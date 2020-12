Hozta a kötelezőt a Pécs vendégeként a Bajai Bácska

Az amatőr férfi NB I. Piros csoportjában a tíz mérkőzéséből két győzelemmel az utolsó előtti helyen álló PVSK-CARGATE vendége volt a Bajai Bácska. A Sugó-partiak a vendégeknek egy negyed előnyt adva végül magabiztosan nyerték a mérkőzést.

Nem a legjobb formában érkezett Baranyába a Bajai Bácska, a bajnokságban ugyanis az elmúlt hetekben elszenvedtek egy-két, előre aligha kalkulált vereséget. Abban a reményben utaztak tehát Pécsre, hogy ott sikerül javítaniuk, hiszen ki ellen kezdhetné meg a zárkózást a középmezőnyben álló Baja, ha nem az ellen a Pécs ellen, amelynek a Nagykőrös nemrégiben 129 pontot dobott Kiskunfélegyházán?

Ehhez képest aztán némileg hideg zuhanyként hatott az első negyed, azt ugyanis a remek formában játszó hazai Meleg Gergő vezérletével 31-23 arányban megnyerte a pécsi alakulat. Hamar gatyába rázta azonban Cservék Csaba a legénységét, hiszen bár a második etapba nyolc pontos hátránnyal mentek bele, ebben a felvonásban már alaposan kitettek magukért. Annak köszönhetően, hogy ekkor 25-10-es negyedet produkáltak, 48-41-es bajai vezetés mellett vonulhattak pihenőre a csapatok.

A harmadik és a negyedik felvonás végig szoros küzdelmet hozott, ez azonban a félidei előny birtokában már megfelelt a bajai társaságnak, amely a harmadik negyedet két ponttal megnyerve, a zárófelvonást pedig egy ponttal elveszítve biztosan nyerte meg a mérkőzést. Ezen a találkozón a szokásos formáját hozó, 18 pontot szerző Pongó Martin és a 23 egységet szállító Jakab Péter mellett tizenkilenc szerzett pontjával – ebbe négy tripla is belefért – Nagy Dániel is alaposan kivette a részét a vendégek ponttermeléséből.

– Jól kezdtük a meccset, sikerült vezetést szereznünk – értékelt a mérkőzést követően Rab Gyula, a hazaiak vezetőedzője. – A második negyedben a Baja rutinos játékosai jól használták ki a hibáinkat, és megfordították a mérkőzést. Ezt követően mi már csak futottunk az eredmény után. Én úgy éreztem, hogy megpróbáltunk mindent megtenni a győzelemért, de ez már a negyedik nap alatt a harmadik mérkőzésünk volt, így aztán fáradnak a játékosok, nincs már annyi koncentráció, amennyire az ilyen meccsek megnyeréséhez szükség volna. A végén próbáltunk még felzárkózni, de nem volt annyi erő már bennünk, hogy megfordítsuk a mérkőzést.

– Az első negyedet nagyon lazán kezdtük, sok kosarat kaptunk, nem volt agresszív a védekezésünk – nyilatkozta Cservék Csaba, a Sugó-partiak mestere. – A második negyedben tudtunk váltani, alacsonyabb szerkezetű csapattal mentünk fel a pályára, és ezzel hatásosabb lett a védekezésünk. Támadásban is sokat javultunk, kintről is betaláltunk. Bár a Pécs az elején még vezetett, be tudtuk fogni őket, és előnyünket már a mérkőzés végéig megőriztük. Én úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk.

PVSK-CARGATE-Bajai Bácska FKE 81-89 (31-23, 10-25, 18-20, 22-21)

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés, vezette: Horváth Alajos, Benedek Zoltán, Földesi Ádám.

PVSK: Meleg 23/6, Carev 4, Bíró 21/3, Riskó 5/3, Heimann 9/9. Csere: Rátvay 13, Erdei 3/3, Mándity, Bor 3/3, Juric. Vezetőedző: Rab Gyula.

Baja: Pongó Martin 18/6, Goldring G. 11/3, Nagy D. 19/12, Jakab 23/6, Vukicevic 10. Goldring B. 6/3, Fehér 2, Weidinger. Vezetőedző: Cservék Csaba.

A Bajai Bácska FKE a következő mérkőzését hazai pályán játssza, szombaton 17 órai kezdettel, zárt kapus mérkőzésen a sereghajtó MTK-Elite Basket csapatát fogadják Cservék Csaba tanítványai.