gazdaságban, ott ismerkedtem meg Tivadarral. Ekkor még játszottam NB II.-ben, de mivel a feleségem levelezőn járt egyetemre, így egyre kevesebb edzésre tudtam eljárni. A kevesebb játéklehetőség miatt végül úgy döntöttem, hogy inkább abbahagyom – mondta Klucsó Jenő, aki Lekrinszki ötletére vágott bele a játékvezetői tanfolyam elvégzésébe.

– 1980-ban a Kiskunhalasi Járási Kézilabda-szövetség Árvai Mihály vezetésével indított egy alapfokú játékvezetői tanfolyamot 1980-ban. Megláttam az újságban, és felvetettem Jenőnek, hogy próbáljuk meg. Ő játékos volt, én csak szerettem a rendet, és azt, ha nem szövegelnek a pályán. Levizsgáztunk és jöttek a lépcsőfokok. A megyei bajnokságban nagyon sok jó mérkőzés volt és egyre jutottunk felfelé. Mai léptékkel is azt mondhatjuk, jól haladtunk. Abból a szempontból szerencsénk volt, hogy az előttünk lévő játékvezetők mind kiöregedő félben voltak. NB II-esek 1983-ban lettünk, 1985-ben már az első osztályban vezettünk, ami akkor nagyon gyorsnak számított.

Borítóképünk illusztráció.