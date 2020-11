Hősies küzdelemben maradt alul a HÉP-Röpke SE

A tabellán a második helyet elfoglaló Vasast fogadta vasárnap a HÉP-Röpke SE az NB II-es női röplabda bajnokság nyolcadik fordulójában. Az ezúttal is zárt kapus mérkőzés nagy csatát ígért, és azt is hozott. A több mint kétórásra nyúló, fordulatos küzdelmet 3:2-re a Vasas nyerte.

A mérkőzés előtt kecskeméti HÉP-Röpke SE gárdája hat bajnoki mérkőzést követően az ötödik helyet foglalta el a női NB II. Keleti csoportjának a tabelláján, négy győzelemmel és két vereséggel. A második helyen tanyázó Vasas SC a bajnoki rajt óta hat mérkőzést megnyert, mindössze egyszer hagyta el vesztesen a pályát.

Az ezúttal is a Kocsis Pál Szakiskola tornacsarnokában, nézők kizárásával vívott összecsapáson az első szettet jobban kezdte a vendégcsapat, aminek meg is lett az eredménye, az angyalföldiek 25:16 arányban megnyerték az első játszmát. Ezt követően alaposan felszívta magát a kecskeméti hölgykoszorú, és a második szettet 25:21-re megnyerve egyenlített. A harmadik játszmában egyre hosszabbra nyúltak a labdamenetek, egyre nagyobb küzdelem bontakozott ki a pályán, ezt az etapot a vendégek nyerték 25:18 arányban. A kecskeméti lányok azonban nem adták fel, és egy újabb, szintén hosszú labdameneteket és nagy csatát hozó játszmában 2:2-re visszahozták a meccset. A fináléban már mindkét csapaton egyre jobban látszottak a fáradtság jelei, ugyanakkor a szíve vitte tovább mind a két felet. Ezt a szakaszt végül a Vasas nyerte 15:11 arányban, és így 3:2-re megnyerte a mérkőzést, amely – ha a járványhelyzet miatt nem kellett volna ismét nézők nélkül játszani – igazi szurkolói csemege lehetett volna, a röplabda kiváló propagandája, a Röpke pedig olyan mérkőzésen szenvedett vereséget, amelyből rengeteg lelkierőt lehet meríteni.

– Mivel a héten nem volt edzésünk, az első szett lezárását követően mondtam a lányoknak, hogy nekünk ma az volt az e heti edzésadagunk – nyilatkozta a mérkőzést követően Kása Róbert, a HÉP-Röpke SE vezetőedzője. – A lányok előtt le a kalappal, csakis pozitívumokat lehet elmondani a mai teljesítményükről. Látszik, hogy mentálisan mennyire erős a csapat, hiszen minden vesztett játszma után nyertünk egyet. Az ötödik játszmában is fej-fej mellett haladtunk a Vasassal, a végére azonban sajnos már elfogyott a puskapor.

– Fordulatos mérkőzést láthattunk, végig hatalmas küzdelem zajlott a pályán – értékelte a találkozót Soós Gábor Attila, a Vasas SC vezetőedzője. – A Kecskemét a második szettől kezdve abszolút játékban volt. A mérkőzés előtt a tabellát elnézve készültünk arra, hogy nem lesz ez egy sima mérkőzés, sima győzelem a számunkra.

– Nagyon örülök, hogy ennyire jó meccset sikerült játszani a Vasassal – értékelt Kenderes Dóra, a HÉP-Röpke SE játékosa. – A Vasas mindig is egy nagyon kemény ellenfél. Tavaly is egy csoportban játszottunk velük, így aztán számítottam rá, hogy ez egy igazán jó mérkőzés lesz. Mindenki nagyon akarta ezt a meccset, nyerni akartunk, de meggyőződésem, hogy ez látszott is a csapaton.

HÉP-Röpke SE–Vasas SC 2–3 (16:25; 25:21; 18:25; 25:19; 11:15)

Kecskemét, játékvezető: Oláh Balázs, Nagy Zsombor.

HÉP-Röpke SE: Halla, Kenderes, Selmeczy, Barabás, Kádár, Sanchez, Pintér, Páli. Liberók: Korpácsi, Szabó Csenge. Vezetőedző: Kása Róbert.

Vasas SC: Veréb, Nemes, Görgényi, Divényi, Kömpf, Tátrai, Czifrik, Fülöp. Liberó: Weidemann. Vezetőedző: Soós Gábor Attila.

A HÉP-Röpke SE a következő mérkőzését újra hazai pályán játssza, ezen a héten, szombaton 16 órai kezdettel a KISTEXT csapatát látják vendégül Kása Róbert tanítványai. A mérkőzést követően sokat nem pihenhetnek a lányok, hiszen már másnap újra bajnokit vívnak, ráadásul Debrecenben, ahol 15 órai kezdettel mérik össze az erejüket a DSZC-Eötvös DSE gárdájával.