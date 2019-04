Húsvéti gólzuhatag volt Baján

Gólgazdag húsvéti bajnokit játszott a BSK-Bajaszentistván a Felsőszentivánt fogadva, vasárnap a megyei másodosztály Déli-csoportjában 9-0-ra nyert a házigazda a Vasvári Pál utcai pályán.

A hazaiak két fejesgóljával hamar döntésre vitték a dolgot, majd az első félidőben további három gólt rámoltak be. Szünet után újabb gyors gól esett, és akár kétszámjegyű is lehetett volna a különbség, Koletár azonban legalább öt százszázalékos ziccert hárított. Ráadásul Nébl az első félidőben döngette meg a kapufát, Cifra pedig a kezdőkörből emelt a felső lécre. A végig sportszerű és nem bunkerfocit hozó mérkőzés hajrájában a tizedik gólért hajtó Bajából Szabados labdaelrúgásért második sárgáját is begyűjtötte, így fegyelmezetlensége piros lapot ért.