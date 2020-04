Hosszú Katinka ezt az időt a lenyugvásnak szenteli

Hosszú Katinkának nem feltétlenül rossz a mostani időszak. Tud regenerálódni, pihenni, amire egyébként nagyon nehezen veszi rá magát.

A bajai úszófenomén, Hosszú Katinka az olimpia jövő nyárra halasztásával keletkezett időt most pihenésre, regenerációra fordítja. Az MTI-nek adott nyilatkozatában kifejtette, a sportteljesítménye, életstílusa mellett a jelenlegi helyzetben is próbál jó iránymutatást adni azoknak, akik a különböző közösségi oldalakon követik.

„Nagy felelősséggel jár, remélem, van, aki ezt figyeli és jó irányba tudom befolyásolni” – fogalmazott. Rámutatott: mindenki igyekszik a legtöbbet kihozni az olimpia halasztásából, és miután ő alapvetően a pozitív oldalát nézi mindennek, ez nem is esik nehezére. „Nem feltétlenül rossz nekem ez az időszak, mivel tudok regenerálódni, pihenni, amire egyébként nagyon nehezen veszem magam rá” – mondta. Kitért arra is, az elmúlt hetekben négy-öt olyan versenye lett volna, melyeket a járvány miatt töröltek, utazott volna a világban, most viszont az előtte álló, versenyek nélküli hónapokat a lenyugvásnak szentelheti.

Az elmaradt viadalok miatt természetesen felborult az élete, ám mint felidézte, az első néhány, lazább hét után alkalmazkodott a helyzethez, így kezd megtelni a naptára. Megemlítette, az olimpiarendezés miatt eleve nagy a nyomás a házigazda Japán versenyzőin, ez az időszak most egy évvel meghosszabbodott.