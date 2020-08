Horti Bálint gyors beilleszkedésre számít

Horti Bálint tizenegy év után tért vissza Kecskemétre. A jelenlegi keretből jól ismeri Rastko Dramicsanint, Wittmann Krisztiánt és Karahodzsics Kemált, így várhatóan gyors lesz a beilleszkedése.

A férfi élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt hétfői sajtótájékoztatóján jelentették be, hogy visszatér Kecskemétre a 31 éves válogatott center, Horti Bálint, aki Gyulán született, Szarvason élt és ott kezdte a kosaras pályafutását és a hírös városban folytatta.

– Általános iskolai nyolcadikosként már hetente egy edzésre átjártam Kecskemétre, Lakosa Zsolt csapatában játszottam, majd Szabó Mihályhoz kerültem az U14-es együttesbe, azzal a gárdával megnyertük az országos döntőt, az volt az első nagy sikerem a sportágban – mesélt a kezdetekről Horti Bálint a ktekosar.hu portálnak. – Gimnazistaként a Bolyaiban Kovács Gergely és Ábel József voltak az edzőim, velük is sikeresen szerepeltünk a korosztályos bajnokságokban.

Horti Bálint 2008. október 22-én, nem sokkal a 19. születésnapja előtt bemutatkozott az élvonalbeli felnőtt mezőnyben. A Dombóvár elleni találkozón megszerezte első pontjait is az NB I./A csoportban. Ezt követően még további nyolc találkozón kapott lehetőséget a 9-es mezben, ezt a számot viseli majd a 2020/2021-es szezonban is.

– Először a B-csapatban játszottam az NB I./B-ben, akkor Forray Gábor edző hívott fel, hogy számít rám egy Tiszaújváros elleni találkozón. Rá egy évre pedig már az A-csoportos kerettel készültem, akkor Zsoldos András volt a vezetőedző. Csak pár név, akikkel élmény volt egy csapatban lenni: Horváth Ákos, Molnár András, Szabó Zsolt, utóbbi azóta a sógorom lett.

A 205 centiméteres center a 2009/2010-es szezonban Paksra, majd Szombathelyre igazolt. A Falcóból visszakerült az Atomerőmű SE-hez egy évre, aztán három egymást követő bajnoki évadban a Jászberény játékosa volt. A Zagyva-partiaktól 2014-ben került Pécsre, két év után pedig a Körmend együttesében folytatta. A vasiaktól 2018-ban újra a PVSK igazolt, a baranyaiakkal bronzéremig jutott.

– Pécs nagyon kedves marad számomra, hiszen ott ismertem meg gyermekem édesanyját, a kisfiam is ott született. Szakmailag pedig azért, mert kezdő centerként számítottak rám sokáig, és szép sikereket értünk el közösen – emlékezett vissza.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánytól második körmendi évében, 2018-ban kapott meghívót a férfi felnőtt válogatottba, a litvánok elleni Eb-selejtezőn ölthette magára először a címeres mezt. A válogatottnál azóta is folyamatosan számolnak vele, legutóbb is ott volt a nemzeti együttes kecskeméti edzőtáborában. Akkor már tudta, hogy a jövőben nem csak a válogatott játékosaként lesz otthona a Messzi István Sportcsarnok vagy a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia csarnoka, hanem a kecskeméti lilák kosarasaként is.

– Mindig szép emlékek fűztek Kecskeméthez, sok sikert értem el utánpótlás játékosként az Univerrel, majd itt mutatkozhattam be az élvonalban. Amíg nem éltem itt óriásit fejlődött a város. Örülök, hogy Kecskeméten folytathatom a pályafutásom, és úgy gondolom, hogy erős keretünk lesz a 2020/2021-es idényben. Rastko Dramicsaninnal a jászberényi évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, valamint Wittmann Krisztián és Karahodzics Kemal is jó ismerősöm a válogatottból, így a beilleszkedés biztosan gyorsan megy.