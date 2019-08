Hirman Kristóf egyik álma valóra vált

Hirman Kristóf vasárnap először futhatott ki kezdőként felnőttbajnokin a KTE színeiben, amit rögtön góllal tett emlékezetessé.

– Zoran Kuntics utalt már rá korábban, hogy kezdő lehetsz az első fordulóban, ez be is következett. Mikor vált számodra biztossá, illetve mit mondott neked a meccs előtt?

– Valóban utalt rá, bennem azonban csak a meccs előtti szombaton tudatosult, amikor a kezdőcsapathoz tett az edzés végi játékban. Ettől függetlenül már napokkal a bajnoki előtt készítettem magam fejben rá, hogy ne érjen meglepetésként, ha tényleg betesz. Zoran kijelentette, hogy sok munkával szereztem meg a bizalmát. Fiatalként nem világmegváltó futballt, hanem azt a fegyelmezett és pontos játékot kérte tőlem az első meccsen, amit a felkészülés alatt. Kiskorom óta az az álmom, hogy kezdőként sétálhassak ki a Széktói Stadionban a KTE színeiben, mivel már 14 éve futballozok itt. Számomra ez az álom most valóra vált, nagyon jó érzéssel töltött el.

– A góllal feltetted a koronát a teljesítményedre. Mi futott át rajtad azokban a pillanatokban, illetve kinek üzentél?

– A meccs előtt már volt egy megérzésem arról, hogy kik találhatnak be, magamon is éreztem ezt. Megmondom őszintén, a gól utáni első pillanatban a papám jutott eszembe, aki augusztus 5-én három éve hunyt el. A karomon is az az ő születési dátuma található, mindig is azt akartam, hogy lásson a felnőttfociban, hiszen mindig is nagy rajongó volt. A gólöröm a páromnak, Megyesi Millának szólt, akivel lassan két és fél éve vagyunk együtt. Nélküle elképzelhetetlen lenne, hogy itt tartsak. Ezúton szeretnék is köszönetet mopndani neki és a családjának is a sok segítségért, támogatásért, amit kaptam tőlük.

– Terbe Botond vagy Vágó Gábor példája után a te eseted is azt mutatja, hogy nyitva áll a fia­talok előtt a felnőttöltöző ajtaja. Milyen célokkal vágtál neki a szezonnak?

– Célom az alapozás óta az, hogy kezdő lehessek a bajnoki mérkőzéseken. Amennyiben ez sikerül, szeretnék minél többet fejlődni, illetve felvenni a ritmust. Jó teljesítménnyel akár kezdő is tudok maradni, de a lényeg, hogy minél több játékperchez jussak, ezáltal sok tapasztatot gyűjtsek a felnőttfutballban.

– Miként élted meg belülről egyébként a Dabas-Gyón elleni meccset?

– Az első félidőben rengeteg lövésünk volt, aminek nagyon örültem, mert személy szerint ezek mindig hiányoztak számomra. Nagy iram volt, de én végig azt éreztem, hogy ez a mi meccsünk, uraltuk a játékot. Egy magabiztos, 2–0-s sikerrel indítottuk a bajnokságot, ennél jobb kezdés nem is kellett.