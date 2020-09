Hozta a kötelezőt a Sajóbábony ellen a Tiszakécske

Az NB III.-as labdarúgó bajnokság kilencedik fordulójában hozta a kötelezőt a Tiszakécskei LC csapata, nagy arányú győzelmet aratott a Sajóbábony felett.

Már a mérkőzés elején látszott, hogy a hazaiak nagyon akarnak, meg akarták mutatni, hogy igen is tudnak jól játszani. Az első percektől kezdve támadásokat vezettek, csak idő kérdése volt, hogy mikor születik meg az első találat. Ez a 16. percben következett be, amikor is bal oldali beadás után Kiprich jó ütemben érkezett a jobb oldalon és a jobb alsó sarokba talált 1–0. A 36. percben Simont buktatták a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt a sértett értékesítette 2–0. Ez követően gyorsan következtek egymás után a gólok. A 38. percben Pongrácz ugrott ki a védők közül és kilőtte a bal alsó sarkot 3–0. Három perccel később jobb oldali szöglet után Farkas fejelt a kapuba 4–0. Egy perccel később Zádori növelte az előnyt 5–0. A második félidő elején Fülöp szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért szintén tizenegyes járt.

A büntetőt Molnár Martin berúgta 5–1. A hátralévő időben is a hazaiak akarata érvényesült, igaz, ez gólokban annyira nem mutatkozott meg. Az 57. percben Horváth Attilát is felrúgták a büntető területen belül, amiért szintén tizenegyes járt. Máté büntetőjét a sajóbábonyi kapus nem tudta hárítani 6–1. A 60. percben Fülöp helyére Pácsa Zoltán állt be, aki a tiszakécskeiek saját nevelésű játékosa, és ez volt az első NB III.-as mérkőzése. A 76. percben újabb gólt szereztek a hazaiak, Pongrácz 18 méterről leadott lövése védhetetlenül vágódott a kapuba 7–1. Ezen a találkozón nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a tiszakécskeiek ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Tiszakécskei LC–Sajóbábonyi VSE 7–1 (5–0)

Tiszakécske, 250 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Belicza Bence, Vrbovszki Pál)

Tiszakécske: Molnár Márk – Oláh, Fülöp (Pácsa 60.), Kiprich, Farkas N., Ternován, Horváth Attila, Pongrácz, Simon (Horváth Adrián 46.), Szabó D. Zádori (Máté 46.). Vezetőedző: Nagy Sándor

Sajóbábony: Poór- Dáné, Patócs, Czene, (Molnár Martin 46.) Balogh (Tóth I. 46.), Borai, Kiss, Boda (Mezőssy 46.), Matyi, Sebők, Pataki. Vezetőedző: Vígh Ferenc

Gólszerző: Kiprich 16., Simon 37., Pongrácz 38., Farkas 41., Zádori 42., Máté 58., Pongrácz 76., ill. Molnár Martin 54.

Nagy Sándor: – Közönség szórakoztató mérkőzésen sok góllal nyertünk, hoztuk a kötelezőt. A fiúk jól álltak hozzá a mérkőzéshez, le a kalappal előttük. A gólok ellenére rengeteg lehetőség kimaradt, mi is kaptunk egy gólt, igaz büntetőből, de összességében teljes mértékben elégedett vagyok a mutatott játékkal. A fiúk nagyon jól dolgoznak, átléptünk egy bizonyos határt, egy gát felszakadt a srácokban. A mai mérkőzésen csak dicsérni tudok mindenkit. Az első félidőben öt gólt rúgtunk, a másodikban kettőt, de lehetett volna fordítva is. Mindenki tette a dolgát, sokat futottak rengeteg helyzetet harcoltak ki. Úgy gondolom, hogy a 7–1 magáért beszél.

Vígh Ferenc: – Ezen a mérkőzésen az idősebb játékosokat pihentettem, a fiatal játékosoknak szerettem volna játéklehetőséget adni. A két csapat hátterét nem lehet összehasonlítani. A szombat, szerda, vasárnap mérkőzés nekünk sok, ebből adódóan már vannak sérültjeink. Az első félidőben volt egy öt perces rövidtárlatunk, amikor négy gólt kaptunk. A második félidei játékkal elégedett voltam, akadtak lehetőségeink, de a hazai csapat ekkora előny tudatában már lazábban játszott.