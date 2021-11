Hollós Máté: A helyzeteink megvannak, most már be is kell lőni azokat

A hetedik fordulót rendezik a női NB II.-es kézilabda-bajnokságban a hétvégén.

Női NB II. Déli csoport:

Vasárnap 17 óra

Mizse KC–Pénzügyőr SE U22

Lajosmizse, vezeti: Ivanics Patrik, Praczu Luca.

Hollós Máté, a Mizse KC vezetőedzője: – Még keresem a választ, hogy mi történt az Inárcs-Örkény elleni meccsen. Ugyanazt megcsináltuk, mint két hete. Remekül játszottunk az első félidőben, 11–9-re is vezetünk, majd a hajrában kaptunk négy gólt, így 11–13 volt az állás a félidőben. Nem értem, mi történt a második félidőben, mivel összesen három gólt lőttünk. A védelmünk rendben volt, mivel csak 23 gólt kaptunk, de 14 lőtt góllal az U12-ben sem lehet meccset nyerni, nemhogy felnőtt mérkőzésen. Próbálunk rájönni, hogy mi történt a második félidőben és a Pénzügyőr elleni meccsig javítani. A következő ellenfelünk hasonló lesz, mint az FTC U22-es csapata. Futnak, hajtanak, viszont fiatalok, tehát ha a védelmünk az Inárcs-Örkény elleni mérkőzéshez hasonlóan összeáll, akkor lehet esélyünk, viszont, ha három gólt szerzünk egy félidő alatt, akkor nemigen. A támadásra fektetjük a héten a hangsúlyt. A helyzeteink megvoltak a hétvégén, de be is kell lőni azokat. Pontosítanunk kell a támadójátékot, ez a hét terve. Bízom benne, hogy a hétvégén hazai pályán előrébb tudunk lépni.

Vasárnap 11 óra

Érd U22–Miklós KC

Érd, vezeti: Horváth Kristóf, Krupánszki Kornél.

Ulicska Milán, a Miklós KC vezetőedzője: – A hétvégén a Ceglédi KCSE ellen szenvedtünk 26–31-es vereséget. A keret, amivel most dolgozunk egy nagyon fiatal csapat. Ebben az erős bajnokságban, a keretünk pillanatnyilag erre képes, egy bizonyos stílusú és összetételű együttes ellen. Ez a sok vereség, ami egymás után jött, folyamatosan rombolja a játékosok önbizalmát, emiatt azokon a meccseken, ahol lenne esélyünk mérkőzéseket nyerni és két pontot elhozni, ott a lelki teher összenyomja őket, ami rengeteg hibát eredményez. Az Érd csapata egy NB I.-es ifjúsági csapat, amiben az NB I. felnőtt keretéből is játszanak játékosok. Egy rendkívül képzett, gyors és nagyon jól cselező csapattal fogjuk magunkat szemben találni, ami a mi csapatunk tökéletes ellentéte. Ilyen helyzetekben két dolog fordulhat elő, vagy az ő akaratuk érvényesül a mérkőzésen és nem tudjuk érvényesíteni a fizikai és testi adottságainkat, vagy a teljes ellenkezője, hogy ők nem tudják felvenni az általunk játszott kézilabdát és nem tudják megugrani a fizikai előnyünket. Az heti edzésmunkától is függ, hogyan lépünk pályára. Össze kell szedni mentálisan a csapatot, emiatt erre a hétre olyan játékos, csapatépítő feladatokat találtam ki, amiből energiát tudnak felvenni a hétvégi fordulóra.

Női NB II. Dél-Keleti csoport:

Vasárnap 11 óra

Csorvási SK–Kecskeméti NKSE



Békéscsaba, vezeti: Kovács Gergő, Papp Béla András.

Paic Róbert, a KNKSE vezetőedzője: – Az előző fordulóban 32–21-re győztünk a CZ-Gyulasport NKft. ellen. Most először éreztem ebben az évben, hogy azt a játékot játsszuk, amit látni szeretnék. Egy kőkemény védekezésű, gyors ellentámadásokra épülő játékot játszottunk és ezáltal az első félidőben olyan előnyre tettünk szert, amit nem igazán lehetett behozni. Bár a Gyula egy nagyon jó csapat, de a mi akaratunk érvényesült. Örültem, hogy a lányok végre megmutatták az igaz arcukat, amire hazai pályán képesek, mivel az eddigi hazai meccseink nem úgy sikerültek, ahogy elképzeltük. A Gyula elleni meccs előtt azt mondtam a lányoknak, hogy az év legfontosabb mérkőzése következik, de rá egy hétre még fontosabb meccsünk lesz. A héten kielemezzük a Csorvást. Az, hogy vasárnap délelőtt játszunk, nem a legideálisabb, ezért szombatra is beiktattunk egy edzést. Most jó lendületben vagyunk a játékot illetőleg, mivel a védekezésünk bár nem 100 százalékos, de 85 százalékosan elsajátítottuk azt a nyitott védekezést, amit szeretnék játszani. Ha ott is folyamatos ütközésekkel, játékmegszakításokkal, hibára kényszerítjük az ellenfelet, akkor nagy lépéselőnyben leszünk.

Szombat 18 óra

Bácsalmási PVSE–Mezőtúri AFC-Syngenta

Bácsalmás, vezeti: Serfőző Krisztián, Serfőző Roland.

Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője: – Az előző mérkőzésen a K. Szeged SE ellen 26–33-ra győztünk. Nagy elánnal játszottunk, más arcunkat mutattunk, mint az előző fordulókban, úgyhogy megérdemelten nyertünk. Minden elképzelésünket sikerült végrehajtani a pályán, úgyhogy nagyon elégedett vagyok a lányokkal. A két egy gólos vereséget meg kellett emésztenie a csapatnak, ez nehéz volt, de az egész hét arról szólt, hogy teljesen másképp álljunk ehhez a mérkőzéshez, ne legyen szoros a végjáték. Szeretném, ha a csapat felívelő pályára kerülne. A védekezésünk hellyel-közzel megállja a helyét, de a támadójátékunk hibája volt a két egy gólos vereség is. A Mezőtúr ellen mi vagyunk az esélyesebbek, de oda kell figyelnünk, a sikerhez a támadójáték gyorsasága, dinamikája lesz a fő szempont.

Bács-Kiskun megyei férfi alapszakasz:

Szombat 11 óra

Kecskeméti TE–Kiskunhalasi UKSC

Kecskemét, vezeti: Horváth Zoltán, Simó András.

Szombat 17 óra

STE-BS Plastic–Mizse KC

Soltvadkert, vezeti: Petrik-Varga Ádám, Simó András.

Szombat 18 óra

Balogh Tészta-TVSE–Bácsalmási PVSE

Tiszakécske, vezeti: Sándor György, Szabó Balázs.

Vasárnap 17 óra

Euroscale Kecskemét–Kalocsai KC-GUKC

Kecskemét, vezeti: Horváth Zoltán, Simó András.

Bács-Kiskun megyei női alapszakasz:

Szombat 17 óra

Kiskőrösi NKSZSE–Kalocsai KC

Kiskőrös, vezeti: Hovány István, Parádi Róbert.

Szombat 18 óra

Nemesnádudvari NKSZE–Kiskunhalasi UKSC

Nemesnádudvar, vezeti: Herceg Udo Miltiádész, Rákóczi Péter.

Vasárnap 15 óra

STE-BS Plastic–Kiskunmajsai KC

Soltvadkert, vezeti: Horváth Bálint, Hovány István.

Borítóképünk archív-felvétel.